No es “The Crown”, tampoco “Élite”. Netflix apuesta por una producción independiente sueca para hacernos empañar los ojos con el amor, el desamor y las restricciones de una Familia Real en un cuento mucho más realista que el resto de series adolescentes que nos ha traído antes. No hay un asesinato que descubrir, pero si quieres despertar la emoción más escondida dentro de ti, te recomiendo que le des una oportunidad a la primera temporada de “Young Royals” (”Jóvenes altezas”), y luego nos cuentas en las redes sociales de Saltar Intro si ya esperas con ansias la fecha de la segunda parte.

En idioma sueco, la pérdida, la ansiedad y el amor se ven reflejados en la voz de Edvin Rying, quien interpreta al engreído y pusilánime príncipe Wilhelm, un adolescente que lleva el conflicto gay más o menos común de la pantalla de Netflix, donde los cánones de una sociedad tradicional oprimen al familiar de título real y desmerecen a las personas de una clase social “inferior” por tener menos dinero que el resto del círculo de jóvenes “royals” en un colegio de Suecia.

La serie estrenada el 1 de julio en Netflix derritió a los amantes del romance y el tema “royal” con la sonrisa de los protagonistas, Wilhelm (Edvin Rying), Simón (Omar Rudberg) y August of Årnäs (Malte Gårdinger). Los dos primeros son una pareja de jóvenes que se enamora y no sabe cómo lidiar con las imposiciones de la Corona sueca, mientras el compañero supuestamente leal a la familia real, August, hace cada vez más difícil la supervivencia del príncipe en un internado donde un grupo de jóvenes con apellidos reales velan por su educación, perteneciendo a equipos de deportes costosos, como remo y equitación, y reproduciendo discursos intelectuales.

AMOR REAL

En algunas sociedades poco tolerantes a la diversidad sexual, “salir del clóset” no es una circunstancia fácil para ningún adolescente que recién está descubriendo sus gustos. Y para un príncipe de la Corona sueca, pues es aún más complejo ir en contra de la familia, cuando le exigen “guardar las apariencias” día a día.

La reconocida actriz Pernilla August interpreta a la Reina en "Young Royals". (Foto: Netflix)

En la primera temporada de seis episodios de “Young Royals”, la tremenda química entre el actor sueco de 18 años, Edvin Rying, y el venezolano-sueco de 22 años, Omar Rudberg, tanto en la cama como frente a sus compañeros en escena, fue impresionante. La sutileza corporal y las atractivas miradas de los cariñosos personajes armaron una coreografía que releva al amor sin tapujos en un espacio íntimo.

Coloca al espectador en una posición desajustada, porque existe más cabida para la compasión y las lágrimas, que para el juicio moral, cuando vemos al príncipe tomando decisiones trascendentales aún siendo tan joven, y poniéndose entre la espada y la pared por pensar en el bienestar de los demás antes que en el de él mismo, tal como lo hacía su ejemplo a seguir, su hermano Erick, herero al trono.

UNA BELLEZA NO NORMATIVA

Pero no solo hay una belleza en el amor gay que Netflix constantemente busca resaltar en varias de sus producciones y que logra desde diferentes perspectivas, sino también un realismo adolescente poco usual en la puesta en escena. “Young Royals” ha contratado adolescentes reales de 18 años que no tienen efectos especiales en su tez llena de acné y que valoran lo indistintamente bello.

La joven más popular y sexy de la secundaria no es Ester Espósito (”Élite”), una rubia de silueta delgada, y la amistad de mujeres está por encima del morbo con los hombres. La directora de la serie Rojda Sekersöz pone un pie fuera de los cánones estéticos y coloca al frente a la sueca Nikita Uggla, la joven más deseada y “perfecta” Felice, quien combate a una madre que le exige bajar de peso para conseguir el amor de un hombre. Ella es la mejor amiga de Sara (Frida Argento), la hermana de Simón con síndrome de Asperger y con deseos de pertenecer a un ambiente social de clase real.

Nikita Uggla interpreta a la joven Felice, que pertenece a una familia de mucho dinero y debe lidiar con las presiones de su madre, que le exige la perfección. (Foto: Netflix)

Los amigos de Felice pasan sus ratos libres en fiestas y reuniones, como cualquier adolescente, pero los excesos traerán consecuencias. (Fotos: Netflix)

LA MADUREZ DE LA ADOLESCENCIA

La generación Z quita la suciedad de las lunas, por decirlo de una manera, con una narrativa liberal y tolerante, pero al ser tan impaciente y rebelde, los problemas comunes, como la filtración de videos sexuales o los rumores y el bullying, siguen presentes en las aulas de clase.

Sin embargo, “Sex Education”, “Élite”, “Young Royals” y otras historias juveniles que ocurren en un centro educativo, donde los adolescentes encuentras las respuestas a sus porqués, muestran a grupos mucho más consciente frente a las crisis sociales y políticas. En este caso, “Young Royals” habla de diferencias económicas y personalidades autodidactas que, a corta edad, deben tomar decisiones que marcarán un antes y un después en su vida.

Simon (Omar Rudberg), a quien los jóvenes "royals" llaman "socialista" por tener descendencia latino y no pertenecer a una familia real, llamó la atención del príncipe con su voz. (Foto: Netflix)

¿Qué harías si tuvieras que decidir entre el amor y la familia? ¿O si no tuvieras más remedio que vender pastillas adictivas para defender tu apellido real? Son cuestiones que, elevadas con las grandes actuaciones de un personaje algo villanesco, como el egocéntrico August, y respetuosos y soberanos, como el joven Wilhelm, pueden dejarnos varias lecciones.

LA FICHA :

Sinopsis: El príncipe Wilhelm se adapta a la vida en el prestigioso internado Hillerska. Allí se da cuenta de que seguir su corazón es más difícil de lo que había pensado.

Plataforma: Netflix.

Elenco: Edvin Ryding, Omar Rudberg, Malte Gardinger..

Temporada: 1 (6 capítulos).

Duración: 45 minutos por capítulo aprox.

Clasificación: +16.

Calificación: ★★★★.

