Desde el año 2019 se empezó ha usar el término “ghosting” para denominar a la poca empática práctica de cesar toda comunicación y contacto con una pareja o amigo sin previo aviso. Sin embargo, esta acción de terminar una relación sin decirlo y solo desaparecer se ha realizado desde siempre. La nueva comedia romántica de Netflix inspirada en el libro homónimo de Elísabet Benavent “Fuimos canciones”, intenta retratar las consecuencias emocionales de esta práctica.

María Valverde, quien junto a Mario Casas nos hicieron suspirar en “Tres metros sobre el cielo”, regresa a la comedia romántica. Esta vez convertida en Maca, una joven comunicadora que trabaja como asistente personal de una influencer madrileña. Ella tiene 29 años, muchas habilidades para la publicidad y relaciones públicas, pero que no son aprovechadas mientras trabaja con Pipa (Miri Perez).

La historia amor y desamor de Maca no es la única que se relata en “Fuimos canciones”. La ficción también intenta concentrarse en los intereses románticos y aventuras de las mejores amigas de Maca, Jimena (Elisabet Casanovas) y Adriana (Susana Abaitua).

Las tres son muy diferentes entre sí. Sus personalidades son opuestas pero siempre están la una para la otra. “Fuimos canciones” tiene algunos rasgos de la serie “Valeria”, ficción basada en otro libro de Benavent “En los zapatos de Valeria”. En ambas producciones de Netflix, las mujeres son protagonistas y buscan, antes que el amor, crear confianza en sí mismas.

La historia

Maca intenta superar el rompimiento que tuvo con Leo (Álex González), quien tanto solo desapareció de su vida sin aviso y dejó de responderle los mensajes y llamadas. Para Maca fue difícil superar esta relación amorosa, que además, era la primera que tenía. Pero la vida continúa y ella siguió. Ahora convertida en una chica que no tiene pareja estable y que le parece bien mantener este tipo de relación, se choca contra la pared cuando “el innombrable” reaparece.

En la ficción, ella menciona que lo más difícil del rompimiento fue que Leo dañó su confianza y su autoestima, pero que igual siguió sintiendo amor por él. Así que cuando reaparece, un torbellino de emociones empieza a crecer en ella, pero tendrá que ser valiente y volver a tomar las riendas de su vida.

Lo bueno

Una de las estrategias que usa la directora Juana Macías es romper la cuarta pared. La protagonista realiza reflexiones sobre su vida y su rompimiento con Leo con esta estrategia. Hablándole directamente al televidente, intenta así hacernos reflexionar o (en algunos casos) recapacitar. Pues, a todos alguna vez nos han roto el corazón o hemos hecho “ghosting”.

Mediante flash backs, Laura Sarmiento hace un guion bastante dinámico y que logra captar la atención del televidente. No solo se explora en los recuerdos de Maca, también en los de sus mejores amigas, haciendo que sea más fácil entender por qué actúan de la forma en la que lo hacen.

Esta comedia romántica tiene varios aciertos, como por ejemplo, la elección de María Valverde como protagonista. En esta ficción vemos a una versión más madura de Valverde, a quien es difícil de olvidar como la inocente e intrépida Babi de la mencionada “Tres metros sobre el cielo”. La interpretación de María Valverde en la piel de Maca cuaja bastante bien y se siente auténtica.

Al llevar un título como “Fuimos canciones”, era necesario que la banda sonora de esta cinta sea perfecta o muy cercano a eso. Si te gusta el rock, pop e indie vas a disfrutar mucho de las canciones que se han elegido en esta cinta para que sean el fondo de las actuaciones y dilemas del elenco.

LO MALO

Quizás hubiera sido mejor dar más profundidad a las mejores amigas de Maca. Elisabet Casanovas, quien recordamos de la exitosa serie “Merlí”, interpreta a Jimena, una joven que está convencida que su novio fallecido va a reencarnar en otro y podrá estar nuevamente con él. Posiblemente ahí, había aún mucha historia que hilvanar y que se desaprovechó. El pequeño rol de Casanovas fue bueno y se le pudo dar más pantalla.

Algos similar pasó con el papel de Adriana, interpretado por Susana Abaitua. Esta actriz de 30 años hace poco nos sorprendió con una gran interpretación en la película romántica de Netflix “Loco por ella”. Si aún no has visto esta cinta, debes hacerlo. No es tan romántica ni predecible como el título podría sugerir.

Abaitua interpreta a una joven casada que intenta reactivar las chispas del deseo en su matrimonio.

VEREDICTO

“Fuimos canciones” es una película moderadamente divertida, que tiene varios aciertos. Es entretenida y el guion supera a otras películas y series que han intentado retratar el amor propio. Esta cinta de Netflix te enseña que antes que amar a otro, uno debe aprender amarse a sí mismo y sanar heridas que te haya dejado la vida.

LA FICHA

Sinopsis: Maca finalmente ha logrado recomponerse tras su devastadora ruptura cuando Leo, el hombre que destrozó su corazón, vuelve a aparecer. Junto con la ayuda de sus dos mejores amigas, Adriana y Jime, las tres aprenderán que el amor, y la vida, a veces pueden ser complicados.

Directora: Juana Macías

Guionista: Laura Sarmiento

Reparto: María Velarde, Álex González, Susana Abaitua, Susana Abaitua, Elisabet Casanovas, Eva Ugarte

Duración: 1 hora y 50 minutos

Calificación del autor: ★★★1/2

