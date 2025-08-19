Conocido en estas latitudes por su rol como Danny Rich en la polarizadora, aunque inolvidable “Anaconda” (1997), el rapero y actor Ice Cube (O’Shea Jackson Sr., Los Ángeles, 56 años) ha seguido una irregular carrera en la actuación que lo lleva, de tanto en tanto, a protagonizar un enlatado condenado a pasar desapercibido. No ocurre lo mismo con sus participaciones en programas y Podcast haciendo lo que mejor sabe: desatar risas en la audiencia.

Aunque ahora, 28 años después de aquella película de terror y ciencia ficción dirigida por el peruano Luis Llosa y con una jovencísima JLO en el rol protagónico, Ice Cube ha vuelto a la parte central de un cartel. La razón: es el protagonista de “La guerra de los mundos”, una nueva adaptación de la novela que H.G. Wells publicara allá por 1989 y que ya en 2005 tuvo una primera intentona, bastante exitosa hay que decirlo, con Tom Cruise y Dakota Fannig como estelares.

Aunque también era comercial, aquella cinta y sus 600 millones de dólares en recaudación, sin embargo, distan mucho de este nuevo acercamiento a un tema que fascina a través de generaciones: la posibilidad de confirmar que no estamos solos. Pero “La guerra de los mundos” de 2025 tiene un matiz más acorde a los tiempos. Porque si bien hay extraterrestres, lo preponderante son las computadoras, los virus, los servidores, y todo lo vinculado a ello.

William Radford (Ice Cube) se desempeña como analista de terrorismo del Departamento de Seguridad de Estados Unidos. Sentado desde una computadora (no, el personaje no se la pasa sentado toda la película, y luego lo detallaremos) puede acceder mediante cámaras, IP y más, a imágenes en vivo de casi todo rincón del planeta. Así pues, sin más que un par de clicks puede dar con el paradero de sus hijos: David (Henry Hunter Hall) y Faith (Iman Benson), dos post-adolescentes que se abren paso cada uno en sus especialidades.

La película dirigida por Rich Lee se asienta en dos pilares. El primero netamente de ciencia ficción, vinculado a la invasión de los extraterrestres y a la forma de combatirlos, y el segundo, digamos, dramático, en el que nuestro protagonista (y aquí se explota la idea de que un ‘hacker’, una mente brillante, tiene siempre dificultades para expresar sus emociones) intenta salir adelante en la relación con sus hijos, a los que ha criado solo y a su manera (sobreprotegiéndolos) a partir de la muerte de su esposa, una exjefa de la NASA.

El protagonista espiando a su hija para luego reclamarle por comer un kequito no saludable estando ella embarazada.

En un gran tramo de la primera mitad de la cinta, el guion intenta dejar en claro –una y otra vez—que el analista William Radford es un padre sobreprotector capaz de todo para que a sus hijos no les pase nada. Ambos, por su parte, aunque se sienten agradecidos por este tipo de vínculo, no ocultan sus diferencias. Faith en algún momento le dice: “tu gran problema es creerte más poderoso de lo que realmente eres. Intentaste salvar a mamá de su enfermedad, pero no lo lograste”. Luego, en el caso de David, este busca abrirse paso –supuestamente—como un analista de videojuegos, trabajo que su papá no comprende (“eso significa que cada cierto tiempo debo comprarte videojuegos”).

El añadido familiar/humano, por llamarlo de alguna forma, se completa con otro detalle: Faith está embarazada. La joven científica espera un hijo de Mark (Devon Bostick), un repartidor de paquetes de Amazon (inocente, de buen corazón, aunque temeroso de su suegro). Este futuro ‘miembro’ de la familia deviene en una alerta mayor por parte de William, quien reparte sus horas de trabajo resolviendo problemas de seguridad nacional, con múltiples ventanas abiertas en su pantalla, en las que revisa desde los movimientos de sus hijos, hasta qué guardan en sus refrigeradores.

En paralelo a este drama familiar del padre incomprendido por sus hijos (y viceversa) se desarrolla una trama netamente de ciencia ficción. La historia parece verosímil, pero si nos aferramos a la idea de que una película no es solo el qué, sino fundamentalmente el cómo, “La guerra de los mundos” saca varios tickets para convertirse en lo peor del 2025 porque desaprovecha un argumento medianamente razonable usando recursos pobres, colocando personajes superfluos y huyendo por completo de los riesgos.

Uno de los extraterrestres que llegan a la tierra en la película de Rich Lee.

Con la ayuda de David, que resultó no ser un analista de videojuegos sino un hacker tan o más talentoso que él, William descubre que la invasión de extraterrestres que ocurre en el planeta está vinculada a un plan que su jefe de la NSA Donald Briggs (Clark Gregg) ha ocultado a las altas esferas del Gobierno, aparentemente, por intereses personales. Resulta que, al ejecutar un controvertido plan de seguimiento poblacional desde el espacio, la NSA propició que extraterrestres invadan la tierra. Si ya de por sí la idea exige más que un pacto de complicidad entre película y espectador, lo que viene después lo requiere aún más: dichos seres inmensos ‘pisan tierra’ con un objetivo específico: tragarse la mayor cantidad de datos sensibles que sea posible.

Así pues, en pantalla vemos a inmensos seres no solo arrasando lo que encuentran a su paso, sino dirigiéndose a puntos estratégicos en donde el Gobierno almacena datos, información clave en estos tiempos. En paralelo, y esto es parte de la llamada ‘guerra de los mundos’, gobiernos tan política y comercialmente opuestos como EE.UU., Reino Unido y China se unen en especie de cruzada militar sin precedentes para protegerse del enemigo “que amenaza nuestra forma de vida”. Es aquí donde se evidencia, tal vez, la mayor pobreza de la película de Rich Lee: en gran parte de sus 90 minutos se exponen desde viejas imágenes de noticieros hasta tomas de agencias de noticias que, evidentemente, demuestran que este pilar nunca fue la prioridad.

Devon Bostick hace el papel de Mark Goodman, el yerno de William (Ice Cube)

Con un metal insertado en una de sus extremidades inferiores, Faith no puede detener el sangrado que la aqueja desde hace varios minutos. Su padre -- quien parece controlar todo desde cámaras de seguridad ubicadas hasta en los Starbucks-- por más que corre, no puede ir a ayudarla pues “las puertas de seguridad de mi oficina se han bloqueado automáticamente ante la emergencia”, opta por guiar a su futuro yerno, el repartidor de envíos de Amazon Mark para que este llegue pronto a salvar a su hija. El “mueve tu flaco trasero a donde está mi hija” es uno de los momentos de distensión (en total, estos pueden contarse con los dedos de una mano) en una película que exige suma paciencia de parte del televidente. El exceso de términos científicos, una voz en off insípida, la abundancia de imágenes que no corresponden a la realidad, y la decisión de exponer a los extraterrestres con ‘baja calidad’, dificultan cualquier posibilidad de convertir esta experiencia visual en algo grato.

Desde su estreno en Prime Video, “La guerra de los mundos” ha recibido una lluvia de críticas de todo tipo. Desde la viralización del famoso “0% de Rotten Tomatoes” (ahora ha ascendido a 3%) hasta lemas como “es peor de lo que piensas”, solo confirman –como si esto fuera necesario—que el catálogo de una de las compañías más poderosas del streaming adolece de las mismas flaquezas que el de sus competidores: películas sin mayor sustento de principio a fin.