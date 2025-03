Jaume Collet-Serra ha vuelto. O tal vez nunca se fue. El director catalán es responsable del más reciente éxito internacional del servicio de streaming Netflix. En “Equipaje de mano”, ratifica todas las habilidades que lo hicieron uno de los favoritos de actores como el irlandés Liam Neeson, con quien ha filmado cuatro películas entre los años 2011 y 2018.

“Sin identidad” (2011), “Sin escalas” (2014), “Una noche para sobrevivir” (2015) y “El pasajero” (2018) son las cuatro cintas que el dúo director-protagonista han rodado en su haber. En su mayoría, taquillazos que condensan la esencia de la ‘marca Neeson’: un hombre cualquiera que, de un momento a otro, se ve forzado por las circunstancias a salvar a un montón de desconocidos.

Tal vez esas mismas circunstancias únicas se repiten en “Equipaje de mano”, pero con otros rostros. En la película estrenada hace unos días, el protagonista es un oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) de nombre Ethan Kopek (Taron Egerton), quien debe lidiar con una amenaza terrorista, sin mayores recursos que sus habilidades para correr en medio de multitudes, sus reflejos y, por supuesto, su instinto.

En casi dos horas, “Carry-on”, como es el título original en inglés de la película, muestra a la pareja conformada por Ethan y su novia Nora Parisi (Sofia Carson) planificando lo que será tener su primer hijo y su ansiado viaje de vacaciones a Tahití.

Sofia Carson es Nora Parisi y Taron Egerton es Ethan Kopek en "Equipaje de mano".

Ella es una servidora del Aeropuerto de Los Ángeles (LAX) que intenta animar a su pareja de que vuelva a intentar postular a la Policía de la ciudad. Sin dar inicialmente mayores explicaciones, el personaje interpretado por Egerton decide tomar el camino contrario y pide un ascenso a su jefe directo, el supervisor Phil Sarkowski (Dean Norris). De tanto insistir, le permiten –el 24 de diciembre—sentarse en una de las casetas de registro de equipajes, es decir, detectar bombas o elementos de peligro antes de que sean embarcados en un avión.

El 75% de la película de Collet-Serra transcurre un mismo día. Desde que la pareja de novios muy temprano llega a trabajar hasta que finalmente hay un desenlace. El guion, escrito por T.J. Fixman, está lleno de elementos propios del día a día en un aeropuerto. Veremos, pues, desde trabajadores de aerolíneas, hasta supervisores de control de equipaje, pasando por guardias, terramozas y, por supuesto, cafetines, restaurantes, baños en mantenimiento y gente apurada ante el temor de perder su vuelo correspondiente.

Un prolífico Jason Bateman, brilla en la película "Equipaje de mano".

En un giro que muchos agradecen, “Equipaje de mano” escapa por completo a la historia navideña típica del mes de diciembre. Este thriller va tomando forma de la mano de su villano, o para ser más precisos, de su villano principal: el viajero (Jason Bateman). El actor y director de 55 años viene de encabezar el estreno de Netflix “Ozark” por años. En la serie (que alcanzó cuatro temporadas y logró múltiples premios) interpretaba a Martin Byrde, un asesor financiero que, de un momento a otro, se ve inmerso en nada menos que una red de tráfico internacional de drogas, que lo fuerza a lavar dinero de múltiples formas.

Aunque inicialmente la adrenalina y lo ‘novedoso’ de esto condimenta su existencia (y la de su familia), con el paso del tiempo se convierte en una cruz para él, su esposa y sus dos hijos. Todos, pues, terminan arrastrados por situaciones inmanejables, desesperantes y hasta trágicas.

Por supuesto que Bateman no es solo “Ozark” (donde también fue director de algunos episodios). Criado y arropado por la industria de Hollywood, el neoyorquino tiene todo lo inimaginable en su hoja de vida laboral. Desde comerciales en su infancia hasta otro clásico, la comedia negra “Arrested Development”, en la que interpretaba a Michael Bluth, el único integrante ‘cuerdo’ dentro de una familia de irreverentes personajes, cada uno más cercano al absurdo que el otro.

Danielle Deadwyler es Elena Cole en "Equipaje de mano".

Para facilitar la comparación, sin embargo, el Bateman de “Equipaje de mano”, es mucho más cercano al lado vil del Marty Byrde de “Ozark” que otra cosa. En la película de Collet-Serra interpreta al principal encargado de ejecutar una amenaza sin precedentes: esparcir una substancia tóxica en un vuelo desde Los Ángeles. En su propósito lo acompañan un desquiciado francotirador y hacker (Theo Rossi) y también ‘agentes’ a los que mantiene siempre extorsionados.

Aunque presentada en un solo plano (‘Viajero’ amenazando por un auricular al revisor de maletas Ethan Kopek), “Equipaje de mano” se va abriendo a un segundo camino, vinculado al de una agente de la Policía de Los Ángeles, Elena Cole (Danielle Deadwyler), quien recibe una señal de lo que sospecha puede convertirse en una amenaza a la seguridad nacional. Este lado de la historia no parece explicado de forma pulcra por el guion de T.J. Fixman. Surgen varias piezas que no terminan de encajar (un agente del Gobierno que no es, Alcott/ Logan Marshall-Green, y al que se le detecta básicamente por un tatuaje, entre otras cosas).

Más allá de esto, el lado de los ‘buenos’ está bien representado por Cole, quien lleva su personaje al límite en una situación de enfrentamiento cara a cara con Alcott, entre los poquísimos momentos de alta tensión que tiene este guion de casi dos horas. La realidad es que la película de Collet-Serra prioriza lo mental. Es el diálogo permanente entre el ‘viajero’ y Kopek aquello que te mantiene pegado a la pantalla. Aunque inicialmente lo pareciera, el terrorista interpretado por Bateman no es perfecto y quizás eso coopera en dotar al ‘enfrentamiento’ dialéctico del correspondiente realismo.

El director catalán Jaume Collet-Serra en el set de "Equipaje de mano". / Sam Lothridge/Netflix

Sostener la tensión e intriga en casi dos horas de trama es una tarea complicada en tiempos de ‘compactos de hora y media’ tan comunes, fundamentalmente en el mismo Netflix. Esta cinta no tendría por qué ser la excepción (recién en su ‘Ecuador’ sabremos cuál es la dichosa substancia tóxica que guarda esa maleta). En las películas mencionadas al inicio de esta nota, Collett-Serra tiene a un Neeson que debe superar obstáculos, uno por uno, y a ello le suma una serie de problemas, desde falta de autoconfianza, alcoholismo, la soledad, o la presencia de seres queridos expuestos al peligro. Aquí la fórmula es algo similar, pero con el diferencial de que la atención se reparte en dos personas. El resultado final es correcto.

“Equipaje de mano” condensa varias de las habilidades que han hecho de Jaume Collett-Serra un experto en hits que tienen a la adrenalina y la alta tensión a sus elementos principales. Pero tampoco hay que dejar de lado que, disponiendo de actores como Liam Neeson, Jason Bateman o inclusive el propio Taron Egerton, las cosa sin duda se tornan algo más fáciles.

EQUIPAJE DE MANO/NETFLIX Sinopsis: El día de Nochebuena, un pasajero misterioso chantajea a un joven agente de la Administración de Seguridad en el Transporte para que le deje subir un paquete peligroso al avión. Director: Jaume Collet-Serra Elenco: Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Theo Rossi, Tonatiuh, Duración: 119 minutos