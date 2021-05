Conforme a los criterios de Saber más

Soy más fan de “How I Met Your Mother” que de “Friends” (lo siento). Y a pesar de no formar parte de la comunidad primaria de cuarentones que amaban ver las aventuras cotidianas y triángulos amorosos de los famosos seis mejores amigos en Nueva York, debo decir que “Friends: The Reunion” puede cautivar al borde de aguarte los ojos. Gracias, HBO Max, por estrenar este compilado nostálgico durante el segundo año más duro que atraviesa la humanidad: lo necesitábamos.

En general, es muy feo ver cómo algunos remakes, reencuentros o secuelas arrojan a la basura construcciones fílmicas esplendidas, pero “Friends: The Reunion” no es el caso. Este show ‘documentalezco’ es el formato híbrido que necesitaba la legendaria sitcom de 1994, cuyos seguidores de entonces, incluso los de generaciones posteriores, esperaban ansiosos.

¿Pero cómo resumimos “Friends: The Reunion”? En base, creo yo, a dos puntos muy importantes. Dejando de lado el botox de más de algunos de sus protagonistas (ok, lo tenía que decir) primero, podemos mencionar los recursos dramáticos que los productores originales Marta Kauffman, David Crane y Kevin Bright utilizaron, como el grupo musical surcoreano BTS, y segundo el mensaje original y muy consecuente que descubrieron en los últimos 17 años desde la transmisión del último capítulo el 6 de mayo de 2004.

Cada actor ha ganado alrededor de 2,25 y 2,5 millones de dólares por participar en “Friends: The Reunion”, según Wall Street Journal. (Foto: IMDb/Warner Bros.)

EL MARKETING DE LAS ESTRELLAS

Ninguno de los actores, Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Mónica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) y David Schwimmer (Roos), han pasado de moda. La serie, con una comicidad americana nacional tan peculiar, ha logrado mantenerse vigente y el episodio especial revela detrás de cámaras que los artistas aún poseen esa chispa intacta, que parece improvisación, pero no es. Los chistes, como ya sabemos, se reescribían y pauteaban coreográficamente en medio del rodaje.

En el inicio, el capítulo arranca con un tono de homenaje, cuando uno por uno van entrando por la puerta del estudio recreado de Warner Bros. y algunos de ellos se conmueven más de lo normal. Fueron un poco fragmentadas las lágrimas iniciales, sabiendo lo técnico que puede ser para un actor hacerlo, pero los abrazos y el afecto funcionó, y se reforzó con el video de la semana pasada en redes sociales, donde LeBlanc y Schwimmer cuentan que no andan tan en contacto como “las chicas”.

Algunos pensarán lo contrario, pero “Friends: The Reunion” juega con el corolario de recuerdos de los artistas de una manera tan conmovedora, al igual que con sus escultores, los creadores de la serie. Las escenas del equipo repitiendo los diálogos en una mesa de lectura de guiones combinan orgánicamente con la referencia a clips de episodios puntuales y todo ello está acompañado del testimonio de los directores y productores.

Según cifras que el conductor James Corden presentó en el show, “Friends” fue la comedia número uno de la televisión durante seis temporadas seguidas. Son en total 10 temporadas. (Foto: HBO Max)

Sin embargo, la producción consideró que no era suficiente el estrellato de los actores, principalmente el de Jennifer Aniston. Hacía falta mayor presencia estelar, como la Premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai, hablando de lo trascendente y adictiva que era la serie en su época, a Lady Gaga confesando que “Smelly Cat” es una de sus canciones favoritas, y al astro del fútbol David Beckham contándole al espectador frente a frente cuál es su episodio favorito de “Friends”.

Además de ellos, personajes como el dealer de Blackjack, Thomas Lennon, la hermana de Rachel, Reese Witherspoon (Jill) y otros de reparto que pusieron la cereza del pastel, sin mencionar la presencia de otros posibles fanáticos de la serie que la producción convocó, como Justin Bieber modelando el traje de papa de Ross y Cindy Crawford reviviendo la pasarela con otro traje del mismo personaje. Todos ellos hicieron que no se sintiera ni un minuto vacío en esa hora y cuarenta.

Por ahí que “Friends: The Reunion” cayó un poco con la conducción del británico James Corden —no aportó dinamismo a la conversación, fue más cumplidor que otra cosa—. La conversación sobre el crush amoroso de David Schwimmer, Jennifer Aniston, y la lesión de hombro de Matt LeBlanc son partes minúsculas de todo lo que nos pudieron haber contado sobre lo que sucedía detrás de cámaras. (Foto: HBO Max)

¿QUÉ SIGNIFICA “FRIENDS” PARA EL MUNDO?

Siempre nos va a dar risa ver a la pareja de amigos quedándose todo el día en el sillón sin ir al baño, o la ingenuidad y espontaneidad de Rachel con sus romances. Así, “Friends”, la serie que fue traducida a 18 idiomas diferentes hizo reír a la activista pakistaní Malala Yousafzai y a su mejor amiga, Vee. Ayudó a un dúo de amigos en Shangay a hacer bromas más divertidas para conocer chicas e impulsó a una joven africana a liberarse de las restricciones sociales durante el tiempo que veía la sitcom.

Cada clip y cada palabra acerca a la experiencia de la amistad. Saber qué sucederá con ellos a futuro, pensar “¡wow! ¿Qué habría pasado si ese día Matt LeBlanc no hubiera despertado para ir al casting?” y concluir que la vida de los fanáticos de “Friends” sería menos divertida y ridícula, si no se hubieran reído con escenas muy parecidas a la vida real, que muchas veces vemos como dramas y en realidad son comedia, como perder el empleo o sufrir por una ruptura.

La sitcom “Friends” fue vista alrededor de 100 billones de veces, cruzando todas las plataformas en las que se ha puesto a disposición, según datos revelados en el show “Friends: The Reunion”. (Foto: HBO Max)

Lo cierto es que, al inicio de una relación de amigos, crees que durará para siempre, pero conforme van pasando los años todo cambia. Cada uno forma su familia, cambia de barrio, tiene momentos de soledad y aislamiento, los problemas son más grandes que los tiempos libres, cambian de amigos, cambian su ideología, el humor es otro. Ríen diferente, sufren diferente. Entonces, vuelves a frecuentar a los amigos, y luego vuelves a dejar de verlos.

¿Qué es la amistad sino un tonto acuerdo eterno y divertido, tácito y nostálgico? La verdadera camaradería que plantea “Friends: The Reunion” es una cachetada para su público y puedes sentirla haciéndote estas preguntas.

¿Cuándo fue la última vez que tomaste un helado con esa amiga o amigo que te entendía como nadie? ¿Cuándo dejaste de apostar tu propio departamento jugando “quién sabe más de quién”? ¿Cuándo la costumbre de visitar a tu mejor amigo se perdió? ¿Cuándo la dejaste de escuchar a ella o él a ti? ¿Cuándo la vida pasó y nadie se dio cuenta? Cuando descubriste que no importa si el tiempo pasa, porque siempre será como la primera vez que hicieron esa estúpida payasada.

No solo es interesante volver al team y hablar del pasado para sentir ese humor americano cotidiano que no pasa de moda, sino también formar parte de ese grupo de gente que tiene buenos amigos con un importante e inolvidable lazo de amistad.

