“Siempre fuiste un ventajero hijo de puta, pero por lo menos antes te aprovechabas de gente como esta. Pero ahora vienes por nosotros. Cruzaste un límite”. Con esta frase que un colega le dedica a Eliseo (Guillermo Francella) podríamos resumir el tema central que arrojan los dos primeros episodios de “El encargado”, la serie de comedia negra que ahora transmite Disney Plus en Latinoamérica y el resto del mundo.

La estrategia de soltar dos episodios cada fin de semana, tan usada en las producciones anglosajonas, podría dar frutos esta vez siempre y cuando guionistas, directores y demás sepan sostener una historia con idea definida desde el inicio: estamos frente a un portero al que no le importa nada más que su beneficio personal. Aunque para ello tenga que ir contra los demás.

Precisamente eso tiene que ver con la frase que abrió esta nota. Eliseo, que ha sobrevivido ya dos temporadas al intento de desalojo, a denuncias, a un sobrino ladrón y hasta a un incendio, esta vez redobla la apuesta: su propósito es crear su propia empresa de ‘managing de encargados’. ¿Qué es eso? Ofrecerles empleados como él a todos los condominios del Gran Buenos Aires, la enigmática ciudad que acoge esta propuesta de los hermanos Mariano Cohn y Gastón Duprat.

Eliseo nada feliz en su viaje a Río de Janeiro. Esperaba estar solo y se encontró con dos colegas.

De la personalidad de Eliseo pocas cosas sorprenden a estas alturas, aunque Francella nuevamente mantiene el nivel perfilando a un tipo frío, calculador, sin pelos en la lengua, pero, sobre todo, solitario. Así es como empieza, precisamente, el episodio estreno de esta nueva temporada: el ‘Encargado’ ha sido invitado a una especie de conferencia de colegas a realizarse en Río de Janeiro.

Por una razón que nunca queda muy clara, Eliseo piensa que aquel grupo que le hizo llegar la entrada no iba a invitar a sus ‘amigos’ de siempre: Garrido (Luis Gianneo) y Gómez (Manuel Vicente). Y cuando los ve, reacciona molesto, cambia de gesto, fustiga el tamaño de los platos que se sirven del buffett y hasta se burla de su descuidada apariencia física. Nunca la tensión fue tan evidente.

El viaje a Río básicamente sirve para continuar delineando características de Eliseo. Primero solicita que los empleados del Hotel no le limpien su habitación (quién sabe si guarda millonarios montos, a estas alturas ya nada sorprendería), y cuando finalmente estos entran –porque no le hacen caso—encuentran un enigmático mensaje: “es para que aprendan”.

Fastidiado por la belleza de Río e incómodo por la felicidad de Garrido, pero sobre todo de Gómez –personaje que irá tomando vuelo en el devenir de este primero episodio y del segundo—Eliseo finalmente decide retornar a Buenos Aires. “Aquí no vuelvo más”, advierte mirando la hermosura de la playa brasileña.

De vuelta en su terruño algo llama la atención en el argumento de “El encargado 3″: los guionistas han acomodado a Beba, el personaje interpretado por Pochi Ducasse que falleció en la sesión previa, como un alma que aparece y desaparece para decirle a nuestro protagonista todo lo que quiere y no quiere escuchar. Quién sabe, mejor que hablar solo es hablar con un recuerdo…

Eliseo con Miguel, a quien le quita su trabajo al descubrirlo con una chica en su departamento.

Beba, entonces, pasa desde comparar el bigote de Eliseo con el dictador “Videla” hasta a ‘putearlo’ en repetidas veces, muchas de estas con total justificación.

La experiencia en ese seminario de encargados (porteros), pero sobre todo la felicidad que Gómez le dijo a Eliseo “no es capaz de tener”, dan origen (tampoco de forma muy clara, hay que decirlo) al emprendimiento mencionado líneas atrás: Soluciones Integrales Basurto (SIB).

Hay en esta tercera temporada un regreso evidente, además, a recursos ya usados en las anteriores. Con un consecuente giro, por supuesto. Si en el pasado tenía una especie de central de espionaje contra los vecinos, ahora ha armado una maqueta llena de edificios a los que podría ofrecerles negocios desde su empresa, la SIB. Otra cosa evidente es la aparición de nuevos inquilinos o residentes, en este caso dos mellizas cuya vestimenta alude, aparentemente, a activismos conservadores (“estas son más milicas que su abuelo el general”).

También vemos reuniones de vecinos, preocupados usualmente por reducir los gastos de administración del edificio. Además, hay residentes que salen y entran, con maletas, esperando taxis, pidiendo favores o encargando tareas, y, por supuesto, el ascensor con un espejo que motiva a Eliseo a dedicar cortos monólogos, a los que se añaden muecas.

El hilo conductor de estos dos primeros episodios de la temporada tres tiene que ver directamente con la SIB. “Ahora sí, Eliseo, ahora sí vas a ir por todos. Por todos”, dice nuestro protagonista, quien pronto empieza a ejecutar su plan: cooptar todo el distrito de sus propios encargados, generando una estrategia de negocio bastante rara, digna de análisis de abogados laboralistas y de financistas de los nuevos tiempos: romper el vínculo laboral de años de sus colegas con sus condominios y re contratarlos bajo otra modalidad, empezando todo desde cero, evitándole a los propietarios pagar una indemnización laboral, y además aumentándole el sueldo a sus ‘nuevos empleados’.

Eliseo ahora va contra sus colegas, los demás encargados del barrio.

Pero la ficción permite aceptar, en ocasiones, caminos, aunque sean demasiado sinuosos o borrosos. Así que nuestro protagonista comenzará a repartir flyers –usando al ya despedido operario de portería Miguel (Gastón Cocchiarale) como flamante asistente administrativo y a la vez courier. La compañía surge de la nada, pero tiene todo listo y, por teléfono, el dueño afirma “estamos desbordados”.

Los encargados (porteros en Perú) que viven rodeando el edificio de Eliseo perciben rápidamente que la SIB busca captarlos. Son tan inteligentes como él. Identifican lo sinuoso y borroso de la estrategia laboral que nuestro protagonista les propone. Pero aquí surge otro recurso tomado de las temporadas previas: el poder de los secretos. Eliseo sabe casi todo de todos. Y cuando alguien rechaza firmar por su empresa, lo amedrenta. “A mí no me gusta sacarle el pan de la boca a nadie”, dice Eliseo. Suficiente.

No puede dejarse de lado un detalle que cierra este entremés de dos episodios que Disney Plus ha soltado de “El encargado 3″: apelar nuevamente a una aparición que lo cambia todo. O que al menos busca cambiarlo todo. Ya no es un sobrino sino que todo se magnifica cuando, mientras trapea el piso de su condominio, Eliseo descubre a su mujer, la desaparecida Clarita, llamándolo a solo unos metros de distancia.

¿Será verdad? ¿Se tratará de un espejismo? ¿Cómo Eliseo afrontará esta reaparición inesperada? Pero sobre todo, ¿de qué manera nuestro protagonista llevará adelante su plan de cooptar los puestos de encargados en todo el barrio mientras se adapta a tener a su esposa cerca? Eso lo resolveremos en los siguientes episodios.