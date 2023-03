En honor a la verdad, tal vez sea mejor decir desde la primera línea que “Ellas hablan” no es la gran favorita para ganar el Oscar 2023 a Mejor Película. Eso, sin embargo, no quiere decir en absoluto que la propuesta de la canadiense Sarah Polley no merezca haber sido incluida en dicha categoría. Menos aún que estemos ante una mala propuesta.

Y es que esta historia, inspirada en la novela de Miriam Toews sobre una comunidad religiosa residente en Bolivia (Las menonitas) en la que se perpetraron abusos contra más de 150 mujeres y niñas durante años, es potente por donde se le mire.

“Ellas hablan” nos presenta a un grupo de mujeres de diversas edades reunidas en una especie de cabaña. Hace poco acababan de detener a un miembro de la comunidad que fue descubierto abusando de una de sus integrantes. Al hacerlo, el tipo habló, por lo que se fueron develando varios nombres.

Usando medicina para dormir ganado, un grupo de hombres abusaron de niñas y mujeres infinidad de veces a lo largo de varios años. En ocasiones ellas se atrevieron a preguntarse si algo raro les había pasado (el dolor y las heridas en sus cuerpos era evidente), pero los ancianos de la comunidad alegaron que se trataba de alucinaciones, o incluso del propio satanás haciéndose presente.

Escena de "Ellas hablan".

Ya con el primer y segundo pasos dados, las víctimas –nunca más preciso el término que en esta película de Sarah Polley—tienen un ultimátum: 48 horas para perdonar a los culpables sino les tocaría dejar la comunidad y, peor aún “perder el ingreso al reino de los cielos”.

En algún momento todas las mujeres presentes en ese galpón se aprestan a votar por su decisión entre tres alternativas que dibujan en una especie de pizarra: “no hacer nada”, “quedarse y luchar contra sus agresores” o “irse”. La situación se decanta en las dos últimas alternativas e incluso se llega a un desempate en el que tres familias tendrán el poder de decidir. Queda claro que la desaparición momentánea de los agresores en esta película no es para nada un respiro en nuestras protagonistas. La razón: se les agota el tiempo para decidir.

En lo técnico, “Ellas hablan” va poco a poco saturando su color y nos entrega imágenes que parecen casi siempre en blanco y negro. A esto lo acompaña una melodía o solo de guitarra que aparece y reaparece tomando mayor peso conforme los dolorosos testimonios surgen.

Curiosamente, esta no es la única de las diez películas nominadas al Oscar que aborda temas como el abuso de poder, de las diversas formas de violencia o de la igualdad de género. En “El triángulo de la tristeza” el director Ruben Östlund lo hace desde la sátira, presentándonos a una modelo cuyo novio (también modelo) la cuestiona por ser una feminista que evade de todas las formas posibles pagar la cuenta del restaurante, pese a que gana mucho más.

Ona en una escena de "Ellas hablan".

“Tár” de Todd Field tiene otro tono y nos presenta a Lydia, una Maestro de la Filarmonía de Berlín que, al menos según indican las denuncias, ha otorgado beneficios laborales a sus becarias a cambio de favores sexuales. Aquí no hay espacio para el humor, sino para el drama, pero ciertamente son tantos los temas que aborda la cinta (privilegios, abuso de poder, etc.) que uno puede terminar algo desorientado.

Con “Ellas hablan”, las cosas son manifiestamente más claras. El objetivo aquí es retratar cómo estas mujeres abusadas durante años ven cómo el mundo se les viene encima mientras piensan si deben huir o no (¡como si fuesen culpables de algo!). En esa línea, las voces son múltiples.

Pero, felizmente, la película de Polley no es solo un largo debate de posturas rudas, benévolas e inciertas. Dentro del granjero hay un hombre. Se trata de August, interpretado magistralmente por Ben Whishaw. Él, introvertido al máximo desde la primera hasta su última aparición, es un profesor que acaba de retornar a la comunidad tras haber sido expulsado años atrás debido al tono de los cuestionamientos que su madre hacía al manejo de la misma.

La posibilidad de alejarse de la comunidad permitió que August estudie y, a diferencia de todas a su alrededor, pueda leer y escribir sin mayores problemas. Por eso cuando le piden que sea una especie de notario del debate, acepta bajando la cabeza. A partir de ahí, aunque le pidan siempre su opinión, este personaje mantendrá la misma actitud ecuánime (“No es asunto mío”).

Las mujeres de la comunidad esperan debatir. (Foto: Universal)

“Ellas hablan” incluye una especie de ‘breaks’ en los que nuestros personajes interactúan de forma más reducida. En uno de estos August conversa con Ona (Rooney Mara), la embarazada hija de Agata (Judith Ivey) por algunos segundos. Queda caro que él está enamorado, pero incluso en su más noble sentimiento hacia ella comprende su dolor (alumbrará como producto de un abuso), por lo que tendrá un gesto de amor que ilumina casi toda la segunda parte del largometraje.

Si tenemos en cuenta que una película es no solo su guion sino también la forma en que se ejecuta, este filme presenta ciertas debilidades. En ocasiones, la forma en cómo algunas de las protagonistas pronuncian sus líneas parece más amparada en la fidelidad al libreto que en el aporte singular de cada una de las actrices.

Hay otros elementos que resultan ricos al momento de analizar una cinta como “Ellas hablan”. Ya mencionamos el sitio que tiene August en la historia, su bondad casi absoluta (En algún momento una chica le exige a gritos hablar/comportarse “como un hombre”). Pero también está presente Melvin (August Winter), una integrante de la comunidad que también sufrió abusos y luego se asumiría como chica trans, para finalmente priorizar su interacción con niños, dejando a los adultos totalmente afuera de su perspectiva. El peso de este personaje salido del molde (si tenemos en cuenta a todas las que debaten dentro de la cabaña) resulta quizás muy ligero.

Ya en la parte final, ¿qué se puede rescatar de una película como esta? Es difícil encontrar un solo elemento positivo. Desde el mensaje y lo moral, evidentemente, no es una historia convencional como “Los Fabelman”. Mucho menos es un viral pegajoso como “Todo en todas partes al mismo tiempo”. Lo correcto tal vez sería decir que la película de Sarah Polley es un doloroso, aunque necesario retrato sobre el daño que somos capaces de hacernos como seres humanos. Verla sin sentirnos profundamente interpelados equivaldría a perder el tiempo.