Los tres Jonas funcionan mejor juntos que por separado. El trío más famoso de Disney regresó a las pantallas, pero esta vez de la mano de Netflix. Joe, Nick y Kevin Jonas se dicen sus verdades con humor en el especial “Jonas Brothers Family Roast”. Vimos esta nueva producción de Netflix y estos son nuestros comentarios.

Para quienes seguimos la carrera de los hermanos Jonas, los hemos visto en “Jonas”, “Jonas Brothers: Living the Dream” y “Married to Jonas”, esta última solo fue protagonizada por Kevin y su esposa, Danielle. Estas ficciones, en líneas generales, fueron divertidas. Las dos primeras fueron hechas por Disney. Gracias a ellas, podríamos deducir las personalidades de los cantantes, aunque en el fondo, sabíamos que todo era exagerado y que había también parte de ficción. En su época, al menos “Jonas” y “Living the Dream” fueron exitosas, a pesar que solo tuvieron dos temporadas cada una. No puedo decir lo mismo de “Married to Jonas”. Lo siento, Kevin.

Este 2021, los hermanos Jonas nos sorprendieron con un especial muy gracioso que tiene como conductor a Kenan Thompson (“Kenan y Kel”). Él es el encargado de revelar los momentos más bochornosos de los Jonas. Además, hace un repaso por las malas decisiones de vestimenta que ellos y muchos cometimos en el 2010.

Lo bueno

El especial, que tuvo como director a Alex Van Wagner, durante todo el tiempo estuvo bien equilibrado en cuanto a comedia. Se inició bastante arriba con bromas ácidas de Lilly Singh. La comediante se burló de la apariencia de Kevin, Nick y Joe, y los privilegios de estos por ser hombres blancos”.

Otra de las memorables presentaciones fue la de John Legend quien apareció en medio del escenario con su gran piano. El cantante de una forma ingeniosa y los comparó con The Beatles. “No son The Beatles, pero son buenos chicos., pero no son The Beatles”, canta en uno de los coros. Su aparición fue una de las que más arrancó risas en la audiencia que se encontraba en el set de este nuevo formato de Netflix.

El roast de Priyanka Chopra Jonas fue una de las mejores. Bromas bien articuladas, silencios precisos y muecas acertadas. Aunque ella es la esposa que menos empatía genera entre los fans de los Jonas, en este show se llevó toda la atención. Sin duda, fue la mejor presentación.

Lo malo

No todos los invitados fueron igual de buenos. Mejor dicho, no todas las bromas y comentarios fueron hilarantes y alguno se sintió un poco forzado, tanto como los disfuerzos de Kevin durante todo el show.

Danielle Jonas se encontraba mal de la garganta por lo que tuvo que pedirle a Kenan que le ayude con su roast. Si bien es una salida válida y Kenan hizo su mejor esfuerzo, no logró superar la valla que puso Priyanka.

Me rehúso hablar mal de Sophie Turner. ¿Quién se atrevería a hacerlo? Si ella es la “Queen in the North”. Así que solo diré que se notó que la querida Sansa Stark de “Game of Thrones” hizo su mejor esfuerzo.

Veredicto

“Jonas Brothers Family Roast”, en líneas generales, es un especial divertido. Creo que incluso más que el especial de “Friends” de HBO. Se han utilizado varios recursos como videos que remontan al pasado, sketches en el que bromean al público e invitados muy graciosos que hacen que la hora que dura el show se pase bastante rápido. De todas maneras si eres fan de los Jonas Brothers, debes verla y te vas a divertir. Y si nunca te gustaron, al verla te vas a divertir más.

La ficha

Sinopsis: El especial brinda la oportunidad de ver imágenes insólitas de los Jonas Brothers, superestrellas mundiales multiplatino, a través de ‘sketches’, canciones, juegos e invitados especiales. Y todo ello para darles un rapapolvo que nunca olvidarán.

Duración: 108 min

Puntaje: ★★★

