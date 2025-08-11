Si hubiese que partir casi cronológicamente la carrera como actor de Eddie Murphy (Brooklyn, 64 años), seguramente la última etapa tendría que iniciar en 2021, año en el que ‘volvió’ a lo grande para protagonizar “Un príncipe en Nueva York 2”. El hoy protagonista de “El último encargo” (Prime Video) se sumergía, pues, de lleno en un ‘mundo cinematográfico’ distinto. El streaming pisaba fuerte y esa película, secuela de la que protagonizara junto a Arsenio Hall allá por 1988.

Lamentablemente, tanto esa cinta de hace cuatro años como las que vendrían después, no tendría el nivel de aquellos clásicos que lo convirtieron en una leyenda de la comedia durante las décadas del 80 y 90. Tampoco es que los papeles fueran muchos, pero sí pueden recordarse con cierta facilidad. En “Ustedes” (Netflix, 2023), Murphy interpreta a Akbar, el cerrado padre de una milenial afroamericana que se enamora de un judío blanco (Ezra/Jonah Hill) y debe ceder ante sus viejas tradiciones para lograr la armonía familiar. También ese año, el también productor protagonizó “La calle de la Navidad” (Prime Video), en la que actúa como un obsesionado competidor que ansía conseguir ‘la mejor decoración navideña’ de un hogar.

En uno de los regresos más sorprendentes del último tiempo, Murphy se daría el lujo de convertirse en Axel Foley por cuarta vez. La saga de acción, esta vez de la mano de la millonaria Netflix, estrenó en 2024 “Beverly Hills Cop 4”, con varios guiños a la querida historia iniciada en 1984. Más allá de ese cariño a la nostalgia de los fanáticos de Foley, la película de Mark Molloy presentaba, tal vez, las mismas falencias que la que motiva esta nota: “El último encargo”. Un guion flojo que intenta sobrevivir apoyado por la magia de su protagonista. En la película de 2024 el humor de Murphy lo fue todo, mientras que en el reciente estreno de Prime Video, también este recurso resalta, no obstante, es la acción y los efectos visuales aquellos que se ubican por delante.

“El último encargo” (Prime Video) cuenta las insólitas vicisitudes de trabajo que un par de agentes de caudales (aquellos encargados de transportar sumas altas de dinero, documentos de alto valor o reliquias de suma importancia de un lugar a otro) sufren en una jornada más. Eddie Murphy y el comediante Pete Davidson (Nueva York, 31 años) interpretan a dos agentes claramente distintos. El primero, Russell Pierce, tal vez en la última etapa de su etapa laboral, apura otra aburrida jornada para poder llegar a tiempo a la cena por los 25 años de su matrimonio con Natalie (Eva Longoria, en un papel, corto, aunque satisfactorio). El segundo (Travis Stolly), parece todo lo contrario, un joven en constante excitación que, además, viene de dormir todo un fin de semana con una bella mujer que, sorprendentemente, le apuntó su teléfono en una hoja cualquiera, sin hacerle sospechar lo que se traía en mente.

Estos extremos, al comienzo bastante bien delineados, poco a poco van cediendo. Los agentes deben transportar 300 mil dólares en un viaje largo, pero no tanto como a los que vienen acostumbrados. En el inicio del trayecto, Travis comienza a contarle su vida a ‘Russ’. Le narra su deseo de convertirse en oficial de policía, pero también los malos resultados que ha logrado en una serie de evaluaciones de capacidad (excepto la de manejo, y eso es algo que notaremos después). Casi al nivel del bostezo, el personaje interpretado por Murphy lo escucha y apenas interviene. Hasta que empieza la acción.

