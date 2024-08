Ya sea en sindicatos o agencias, ficticias u oficiales, la industria del cine y la televisión no cesa en probar suerte, una y otra vez, con la fórmula de espías que deben conseguir y resguardar alguna información u objeto ultra secreto que, de caer en las manos equivocadas, puede poner en riesgo el destino del mundo. “El sindicato”, la nueva película de Netflix con Halle Berry y Mark Wahlberg como protagonistas, entra en ese inmenso bolsón que, hasta hoy, parece no tener fondo.

Si el núcleo argumentativo no tiene nada de novedoso, ¿qué debe tener un nuevo proyecto de este tipo para lograr éxito? El arco de posibilidades es diverso: actores de renombre, paisajes hermosos, maniobras increíbles, música pegajosa, etc. A veces el primero de estos factores termina siendo suficiente para lograr éxitos taquilleros. Pero a nadie le molestaría ver dos o tres de estos requerimientos en pantalla.

¿Pasa esto en “El sindicato”? Es lo que intentaremos comentar a continuación.

Dirigida por Julian Farino, “El sindicato” es una película de acción que cuenta la historia de Mike McKenna (Mark Wahlberg), un obrero de construcción que una noche, mientras jugaba billar y tomaba unas cervezas con sus amigos en su bar preferido de New Jersey, es sorprendido por Roxanne Hall (Halle Berry), la chica con la que mantuvo una relación amorosa en la secundaria hace la friolera de 25 años, y que reaparece en su vida para cambiársela con una propuesta insólita.

Mark Wahlberg como Mike McKenna junto a sus amigos de Patterson.

Si algo no se le puede reprochar a apuestas de este tipo en la plataforma Netflix es que casi siempre la elección de los protagonistas es acertada. Wahlberg con sus numerosos éxitos taquilleros (desde “El tirador” hasta “Dia de patriotas”, pasando por “Infiltrados” e incluso por la ácida comedia “Ted”), y Berry (con mucho mayor trascendencia que Mark, destacando en cintas como “Kingsman”, “Sueños de libertad”, “Gatúbela” y hasta el capítulo tres de “John Wick”). Así, pues, partiendo desde el lado comercial, el primer paso fue correcto.

Volviendo al argumento, Roxanne pertenece a una agencia de espías denominada El Sindicato (“The Union”), la cual acaba de fracasar en una misión realizada en Trieste (casi todos los grandes escenarios que veremos en los 107 minutos que dura la película son absolutamente idílicos). La protagonista de este filme ha propuesto a su jefe, Tom Brennan (interpretado por el infalible J.K. Simmons), recurrir a Mike, pues cuando ambos compartieron la secundaria le dejó una gran impresión. El obrero de construcción es, en sus propias palabras, un ‘Don nadie’ ideal para pasar desapercibido en una misión nada fácil: hacerse de una información secreta y clave, y ponerla en las manos correctas.

Mark Wahlberg y Halle Berry evidencian una innegable química en una película sin besos.

En lo descrito del argumento no hay nada sorprendente. Versiones similares o ligeramente alteradas hemos visto en sagas tan icónicas como el agente 007, Misión Imposible, la millonaria Citadel o, más recientemente, la serie de comedia y acción FUBAR (también de Netflix). Recurrir a la misma fórmula requirió, en todos estos casos, estrellas no solo talentosas y atractivas, sino fundamentalmente cautivadoras para un público que recurre a los cines (o a sus dispositivos) primordialmente para asombrarse, disfrutar y, reír. Se logró con Pierce Brosnan o Daniel Craig, se consigue cada par de años con Tom Cruise, en parte se alcanzó con Richard Madden y Priyanka Chopra, y vaya que se obtuvo con la dupla de padre e hija espías que conforman Arnold Schwarzenegger y Monica Barbaro en 2023.

Quizás conscientes de la debilidad de su guion, “El sindicato” apuesta sus baterías al vínculo entre Roxanne y Mike. Sí, la de Farino, más que una de espías es una película sobre vínculos. Ella y él no se veían hace un cuarto de siglo, cuando ninguno tenía DNI, ni siquiera habían terminado el colegio, y en el centro de un New Jersey que hoy parece pequeñito. Alrededor de su lazo sentimental hay –y aquí el guion acierta—ciertas heridas que no sanaron solo con el paso del tiempo. En un momento ambos discuten a bordo de un vehículo y ella le recrimina a él por las actitudes racistas de su padre. La mirada avergonzada de Mike se interrumpe cuando Roxanne –volviendo al presente-- suelta una frase atroz: “Te saqué a rastras de tu pequeña vida”, a la que el obrero devenido en espía responde con la misma contundencia: “tal vez (mi vida) no es perfecta, pero es honesta”. Golpe al ego de los famosos espías del cine, brillantes por fuera, vacíos por dentro.

Alejándonos un poco del vínculo sentimental entre los protagonistas, “El sindicato” busca ofrecer también una serie de elementos que en ocasiones suman puntos al análisis, pero en otras todo lo contrario. J.K. Simmons (Tom Brennan) no necesita mucho para ser un jefe con reflejos veloces, humor efectivo e ideas brillantes. Tal vez su papel pudo ser mejor explotado, pero de ninguna forma la situación llega al nivel de Dana Delany, empujada al rol de Nicole, una “exuberante y experimentada maestra de escuela” que es para todos los obreros de Patterson –¡además sus ex alumnos del séptimo grado! —una especie de gran fantasía sexual.

J.K. Simmons es Tom Brennan junto a Halle Berry como Roxanne Hall en una escena de "El sindicato".

Arriba de la maestra Nicole, pero un escalón debajo del jefe Tom Brennan, aparecen –como en todas las películas del género—un grupo de buenos y malos. Los primeros, compañeros de la agencia de espías (un capataz de obra devenido en hacker, una experta en datos, un especialista en peleas) acompañan la innegable química que irradian Roxanne y Mike, es decir, dos chicos maravillados por su inesperado reencuentro dos décadas y media después. Mientras que, en el lado opuesto, un cada vez más fortachón Mike Colter interpreta a Nick Faraday, el unidimensional traidor que pone contra las cuerdas a nuestra protagonista, no solo en el ámbito laboral, sino también en lo sentimental.

En medio de esta ‘relación sin besos’ que conforman Roxanne y Mike, más Brennan, Faraday, un ejército de luchadores rusos, iraníes y de muchas otras nacionalidades, persecuciones en motos y automóviles, luchas cuerpo a cuerpo, acrobacias y coreografías en donde los dobles se perciben sin que el televidente precise fruncir el ceño, “El sindicato” es todo lo que hasta ahora ha dado resultados al algoritmo de Netflix. Seguramente a fin de año la película estará arriba en los rankings oficiales de la cadena de streaming. Pero, con miras a una secuela, queda mucho por mejorar si es que los realizadores finalmente se deciden a hacerla realidad.