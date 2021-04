Conforme a los criterios de Saber más

Cuando vi anticipadamente los primeros tres episodios de “WandaVision”, dije aquí que mis expectativas no se habían visto cubiertas. Quería más, a pesar de que en ese inicio Marvel Studios tomó un gran riesgo. Con el pasar de las semanas, la serie contó lo que quería contar y el resultado fue positivo. Eso no evitó que las teorías de cierto sector no se vieran satisfechas. Hablar de “Falcon y el Soldado del Invierno” (”The Falcon and the Winter Soldier) es hablar de expectativas.

ADVERTENCIA: A continuación, SPOILERS de “Falcon y el soldado del Invierno” episodio 1, “Un nuevo orden mundial”.

El inicio de la aventura

“Falcon y el Soldado del Invierno” sigue a los personajes titulares, Sam Wilson (Anthony Mackie) y James ‘Bucky’ Barnes (Sebastian Stan), quienes luego de “Avengers: Endgame” (2019) tienen que arreglar sus propios problemas. El primer capítulo da pistas del enemigo al que ambos enfrentarán, una trama de alcance global que, al estilo de “Captain America: Civil War” (2016), promete no ser lo principal.

En este primer episodio, tras detener a un grupo paramilitar en la frontera de Túnez con Argelia, Sam le echa el ojo a la organización de los Flag Smashers, cuyo objetivo es acabar con los límites geopolíticos y que, armada con el poder del internet, organiza un atraco en Praga. Todos estos villanos llevan una máscara negra con la marca de una mano roja. De regreso en los Estados Unidos, Sam entrega el escudo del Capitán América al museo Smithsonian.

Allí, Falcon le cuenta a James Rhodes (Don Cheadle) que no se convirtió en el nuevo ‘Cap’ porque siente que el escudo, el símbolo, es solo de Steve Rogers.

Por su parte, Bucky enfrenta su propio pasado y, poco a poco, intenta compensar las malas acciones que llevó a cabo como el Soldado del Invierno. Pero hay crímenes que no tienen solución, como el caso del hijo del Sr. Nakajima, al que mató tiempo atrás por haber sido testigo de uno de sus “trabajitos”. Esta culpa no lo deja vivir tranquilo.

Sam también tiene que enfrentar su pasado, en este caso el legado de sus padres. El Halcón viene de una familia dedicada a la pesca de mariscos, de la cual se alejó para servir a su país como soldado y, luego, como el héroe Falcon. Luego de fallar en su primer intento para salvar el barco familiar, se entera por televisión, como un ciudadano más, que habrá un nuevo Capitán América. Y ese héroe es un desconocido total.

Héroes con nuevo rumbo

El corazón de “Civil War” era pelear por lo que uno creía correcto, esté o no presente la amenaza de Helmut Zemo (Daniel Brühl), villano que también aparecerá en esta serie. La premisa de la película del 2016 llevó a la confrontación entre los ideales de Steve Rogers y los de Tony Stark. ¿Qué tema encontramos entonces en esta serie? De acuerdo al primer episodio, este sería reparar los errores del pasado mientras se explora la mente de dos héroes que hasta ahora tenían solo un rol secundario.

Es a Sam Wilson al que conocemos más, tanto por su personalidad amigable como por los vínculos que mantiene en este mundo. Por su parte, Barnes es un enigma en parte por el severo trauma de haber sido controlado por la Unión Soviética durante décadas. Ambos, dentro de sus contextos, quieren hacer la diferencia para las personas que les importan.

“Esto es lo que le gusta a la gente”

Si querías explosiones y peleas, las cuales “WandaVision” ofreció con mesura, entonces te gustará este primer episodio, que explota esa fórmula tan Marvel desde el primer minuto; no solo por las coreografías de acción, sino por el tono de la línea del ‘Cap’ enfocada en el espionaje y las conspiraciones gubernamentales.

También nos recuerda desde el inicio que estamos en una historia de héroes vinculados al ejército, de modo que la muerte del enemigo es más explícita. No recuerdo una historia de Marvel Studios que haya mostrado tantas bajas (sin considerar el “Snap”) en tan poco tiempo. Eso sí, el cómo plasman estas muertes casi no incluye sangre, como para que toda la familia pueda verlas. Si buscas sangre, ahí tienes las series de Marvel Television para Netflix.