“El último encargo” también es una película con muy pocos personajes. A los dos agentes de caudales, la esposa del mayor, y al jefe de ambos trabajadores (Clark/Andrew Dice Clay), se le suma en la trama un trío de delincuentes liderados por Zoe (Keke Palmer), una desafiante y ágil malhechora que se hace rápidamente del control de un dúo de fornidos, pero algo torpes iguales, conformado por Miguel (Ismael Cruz Cordova) y Banner (Jack Kesy). Zoe ha planeado una serie de estrategias no para robarse el monto de dinero que trasladan nuestros protagonistas en un hermoso, moderno y resistente camión, ¡sino más bien el mismísimo camión!

No resulta un detalle menor que el director de la película entre manos sea Tim Story (Los Ángeles, 55 años), portador de un currículum variopinto, en el que destacan notables películas como “Shaft”, otras taquilleras como “Ride Along” (y su secuela de 2016) o “Los cuatro fantásticos”, y otras más bien ‘para pensar’ como el drama deportivo “Temporada de huracanes”, bajo el notable protagónico de Forest Whitaker. En gran parte de la filmografía de Story destacan aspectos como la prevalencia del humor y el cuidado de las escenas de acción. Claro, todo es mucho más visible si al frente tenemos a actores como Murphy, quien conserva casi íntegramente la chispa que lo hizo el favorito de las grandes salas de cine durante un par de décadas.

Pero hoy la realidad es otra. Por su naturaleza (el streaming), la cinta de Story no tiene muchos elementos para diferenciarse de otras propuestas igual de rimbombantes y costosas. Murphy termina cargándose todo el peso del proyecto porque Davidson –una vez más—se pierde en el ‘gracioso que no se toma nada en serio’. Hollywood parece haberse acostumbrado a darle 10 papeles repetidos por cada uno distinto, tal vez imaginando que junto a un gran actor esta vez sí podría deslumbrar. Aquí no es el caso. Travis hace el ridículo desde su primera aparición hasta en la última escena. No hay un pelo de profundidad en ninguna de sus líneas. Incluso es superado por la propia Keke Palmer, quien se esfuerza por interpretar a una delincuente con un motivo “muy personal” para robarse 60 millones de dólares de un casino en Atlantic City.

Con Davidson replegado a bromas del tipo standup comedy, Palmer bastante mejor, Longoria en ascenso (el guion pudo haber sido algo más generosa con ella y no colocarla solo como la esposa comprensiva que, de un momento a otro se transforma para ayudar a su marido en apuros), y dos rufianes cuya característica central no es la maldad, sino la torpeza, “El último encargo” termina siendo un combo de elementos irregulares repartidos a lo largo de hora y media. Es decir, reiteramos, nada que la distinga de los cientos de filmes que encontramos (también) en la parrilla de Prime Video.

Punto aparte sí merecen dos aspectos que son muy probablemente cosecha de Story: el cuidado de las escenas de acción y los efectos especiales. Aunque los televidentes pasarán gran parte de esa hora y media que dura la película viendo cómo tres personas en dos camionetas intentan robarse un camión de caudales en pleno movimiento por una solitaria autopista, la experiencia no es para nada ingrata o aburrida. Sabemos que Murphy no acepta ya hacer escenas de acción, entonces, por lo visto en pantalla queda en evidencia un gran trabajo de dobles, porque el personaje de Russ, incluso más que el de Travis, enfrenta con valentía –pero fundamentalmente con astucia y agilidad—a tres delincuentes muy bien equipados y dispuestos a todo.

Ciertos momentos de las varias persecuciones que incluye “El último encargo” parecen sacados de una de las películas de la saga “Rápidos y furiosos”, con hombres volando por los aires, automóviles chocándose para desviarse del camino, volcaduras y disparos a toda velocidad. Tal vez Story y la gente detrás del filme hicieron bien en que la acción sea mayor –cuantitativamente—que el drama (¡el robo ocurre a falta de 20 minutos para el final!), porque es este elemento, junto a los recursos humorísticos de un entero Murphy, aquellos destinados a salvar nuestros 94 minutos frente a la pantalla.