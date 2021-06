Conforme a los criterios de Saber más

Regresar a la casa donde te criaste puede ser una experiencia hermosa y llena de nostalgia. Pero qué pasa si, cuando vuelves, esos recuerdos se ven manchados por sucesos inexplicables y tenebrosos. Con esta premisa juega “El orfanato”, una cinta de suspenso hispano-mexicana que se estrenó en 2007. Recientemente fue agregada al catálogo de Netflix y se posicionó en el Top 10 de películas más populares en el Perú hoy. Si quieres conocer más de qué trata y si debes verla, esta nota es para ti.

La historia

Laura es una mujer que fue adoptada en su niñez y, cuando tiene 37 años de edad, regresa al orfanato en el que se crio de pequeña para reabrirlo como un centro residencial para niños con discapacidad. Así, se muda a la antigua casa con su marido Carlos y su hijo Simón. Un día, el pequeño empieza a jugar con amigos imaginarios y uno de ellos resalta por la aparente cercanía que tienen, se trata de Tomás. Simón le enseña a su madre su último dibujo, en el que aparece Tomás: lo describe como un niño con la cara tapada por una bolsa con dos agujeros para los ojos.

(Foto: Netflix)

Durante la fiesta de inauguración del nuevo centro, madre e hijo discuten porque él insiste en que vayan a conocer “la casita de Tomás” y se marcha. Más tarde, Laura regresa a la habitación de Simón para disculparse con él y, de reojo, ve a un niño vestido como el dibujo de Tomás. El extraño niño se acerca a ella, que queda paralizada y es encerrada en un cuarto de baño.

Cuando sale, descubren que Simón ha desaparecido y no hay ningún rastro suyo. Pasan los meses y tanto Carlos como Laura están realmente alterados por lo ocurrido. La policía continúa con las investigaciones pero no hay ninguna pista a seguir. Desesperada, Laura decide contactarse con la médium Aurora, quien podría ser la respuesta a todo.

Pronto, nuestra protagonista descubre secretos que llevarían al paradero de Simón. Al mismo tiempo, estos podrían estar relacionados con su infancia en el orfanato y un terrible accidente que lo cambió todo para sus compañeros de niñez.

(Foto: Netflix)

La producción

“El orfanato” es la ópera prima del director Juan Antonio Bayona y cuenta con Guillermo del Toro como productor. La película nace a partir del cortometraje del guionista, Sergio G. Sánchez, titulado “Sé que estás ahí” sobre la temática de los amigos invisibles.

La cinta tuvo gran éxito, tanto en taquilla como en crítica, en España y recaudó casi 80 millones de dólares a nivel mundial. Fue elegida por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España como representante en los Óscar. Además, recibió 31 premios, entre los cuales destacan 7 galardones en los Premios Goya.

La cinta cuenta con las actuaciones de Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep, Geraldine Chaplin, Montserrat Carrulla, Mabel Rivera, Andrés Gertrúdix, Óscar Casas y Édgar Vivar, entre otros.

(Foto: Captura de pantalla/ Netflix)

Los personajes

Belén Rueda interpreta a Laura, una mujer que demuestra un gran instinto maternal con Simón (Roger Príncep), compartiendo tiempo juntos y preocupándose por la aparición de estos nuevos amigos imaginarios. En la cinta, tanto ella como Carlos, interpretado por Fernando Cayo, tienen que lidiar con el hecho de que no le han confesado dos grandes verdades a su hijo: es adoptado y es portador del VIH.

Tras la desaparición, la pareja pasa por una serie de pruebas que ponen en peligro su relación. Carlos, por un lado, trata de mantenerse bien informado sobre la investigación de la policía y entregarse al lado más racional del asunto. Pero, también, cree que es un buen momento para que la pareja siga con su vida en otro ambientes. Laura, por el otro, se concentra en la idea de que hay más gente viviendo en la casa y considera que estos entes tienen información sobre el paradero de su hijo. Por esto decide contactar al Profesor Leo Bálaban (Édgar Vivar) y a Aurora (Geraldine Chaplin), quienes servirán como puente con el mundo donde habitan los fantasmas ya mencionados.

(Foto: Netflix)

Lo bueno

Si lo que buscas es asustarte, esta película lo logrará definitivamente. No se trata solo de crear gritos de susto o de impactar con un baño de sangre violento, sino de construir, poco a poco, esa tensión de que “algo está por llegar” en el espectador. Con escenas llenas de detalles, planos bien pensados y una escenografía capaz de crear el escenario perfecto, el suspenso está presente constantemente. Incluso los sonidos parecen complementar la atmosfera.

Honestamente, el hecho de que la trama incluya fantasmas es un plus que no viene mal. Lo original es la historia que ata a estas entidades con la casa, no tanto la forma en que se manifiestan necesariamente. El guion juega de manera deliciosa con la trama, apostando por un juego que permite a Laura mostrarnos lo grande que es la casa y algunos de los secretos que esconde.

(Foto: www.llanes.es)

Si hablamos de actuaciones, el trabajo de Rueda definitivamente es la cereza del pastel. Es capaz de mostrarnos el amor de madre, las dudas que siente ante los secretos que esconde a Simón, la desesperación al perderlo y una suerte de ternura y aceptación de lo que ocurrió muy cerca al final de la cinta.

Nada es perfecto

Como todo, tiene sus fallas, pequeñas, pero están ahí. En primer lugar, por momentos y si no estás acostumbrado al cine de suspenso, ese que se toma su tiempo para construir un momento de tensión, la cinta puede ir un poco lenta. Así que, la recomendamos para quienes ya son más cercanos a este género cinematográfico.

(Foto: Netflix)

En lo personal, considero que se cometen ciertos errores en la parte argumental. Esto se debe a la aparición de Tomás. Él, en la vida real, fue el hijo de una ex trabajadora del orfanato, quien lo escondía porque tenía una deformidad, pero más allá de eso, el rol del fantasma del niño no parece tener mayor importancia. En cuanto al aspecto del niño, se pudo conseguir un aire más amenazador, de misterio o incluso desconcertante, pero se optó por una versión demasiado caricaturizada, que terminaba dando risa.

Veredicto final

Una excelente primera impresión de Juan Antonio Bayona como director. Escenas impactantes, una trama que captura y actuaciones bien logradas es lo que nos ofrece “El orfanato”. Una mezcla de terror, misterio y drama en la gran mayoría de la trama, pero también nos muestra una mezcla que, aunque no lo crea, está compuesta de mucho amor y cariño incondicional, expresado por Laura. Definitivamente, una opción perfecta para disfrutar este fin de semana.

(Foto: Captura de pantalla / Netflix)

LA FICHA

Sinopsis: El hogar de su infancia está lleno de invitados de otro mundo. Con estos amigos invisibles, ¿Quién necesita enemigos?

Duración: 1 h 45 min.

Géneros: Películas españolas, Películas de terror, Películas de suspenso.

Elenco: Belén Rueda, Fernando Cayo, Roger Príncep, Mabel Rivera, Montserrat Carulla, Andrés Gertrúdix, Edgar Vivar, Geraldine Chaplin.

Calificación: 16+

Año: 2007.

Series similares: “Verónica”, “Family Blood”, “Aterrados”.

Calificación de la autora: ★★★1/2.

