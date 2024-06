Presentada como un documental, “Federer: los últimos doce días” (Prime Video) es una propuesta dirigida por Asif Kapadia y Joe Sabina que presenta los instantes finales de la trayectoria de Roger Federer (Basilea, 1981), el tenista suizo que batió récords jugando durante más de dos décadas de forma profesional y que, con los títulos logrados, su método ‘simple’ y su perfil bajo, ayudó en el proceso de globalización de un deporte históricamente ligado a las élites.

La propuesta acaba de ser estrenada en streaming y puede segmentarse en tres etapas notoriamente diferentes. En la primera, tal vez la más lenta y menos producida, vemos cómo el múltiple ganador de Gran Slams alista lo que será la grabación de su mensaje de despedida. Lo hace a solas, leyendo un papel y sin soltar una sola lágrima. Ese video sería transmitido posteriormente vía redes sociales, y marcaría el inicio del conteo regresivo hasta su último partido oficial (“seguiré jugando con mis hijos y amigos”).

En esta etapa inicial de este documental de 88 minutos veremos también algunos de los momentos más íntimos del tenista europeo. Interacción con sus hijos, espacio para que hable su esposa, la extenista Mirka Federer, la aparición de sus padres, y uno que otro diálogo con lo que parece ser su círculo de hombres de confianza, desde entrenadores, médicos, representantes y encargados de comunicaciones.

Más allá de la sensación de nervios que acompaña casi toda la propuesta, destaca inicialmente en los primeros minutos la preocupación que Federer tiene porque, al parecer, comenzó a filtrarse en redes sociales que “anunciaría su retiro”. El aún deportista cavila primero y consulta a su equipo de ayudantes después si acaso esto amerita “adelantar” el anuncio, casi por respeto a los fans. En medio de esta confusión, voces sumamente atinadas le dejan en claro que ninguna filtración será igual que un anuncio con las propias palabras del protagonista.

Conforme va avanzando la historia, Kapadia y Sabia recurren a los flashbacks para rememorar algunos instantes de la carrera de Federer. Ciertamente la cantidad de imágenes de apoyo no parecen suficientes para un deportista de tamaña envergadura. No hay más que dos o tres tomas con él como recogepelotas (como todo inició). Tampoco abundan las tomas de los entrenamientos que seguramente necesitó para convertirse en un titán del llamado ‘deporte blanco’. Esta carencia parece haber sido reemplazada (o al menos eso se intentó) con los instantes posteriores a la liberación del video del anuncio. Resulta inevitable aquí ver a la familia unidad que ha batallado junto al deportista. Los padres juntos, Roger, su esposa y sus hijos. Una especie de ‘privilegio del destino’ que muchos otros colegas del protagonista de este documental no pudieron presumir a lo largo de sus carreras.

La segunda parte de “Federer: los últimos doce días” están vinculadas directamente a la preparación de su último partido profesional. Se trata de los preparativos para una nueva edición de la Rod Laver Cup, en la que se enfrentarán los equipos de Europa y El Resto del Mundo. En imágenes veremos no solo el entrenamiento que sigue el nacido en Basilea, sino fundamentalmente su interés por dejar en claro cómo fueron sus lesiones las únicas causantes de el ‘desenlace’ se agilice. Porque Roger Federer parece haber nacido para estar siempre sobre una cancha de tenis, de la superficie que sea.

El aún deportista fue meridianamente claro para explicar qué pasó. En una gira con la familia realizada en 2016, antes de ir a un paseo al zoológico con sus hijos, Roger quiso darse un baño en el hotel y de pronto, a poco de entrar a la bañera, escuchó el inicio del fin: su rodilla tronó. A partir de aquí vendría un largo y tortuoso camino por quirófanos. Con ambas rodillas posteriormente intervenidas, recuperaciones lentas o infructuosas y ansiedad por volver antes de lo debido. “Operaciones en ambas rodillas. Una resultó bien. La otra (derecha) no. Repitieron la operación. Todo se salió de control”, afirma en el documental.

