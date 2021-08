No juzgar al libro por la portada es una frase que muchas veces hemos escuchado y que no importa cuántas veces lo intentemos existen momentos en los que es inevitable no hacerlo. Bajo esta premisa, la serie “Guerra de vecinos”, disponible actualmente en Netflix, muestra cómo dos familias completamente diferentes empiezan una rivalidad innecesaria (pero divertida) por sus prejuicios.

La serie mexicana fue escrita por Fernando Sariñana, a quien recordamos por su trabajo en películas como “Amarte duele” y la divertida “Niñas Mal”. Sariñana tiene una gran experiencia como director y guionista de películas de comedia y drama. Él junto a Carolina Rivera (“Enemigos Íntimos”) fueron los encargados del guión y la producción ejecutiva de la serie.

La historia de “Guerra de vecinos” narra la vida de dos familias lideradas por dos mujeres mexicanas muy diferentes entre sí. Una de ellas es comandada por Leonor (Vanessa Bauche) es conductora de taxi por aplicativo. En palabras coloquiales podríamos decir que “se rompe el lomo” trabajando muchas horas al día para mantener a su numerosa familia, mientras que su esposo Genaro (Pascacio López) hace lo que puede para ayudar a la economía de la casa, pero su torpeza y volatilidad no lo ayuda a tener un trabajo estable.

Escena de la serie "Guerra de vecinos". Ficción disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

Ellos tienen tres hijos. La mayor es Tere (Elyfer Torres), una joven feminista, pro derechos de la mujer y activista. A Torres ya la habíamos visto como protagonista de “Betty en NY”. El hijo del medio es Pablo (Armando Said), un adolescente que se encuentra buscando su verdadera personalidad y cuyo corazón es tan enorme como los errores que hace para intentar lograr popularidad. Finalmente, la hija menor y la persona más madura de toda la familia es Janet (Isabella Patrón). Al núcleo familiar, se une un tío que acaba de salir de prisión llamado Rober y la madre de Leonor, Dolores.

La otra familia está liderada por Silvia (Ana Layevska), una mujer “espiritual” y con un carácter difícil que a diferencia de Leonor tiene una vida más tranquila y un poder adquisitivo muy superior. No trabaja pero se dedica a criar a sus hijos: Diego (Marco León) y Crista (Loreto Peralta). Estos jóvenes son engreídos y su vida cambia por completo cuando conocen a los hijos de Leonor. Silvia está casada con Ernesto (Mark Tacher), un reconocido publicista.

La bendita suerte

La vida de Leonor cambia cuando encuentra un ticket de un sorteo de una inmensa casa en un hermoso lugar en la ciudad de México. Desde que se muda a este lugar con toda su familia y al darse cuenta que tiene como vecina a Silvia, su vida cambia y se encuentra en una eterna rivalidad con ella.

Escena de la serie "Guerra de vecinos". Ficción disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

A simple vista “Guerra de vecinos” parece ser una serie más sobre familias ricas vs. familias pobres. De esta temática se han hecho varias series y telenovelas, tan solo en el Perú podríamos recordar a “Al fondo hay sitio” y a “Los de arriba y los de abajo”. No existe mucha creatividad (aparentemente) en una ficción cuya trama ponga como rivales a personas con bajos recursos y personas con mucho dinero. El guión podría sentirse predecible y uno creer que está viendo más de lo mismo. Esa sensación es la que dejan los primeros episodios de la serie. Sin embargo, conforme avanza la historia, esa impresión va disminuyendo.

Lo bueno

“Guerra de vecinos” toca temas que aún en el 2021 no son fáciles de mostrar en televisión y que muy pocas ficciones se atreven a plantear de manera tan abierta.

Esta ficción de manera divertida critica a la sociedad mexicana y latinoamericana. Quizás no es la más hilarante y pasará a la historia como la mejor comedia de situación mexicana, pero durante las casi cuatro horas que dura logra enganchar al público, sobre todo después del cuarto capítulo.

Las interpretaciones de los actores son memorables. Sobre todo el rol de Leonor, interpretada por Vanessa Bauche, quien se nota que domina la comedia. Algo similar ocurre con Pascacio López, quien al interpretar a Gerano nos regala varias escenas muy divertidas. En general, cada actor tiene un momento o varios para brillar sea por cómo interpretan a sus personajes o por sus líneas.

Lo malo

En ocasiones, la historia se vuelve muy predecible. Es fácil saber cuál será el siguiente movimiento del actor y cómo podría terminar su personaje al final de la primera temporada. Algo parecido ocurre con el guión que por momentos es plano y sin matices.

Escena de la serie "Guerra de vecinos". Ficción disponible en Netflix. (Foto: Netflix)

Veredicto

Es una serie que logra su misión de entretener, mientras deja algunas enseñanzas al público. Toca temas actuales e importantes que deben ser puestos sobre la mesa tales como el machismo, así como la falta de oportunidades según el estatus o sexo y la problemática de las trabajadoras del hogar, que en muchos lugares siguen sin tener derechos básicos. Toca temas densos pero tratados de la mejor manera y con mucho humor.

LA FICHA

Sinopsis: Después un incidente, Leonor —pobre en dinero, pero rica en amor— se hace con un boleto para la rifa de una casa. Cuando gana el sorteo, su vida y la de su familia cambian radicalmente.

Número de temporadas: 1

Capítulos: 8

Género: comedia, series mexicanas

Elenco: Vanessa Bauche, Christian Vasquez, Ana Layevska, Pascacio López, Mark Tacher

Clasificación: 13+

Año: 2021

Series similares: Guerra de mamás, Betty la fea

Calificación del autor: ★★★

