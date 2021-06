Conforme a los criterios de Saber más

Si se tiene que hacer un recuento de la vida ¿cómo elegir entre qué resaltar y qué desechar? En la miniserie chilena “Isabel” dirigida por Rodrigo Bazaes y protagonizada por la actriz Daniela Ramírez, se toman 50 años de la vida de la famosa escritora con mucha sutileza y capturando los momentos precisos con los desenlaces más emotivos.

“Isabel” ingresa en el lado más íntimo de Isabel Allende con un guion fidedigno y una profunda investigación, por lo que se puede tener la certeza de estar viendo muchas verdades dentro de la ficción. Para quienes busquen datos y el detrás de la vida de sus escritores favoritos, esta serie conspirará para mantener su atención en todo momento.

La protagonista es una mujer diferente, con cánones desafiantes para la sociedad de su época y una visión de la vida inesperada. Pero a la vez, es una mujer que es hija, madre y esposa, con los retos y demandas que se esperan para una mujer en un país como Chile, conservador y que sufre la violencia de un régimen dictatorial.

En “Isabel” se conocerá el impacto de la niñez en la futura escritora, su perspectiva del feminismo en los años sesenta a través de sus colaboraciones en la revista Paula, un espacio que cuestionó a los hombres y su papel como esposos, y se desarrollaron temas inconcebibles para la época como las píldoras anticonceptivas o la infidelidad de las mujeres. Su lado político, su matrimonio y los inicios de su reconocimiento como escritora en Chile, España y el mundo. Todo atravesado por muchos sentimientos encontrados, así como la dolorosa pérdida de su hija mayor, una presencia en toda la serie.

Estas son nuestras impresiones y veredicto. ¡Atención, hay spoilers!

LO BUENO 😊

HILO DE TEMPORALIDADES

¿Cómo hilar tantos episodios relevantes de su vida, una niñez marcada por la ausencia del padre, sus inicios como escritora, su matrimonio, sus amantes, la época de violencia en Chile, su vida pública como escritora reconocida y Paula? A todo esta carga biográfica sumarle entretenimiento y evitar realizar una aburrida línea de tiempo. Pues la serie logra tejer presente y pasado con mucha delicadeza, sin que se vea confuso ni abrupto, y es que la historia de Isabel está unida por el sentimiento, las sensaciones de abandono, la culpa, las ausencias y la soledad que se repiten como una constante a lo largo de su vida. De esta manera podremos ver a una Isabel Allende adulta el día de la muerte de su padre seguida de las escenas sobre el día exacto de la muerte de Paula entre sus brazos. De la misma manera, se sentirá el dolor de su huida a Venezuela como consecuencia de las amenazas de la dictadura y verse obligada a dejar a sus hijos, así como su padre (y por breve tiempo su madre) la dejó a ella.

La actriz Daniela Ramírez da vida a la escritora Isabel Allende. (Netflix)

LOS ESPÍRITUS CAMINANTES

Es interesante cómo -valga la redundancia- el espíritu de su novela más reconocida como es “La casa de los espíritus” se percibe a lo largo de la miniserie. Las presencias de sus muertos, tal como aparecen en el libro, deambulan en sus recuerdos de niñez o a través de los relatos sobrenaturales del abuelo, pero también viajan hasta el presente e incluso aparecen el día de la muerte de Paula. Los fantasmas de Isabel en este caso son sus seres más queridos y la persiguen dulcemente como una compañía, como una manera de llenar esa sensación de vacío constante a través de los recuerdos de los amores más sinceros. Su abuelo y madre maternos marcaron a la Isabel niña de manera positiva, precisamente en el momento de incertidumbre ante el cambio de vida de Lima a Santiago y al tener que lidiar con el abandono de su padre para enfrentar una vida totalmente distinta.

EL OTRO LADO DE LA MATERNIDAD

La serie presenta lo que no se espera de la maternidad ni idealiza este proceso. En ese sentido es bastante realista y humana. No veremos a una madre que se olvida de sí misma como un sacrificio mariano y así entregarse en cuerpo y alma a su familia. No. Isabel es una mujer con muchas ganas de vivir, que ama poderosamente a su familia sin que esto implique abandonarse y olvidarse de ella.

Tal como ha explicado la escritora, este guion se basó en muchas entrevistas y podríamos agregar, episodios de vida muy dolorosos. La protagonista es una mujer tan talentosa como errática que en ocasiones no prevé el peligro y consecuencias de sus acciones. El momento más claro es durante el golpe militar y su apoyo para trasladar en su auto a los perseguidos por la dictadura. Isabel arriesgó su vida y la de su familia para ayudar a salvar la vida de otros hombres y mujeres. La serie retrata esta tensión, el sufrimiento de la escritora y su familia hasta la huida a Venezuela tras las amenazas: “Nunca fue heroísmo: no tenía conciencia de ese momento, ni de la magnitud de la barbarie y mucho menos de la verdadera magnitud de la barbarie. Pero el miedo, tarde o temprano vuelve a tu puerta”, dice la voz en off de la protagonista.

La serie evoca a su vez un momento controversial en la vida íntima de Isabel que ahora la llena de arrepentimiento: “La culpa mayor aparece en el segundo episodio, cuando me fui con un amante argentino y abandoné a los niños. Eso no me lo he perdonado nunca. Verlo en la pantalla me devolvió toda la culpa”, declaró la escritora de 78 años en una entrevista con El Comercio. Esa culpa instaurada en la sangre de la humanidad como un mecanismo de control social aparece siempre en la serie, y se siente con mayor intensidad durante el abandono de sus hijos, pero el castigo de sus actos en la serie proviene de su esposo y de sus hijos, en el ámbito más íntimo, y no de la sociedad, por lo que la culpa fue suficiente castigo para su personaje.

Pero a la vez, Isabel es una mujer valiente que enfrenta al mundo de afuera y a su mundo interior con dureza, muchas veces sola. La serie equilibra luces y sombras del personaje con mucha sensibilidad y realismo, sin caricaturizar ni denigrar las situaciones.

LO MALO 😒

Si bien la serie apunta a la vida íntima de la escritora y logra conmover todas las fibras, nos quedaron las ganas de ver más sobre su vida pública, como la escritora rotundamente exitosa que es actualmente y la escritora hispanoamericana más leída del mundo, tal como se promociona en la serie. Al final del tercer capítulo, en el espacio de créditos, se ven las fotografías de Isabel Allende con personalidades como Barack Obama, Antonio Banderas, el Dalái Lama y Meryl Streep, pero no hay mucha información sobre después del inicio de su estrellato.

VEREDICTO

Definitivamente deben ver esta biografía de Isabel Allende. El tratamiento y la delicadeza de la vida íntima de la escritora sin caer en la idealización ni estigmatización la muestran como un mujer real. Se conocerá detalles asombrosos de su pasado, esclarecerá sus orígenes y, de alguna manera, se entenderá el por qué de muchos de sus libros. Además, el guion, la edición, el elenco, la música, se unen en una fórmula sumamente conmovedora.

LA FICHA

Sinopsis: El dolor y el éxito, los dos polos de la apasionante vida de Isabel Allende, la escritora de habla hispana más leída del planeta.

Elenco: Daniela Ramírez, Néstor Cantillana, Camila Correa Soya, Rodolfo Pulgar, Catalina Silva y Rosario Zamora.

Duración de episodios: 55 minutos en promedio.

Género: drama, biopic

Calificación: 16+.

Año: 2021

Ficciones similares: “Luis Miguel, la serie”, “Selena”

Calificación del autor: ★★★★