Pasa con frecuencia que cuando uno lee un libro que logra ser adaptado audiovisualmente siente algo de recelo ante la posibilidad de ver la película (o serie). El temor a que el proceso de convertir las páginas que leíste con tanto gusto en imágenes (concretas, ya no de esas que surgen en tu cabeza durante la lectura) es, sin duda, fundado. Pero, ¿qué ocurre cuando pasa todo lo contrario?

Porque también puede pasar que primero ves una película y en el camino te vas enterando que esa proyección de 102 minutos de duración antes fue un libro. Imposibilitado de juzgar si la adaptación “fue buena”, porque no has leído la novela con anterioridad, te planteas: ¿valdrá la pena acercarse al texto que originó este hermoso filme, o es mejor quedarse con las imágenes?

Esa disyuntiva bien podría surgir cuando uno ve “Fiesta en la madriguera”, la nueva película de Manolo Caro que adapta la novela con la que Juan Pablo Villalobos inició su carrera como escritor. Catorce años atrás nadie imaginaba que este escritor nacido en Guadalajara y hoy residente en Barcelona se convertiría, a pulso y con justicia, en uno de los más reconocidos de su generación.

Manuel García Rulfo y Miguel Valverde Uribe en una fotografía de Claudia Cruz Barigelli.

Uno de los puntos más altos en la trayectoria de Villalobos fue ganar el Premio Anagrama (editorial en la que ha publicado todas sus novelas) en 2016 con “No voy a pedirle a nadie que me crea”. Precisamente ese título dio el puntapié inicial, algunos años después, a una relación muy muy interesante entre el autor mexicano y las adaptaciones. Aquella trepidante novela con tintes autobiográficos fue lanzada en Netflix con Fernando Frías como director en octubre pasado. Solo un fanático de las estadísticas puede responder cuántos escritores tienen el registro de dos adaptaciones en seis meses (aunque cada una siguió su propio proceso y tiempos, claro).

Pero, aunque surgieron de la misma cabeza, “No voy a pedirle a nadie que me crea” y “Fiesta en la madriguera” son historias muy distintas. El propio Villalobos reconoció hace un tiempo que siente distinto ver adaptadas una historia con tintes autobiográficos frente a otra netamente de ficción. Aunque la película de Manolo Caro no es que carezca de realidad.

“Fiesta en la madriguera” cuenta la historia de Tochtli (Miguel Valverde), un niño de 11 años que vive entre los muchos lujos que le puede dar su padre, Yolcaut, el poderoso jefe del temible cártel de Sinaloa. Así pues, el ‘palacio’ de este casi adolescente tiene desde empleadas hasta sicarios, pasando por mucha vegetación, lagunitas y diversos animales.

El niño Miguel Valverde en una fotografía de Claudia Cruz Barigelli.

Esta especie de ‘zoológico a proporción’ es solo uno de los múltiples elementos llamativos de la película de Caro. Otro puede ser la calva del niño protagonista, que jamás está desguarnecida, pues cubre con sombreros totalmente diversos y cuyo singular origen él explica mejor que nadie.

A la frescura que irradia este debutante en la actuación se le suman una serie de papeles de distinta importancia. El primero es, claramente, su padre Yolcaut, rol que recae nada menos que en el actor Manuel García Rulfo, otrora figura de la televisión mexicana y hoy reconocido internacionalmente por su protagónico en la exitosa serie “El abogado del Lincoln” (Netflix).

“Fiesta en la madriguera” no se preocupa mucho por mostrar personalidades férreas. Cuando a Yolcaut su hijo (molesto y resentido) no le hace caso a la orden de subirle volumen al televisor, no se saca la correa para pegarle, sino que le lanza frijoles, uno por uno, sobre su sombrero de turno. Este aparente ‘corazón grande’ también podría explicar cómo todo en la ‘madriguera’ está dispuesto según los deseos de su hijo. Aquí otro punto a favor en la cinta de Caro: cada rincón de la casa del niño narco es exactamente como imaginamos la vida antes de ser adolescentes.

En contraposición a este mundo de ilusión y fantasía que Yolcaut busca ‘hacerle realidad’ a su hijo Tochtli, “Fiesta en la madriguera” propone uno que otro cable a tierra. Algunos son sutiles como la criada de la casa (interpretada por Mercedes Hernández) regañando suavemente al niño porque “solo se alimenta de quesadillas y helado”, o cuando papá e hijo cuentan millones de dólares sobre una mesa como si de contar legos se tratase.

La química entre García Rulfo y Miguel Valverde es notable. (Foto: Claudia Cruz Barigelli)

Hay un personaje que podríamos considerar disidente entre el mundo de ilusión atribuido a Tochtli y el de realidad vinculado al padre. Se trata de Mazatzin, una especie de profesor privado interpretado por Raúl Briones. Con apariciones esporádicas, este maestro podría ser el imaginario lazo que une a esta historia con “No voy a pedirle a nadie que me crea”. Si es que lo hay, claro.

En la película de Fernando Frías, el protagonista (Juan Pablo Villalobos) viajó de México a Barcelona para convertirse en escritor. La película es un permanente ‘escribe y borra’ sobre el Word abierto en una laptop. A su vez, en “Fiesta en la madriguera”, la literatura está representada a través de los libros, los personajes y las reflexiones que Tochtli o el propio Mazatzin repiten.

“Los escritores fracasados terminamos como maestros”, “Los cultos saben mucho de los libros, pero no saben nada de la vida”, “Ser escritor es una forma de conocerte a ti mismo” o “La literatura es una chingadera” son parlamentos que ratifican, para bien o para mal, que resulta imposible desligar la vida de la escritura, la lectura y, por ende, de los libros.

Padre e hijo contando dólares del narco en una fotografía de Claudia Cruz Barigelli.

A lo largo de los últimos años, la industria del cine y la televisión –impulsadas mucho más con el surgimiento y consolidación del streaming-- se han esforzado por mostrar al mundo el castigo que la violencia vinculada al narcotráfico significa para millones de personas. Los errores y aciertos de la ‘guerra contra el narco’, los políticos corruptos, las fuerzas del orden que traicionan sus ideales, las múltiples formas de lavar dinero, pero, sobre todo, el halo de pobreza y desolación que dejan todos estos elementos unidos, han desfilado ante nuestras pantallas mediante películas y series con patrones muy similares.

“Fiesta en la madriguera” se alimenta de los mismos defectos de la sociedad contemporánea que alimentan las producciones arriba mencionadas, pero en sus 102 minutos de duración decide abordarlo de otra forma. Lo hace a través de la mirada de un niño que sueña con sumarle un ‘hipopótamo enano del África’ a su zoológico personal. Tochtli no es el típico ‘hijo fresita’ de los ‘barones’ de la droga en Latinoamérica, sino uno cuyo poder le alcanza para llamar ‘marica’ al Principito de Antoine de Saint-Exupéry.

Ciento dos minutos después, uno se pregunta-- más allá de los cambios que seguramente el guionista ejecutó en la historia escrita por Villalobos 14 años atrás-- si esa novela también será capaz de transmitir tantas sensaciones, imágenes y melodías como la cinta de Caro.

Lo mejor será, en esta ocasión, correr a la librería y comprobarlo.