Otro tema que la serie toca desde el inicio es el legado de Steve Rogers, a quien vimos por última vez convertido en un anciano. ¿Por qué la serie no se llama “Captain America and the Winter Soldier”? Parte de la respuesta está en este primer capítulo , donde lo que no se dice, pero sí se sugiere, es más poderoso que cualquier gema del infinito: el episodio establece relación entre el racismo tan presente en Estados Unidos con los problemas crediticios de la familia de Sam; pero también con el hecho de que él no haya sido elegido como el nuevo Capitán América, a pesar de haber recibido el escudo y a pesar también de su buena voluntad al entregarlo a las autoridades.

Sam no quiso ser el héroe, pero no queda claro si en algún momento las autoridades se lo propusieron antes de llamar a John Walker (Wyatt Russell).

Póster de "Falcon y el Soldado del Invierno". Foto: Disney+.

Cuando empecé a ver “WandaVision”, satisfacción no fue la palabra que usé para describirla. Curiosamente, ahora que estoy ante una narrativa clásica como la historia de Sam y Bucky, extraño los juegos con los que Marvel nos sorprendía cada semana gracias a Elizabeth Olsen y Paul Bettany. Por más que las teorías descabelladas de esa serie hayan dejado como bufones a decenas de youtubers; no podemos culparlos, pues desde la aparición de Nick Fury al final de “Iron Man” (2008) Marvel te ha dicho que esperes lo inesperado , sea el Pato Howard o Mephisto; un personaje de los cómics que no aparece en este episodio, inédito aún en el Universo cinematográfico de Marvel, pero a cuyo alrededor se tejieron teorías cuando se emitió la anterior serie.

Con su primer episodio “Falcon y el Soldado de Invierno” promete ser la experiencia que no veremos en cines hasta quién sabe cuándo, debido a las restricciones por la pandemia del Covid-19. De seguro incluirá temas que, por su desarrollo, no obtendrían suficiente justicia en una película; pero más allá de eso no hay razones para sentir que esta serie es imperdible . Puedes incluso hacerte una idea, gracias a las imágenes de la secuencia de cierre, de la dirección que tomará la historia. Y si has leído ciertos cómics, tal presunción no es descabellada.

Ahí lo tienes, también me puse a teorizar como seguro lo harás tú. Y seguro continuaremos en ese plan, conectándonos semana a semana para ver a los buenos pegarles a los malos, o a buenos que resultaron no ser tan buenos. Al menos las risas no faltarán.

Pensamientos sueltos

Por lo que dice Sam, queda claro que el sueldo de un miembro de los Avengers no es mucho. Lo cual es una pena.

Me dio gusto volver a ver a Batroc el saltador, quien ofreció una de las mejores peleas de la segunda película del Capitpan América.

¿El Capitán América ha muerto a ojos del público? Al inicio del episodio, no es claro, pero ya en el museo los textos de la exposición dedicada a Rogers cuentan la versión oficial: “ Con la muerte de Tony Stark, Steve Rogers honró a su amigo al retirarse finalmente y colar el escudo ”. Evidentemente, no hay mención a los viajes en el tiempo para vivir con Peggy Carter ni de su envejecimiento.

Me da la impresión de que habrá un vínculo entre los terroristas y el nuevo Capitán América. En los cómics John Walker es un villano, después de todo.

El soldado Joaquín Torres, interpretado por Danny Ramírez, es en el cómic un superhéroe que adquiere los poderes de un halcón y asume el rol de Falcon mientras Sam pasa a ser el Capitán América.

Importante: los Flag Smashers también creen que el mundo estaba mucho mejor antes de que los Avengers restauraran a los caídos por Thanos.

En los créditos de cierre se confirma la existencia de Madripoor en el MCU. Es una isla ficticia que en los cómics es un lugar sin ley, ideal para la prosperidad de las bandas criminales.

Datos

Puedes ver nuevos episodios de “The Falcon and the Winter Soldier” desde el viernes 19 de marzo por Disney+.

La serie tendrá seis capítulos. El primero, sin incluir créditos, dura 42 minutos.

Aclaración: Artículo publicado originalmente el 18 de marzo del 2021. Se actualizó con SPOILERS tras el estreno mundial.

