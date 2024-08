Se ha dicho en más de una ocasión que lo mejor de “El encargado” no es ver las maldades que una y otra vez ejecuta Eliseo Basurto (Guillermo Francella). Lo mejor es verlo contra las cuerdas, imaginarlo derrotado. Porque a todos nos gusta ver a los malos derrotados. O al menos a la mayoría. Aunque tampoco Eliseo es completamente malo. ¿O sí?

El séptimo y último episodio de la tercera temporada de “El encargado” es quizás uno de los capítulos en donde más ha ocurrido precisamente eso: el protagonista sometido ante una serie de enemigos que en algún momento sintió en su poder. Y el resultado es, evidentemente, muy bueno.

Pero, ¿cómo llegó a esta situación el fundador y único propietario de Soluciones Integrales Basurto (SIB), si en un momento parecía tenerlo todo controlado? Porque, ciertamente, salvo Gómez, Eliseo había cooptado a todos los encargados (porteros como se les dice en Perú) de los condominios aledaños. A las buenas o a las malas, todos parecían, uno a uno, dispuestos a dejar sus trabajos de hace muchos años para firmar por esa alternativa ‘novedosa’ que el personaje interpretado por Francella les ponía al frente.

Pero tal vez en esa parte de “y a las malas” radica el inicio de todo lo malo para Eliseo. Porque con Gómez fue cruel: maquilló a su anciano y enfermo padre de tal forma que este luciera golpeado, enfermo y descuidado, para denunciar el hecho ante servicios sociales. Solo quedaba esperar para que las cosas parezcan desmoronársele a Gómez, el viejo encargado que nunca quiso firmar por SIB.

Precisamente Gómez fue quien lideró la protesta, piquete, manifestación o escrache –llámelo como quiera—en la mismísima puerta del condominio donde trabaja Eliseo en la zona de Belgrano, Buenos Aires. Así pues, entre paredes pintadas, humo de colores, insultos y hasta escupitajos, el protagonista de “El encargado” parecía sobrepasado y en algún momento hasta vencido.

Gómez, como representante del Sindicato de Encargados de la República Argentina (SEDRA), brindó unas palabras e inmediatamente le cedió la palabra al representante legal de su institución –y además su novel socio en la campaña contra Eliseo—Matías Zambrano, interpretado por el magistral Gabriel ‘Puma’ Goity.

Gómez aquí liderando las protestas sindicales contra Eliseo.

Con esa capacidad que solo él tiene, Zambrano deja en claro que solo hay una forma para que Eliseo detenga el aluvión que se le viene encima: aceptar una a una las condiciones que los sindicalistas le exigen. Entre ellas, claro está, disolver inmediatamente su empresa. Y aunque la bulla, la presión y las paredes grafiteadas parecen presionar en un nivel intolerable, nuestro protagonista opta por el silencio. Callar y pensar.

A estas alturas surge una frase que el personaje de Pablo Escobar pronunció en la serie “El patrón del mal”. Cuando le advirtieron que “medio mundo se iría en su contra” (por sus acciones terroristas contra el Estado colombiano) este respondió: “Y si se nos viene medio mundo encima, contratamos al otro medio mundo para que les haga frente”.

Porque Eliseo –casi sin querer queriendo, y durante siete episodios—dividió.

Como producto, “El encargado” no es solo una comedia negra. Es también una propuesta con ribetes políticos, de cuestionamiento al sistema. Y esto se nota también con claridad en este episodio final de la temporada tres. Nuestro protagonista ha seguido ciertos lineamientos liberales, se ha apoyado en la férrea crítica a los sindicatos –entidades con muchos años de historia en todo el planeta—y ha ofrecido pragmatismo. No populismo. Pragmatismo. En esa línea, un encargado cualquiera podía dejar su trabajo de décadas, pasarse a una empresa más ligera y no perder sus aportes, sino que además podía terminar ganando un mayor sueldo. ¿Cómo es eso posible?

La serie creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat no es perfecta. Resumir ideas en episodios que apenas pasan los 30 minutos debe ser una tarea sumamente complicada para guionistas y directores. La brevedad ocasiona que ciertas veces se omita una explicación meridianamente clara a situaciones como, por ejemplo, la rapidez con la que el Congreso de un país se fija en un tema tan específico como el avance de Soluciones Integrales Basurto y cita a su dueño a que responda ante una comisión investigadora.

Esto último, o la forma en cómo se logra un allanamiento casi exprés a las oficinas de Soluciones Integrales Basurto, o inclusive la manera en cómo resulta más rentable dejar tus prestaciones de toda la vida para empezar de cero y salir beneficiado, son licencias que uno le da a la ficción. Es parte de un acuerdo tácito que pasa a segundo plano si lo que tenemos en pantalla es una historia entretenida, y si su desarrollo es bueno. Y este es el caso.

Volviendo al argumento de este episodio final de la temporada tres de “El encargado”, la división realizada por Eliseo se expande a niveles insospechados. No solo tiene a empleados contentos, satisfechos con sus honorarios y desligados de la ‘carga’ que simplifica –según la postura de Eliseo—pertenecer a un sindicato. La exposición mediática ha hecho que este modelo empresarial se difunda más allá del barrio. Y así como muchos insultan al ‘emprendedor’ Basurto, hay otros que creen en él. Y cansados de vivir bajo el mismo modelo, lo ensalzan como un hombre ‘laburante’ (trabajador), capaz de sacar adelante no solo a los iguales, sino al país en general.

Manuel Vicente, el gran rival de Eliseo en esta temporada 3 de "El encargado".

Pero, aunque ha partido en dos la cancha, Eliseo no se siente completamente seguro de la victoria, y es el momento en el que se quiebra. La ‘Beba’ se lo ha advertido ‘ya llegara quien te la ponga’. Nuestro protagonista, a estas alturas del juego, ya se develó quebrado, al borde del llanto con su planta carnívora haciendo las veces de confesora. “No te preocupes por nada mi chiquita (…) y si por algo se complica y papito se tiene que ir un tiempo, Miguel te va a saber cuidar”, dice a manera de despedida silenciosa.

Gastón Duprat, Mariano Cohn y equipo han sabido sostener una comedia negra avezada, sin tapujos ni reparos, durante tres temporadas. Es cierto que mucho de esto se debe a la solvencia de su actor principal, Guillermo Francella, pero destacarlo solo a él sería ver solo un tramo del camino. Porque además de él, están Gabriel Goity, pero muy sobre todo en esta temporada 3, Manuel Vicente. Desde aquel primer capítulo en el que su personaje de Gómez parecía dispuesto a salvar de la maldad a Eliseo, hasta este último en el que lo pone contra las cuerdas. Esa transformación en siete episodios, y su modo de ejecución, resultan un sabroso bocado que confirma la buena salud de la propuesta transmitida por Disney+.

Toca esperar lo que venga en la temporada 4.