Esta segunda etapa de la producción de Prime Video incluye, además, una prueba del especial vínculo que deportistas pueden conformar a lo largo de los años. La Rod Laver Cup se realizó con la presencia de grandes tenistas, pero a lo largo de su trama hay una especial dedicación hacia el británico Roger Murray, el serbio Novak Djokovic y el español Rafael Nadal. En el orden inverso, por supuesto, porque fue el ibérico quien comienza a tomar vuelo en la segunda mitad de la propuesta porque ejemplifica el honor y el respeto en espacios deportivos.

Federer perfila con astucia a cada uno de los tenistas mencionados. De Murray destaca sus títulos, de Djokovic su personalidad y ahínco (aunque también refiere sus diferencias, principalmente al inicio, porque Novak rugía en cada punto que le arrebataba, marcando una diferencia de temperamento que el suizo primero intentó emular, pero pronto soltó “porque simplemente no soy así”). En las diferencias, desataca mucho más el respeto y la admiración.

Pero como dijimos líneas arriba, el vínculo entre español y suizo fue tan especial que probablemente merece otro documental por separado. Federer reparte sus comentarios con una genuina contradicción: por un lado, al ver aparecer al impetuoso mallorquín en el circuito, sintió algo de celos (“cuando perdí mi primer partido con Rafa no me gustó. Quería estar solo en la cima”), pero pronto esto cambiaría por sus ganas de apoyar a los jóvenes colegas que se abrían paso en el circuito profesional.

Estas suculentas descripciones, de lado a lado (porque Nadal también dedica palabras a Federer, como “es más fácil mejorar cuando tienes a tu alrededor grandes ejemplos como Roger”), vienen acompañadas por otra dosis de tomas de apoyo, en la que amigos y colegas se baten sobre distintas superficies. Cada uno celebra los puntos a su manera, pero al final siempre hay abrazos y aplausos desde las tribunas.

La parte final de “Federer: los últimos doce días” es una lluvia de emociones. Con el torneo en marcha, Federer se enfrenta a sus últimas horas como tenista profesional. Ya con la rodilla sin cura, el suizo considera que jugar dobles es mucho más accesible. Y lo hace con su mejor amigo sobre la cancha, Nadal. Pero previo a esto veremos, además, las galas previas, conferencias de prensa, respuestas emotivas y también la aparición de otros grandes ídolos del tenis como el silencioso Björn Borg.

Estiramientos, alistar las raquetas, abandonar el camerino y esos últimos segundos antes de entrar al campo de juego son los momentos más íntimos del final de una carrera inolvidable. Pero aquí no termina todo. El partido disputado el 23 de septiembre de 2022 aguarda otra dosis de sorpresas, con un público entregado a las últimas gotas de sudor de su gran ídolo. Muestras de brillantez sobre la superficie (media veloz y media lenta, en palabras de Novak Djokovic) que desembocan en un final de infarto, cuando la pareja de Europa levanta cabeza, pero luego termina derrotada por un disparo de Frances Tiafoe (¡Maldito Tiafoe!, gritó Nadal en el camerino). “Imagínate si hubiéramos ganado el dobles”, dijo antes el suizo, desatando risas.

No exagera el protagonista de “Federer: los últimos doce días” cuando dice que 16500 asistentes al estadio esa noche lloraron junto a él. Lo cierto es que los últimos momentos del documental dirigida por Asif Kapadia y Joe Sabia son la cereza de un pastel inmejorable. Es un público entregado a un deportista que más allá de los trofeos y los millones de dólares acumulados en su cuenta bancaria, es alguien genuino, transparente, como cada vez quedan menos. Ya quedará en la labor de sus biógrafos o de los estadísticos revisar este dato compartido a lo largo de la trama (porque la cinta no abunda en estadísticas, y la decisión puede resultar positiva o negativa según el criterio del televidente): nuestro ídolo suizo empezó su carrera como junior perdiendo y la termina de igual forma.

¡Cómo si eso le hubiera impedido convertirse en una leyenda!