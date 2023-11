A poco más de un mes para que se celebre la Navidad, las distintas cadenas de streaming se apuran en estrenar sus propuestas relativas a la fecha. Hace unos días Netflix se adelantó con “Mejor Navidad, ¡Imposible!”, historia protagonizada por Jason Biggs, el recordado Jim de “American Pie”, Heather Graham, además de la niña Madison Skye Validum, entre otros.

La cinta, estrenada el pasado 16 de noviembre a nivel internacional, cuenta la historia de los Sanders, una familia bastante convencional que, en medio de sus problemas económicos, termina involucrándose con los Jennings. Pese a las diferencias notorias entre ambos grupos, la celebración de las fiestas les enseñará a los primeros que hay preocupaciones más trascendentales que ‘tenerlo todo’.

La joven actriz Madison Skye Validum repite el plato solo unos días después en otro estreno de temporada: “La magia de la Navidad” (en inglés su nombre original es “Dashing Through the Snow”), cinta dirigida por Tim Story que tiene como grandes protagonistas al humorista Lil Rel Howery y nada menos que al músico y actor Chris Bridges, el popular Ludacris, conocido mundialmente por su rol como Tej Parker en la saga de acción “Rápidos y furiosos”.

Aunque aquel rol en la historia creada por Vin Diesel no es algo que podría verse como súper exigente, y tampoco se le conocen otros grandes trabajos en cine, Ludacris ha persistido en esta faceta artística iniciada en 2001 con la película “The Wash”. El artista de 46 años de edad, natural de Illinois, tiene esta vez la responsabilidad de abrir la temporada navideña en Disney Plus con una historia plagada de simbolismos y cuyo público objetivo es la familia en general.

“La magia de la Navidad” tiene a Ludacris en el papel de Eddie Garrick, un trabajador social que apoya a una dependencia policial, interviniendo cuando personas o familias en pleno necesitan ayuda más allá de lo económico. Por eso tal vez rápidamente la cinta de Story nos lo presenta salvando a un homeless (sin hogar) de lo que parece ser un intento de suicidio.

Pero tanto como brindar ayuda, Eddie necesita que lo ayuden. Separado de su esposa Allison (Teyonah Parris), este debe soportar la idea de vivir no solo sin su compañía, sino principalmente lejos de su hija Charlotte (Madison Skye Validum), una niña con la que Ludacris consigue una química muy natural.

Si en “Mejor Navidad, ¡Imposible!”, la propuesta era de una Navidad capaz de unir a personas con notorias diferencias en casi todos los aspectos, “La magia de la Navidad” otro camino: convencer o, mejor dicho, re-convencer a aquellos que alguna vez dejaron de creer en esta celebración.

Eddie, entonces, no es único en el universo de personajes de ficción que no creen en la Navidad. Tal vez lo primero que se nos viene a la mente es “Milagro en la calle 34″, ese clásico que desde su estreno en 1994 no ha dejado de repetirse cada mes de diciembre en todos los canales posibles. En la cinta dirigida por Les Mayfield todo gira alrededor de aquella línea que divide a los que creen en Santa Claus versus aquellos que no creen.

Los motivos por los que uno cree o no en Santa Claus –y a través de él en la Navidad en sí—varían, aunque hay uno que puede sonarnos muy familiar: aquella vez que (usualmente en nuestra infancia) le pedimos algo a Papá Noel con todas nuestras fuerzas y simplemente “no cumplió”.

“La magia de la Navidad” tiene algunos elementos cercanos a “Milagro en la calle 34″, pero se ubica muy en el presente. Aquellos que no creen en Santa ni en Navidad están notoriamente representados por Eddie, quien de niño creyó que uno de los Santas de centro comercial era real y le pidió visite su casa para lograr juntar a sus padres en crisis. Ingrata fue la sorpresa cuando este personaje con barba falsa llegó a su hogar, pero para intentar asaltarlos.

El ejemplo, por más exagerado que sea, demuestra lo fácil que un niño puede crearse la imagen sobre algo sin que ninguna fuerza humana posterior pueda cambiarla. Por esto, Eddie, aunque se desvive por la felicidad de su hija, no escatima esfuerzos en decirle que ese gordito de barba pintada que ha traído a casa (Nick/Lil Rel Howery) no es Santa, “porque Papá Noel no existe”.

Entre la creencia de si existe o no Santa Claus, representado en carne y hueso en Nick, y la inamovible posición de Eddie en contra de la Navidad (en ese lado Ludacris es mucho más convincente que al final de la historia), la película de Tim Story para Disney+ ofrece una trama simple, pero llena de momentos emotivos que, seguramente, cautivarán a los engreídos del hogar.

El Santa que vemos en pantalla ha confundido su tablet—desde la que maneja su inconmensurable lista de pedidos de regalos por Navidad, direcciones, referencias y demás—con la de Conrad Harf (Oscar Nuñez), un congresista corrupto que, a horas de Noche Buena, intenta recolectar fondos para uso indebido. Esto ocasiona que los secuaces de este político comiencen una insaciable persecución de Santa, quien no está solo, sino acompañado por Eddie y Charlotte.

Tal vez porque son parte de un subgénero absolutamente definido, las películas navideñas tienen pocas posibilidades de abrirse hacia lo disruptivo. En esa línea, el gran reto aquí parece ser trabajar lo mejor posible con los elementos básicos que se tiene entre manos. “La magia de la Navidad” cumple este último precepto. La cuota de humor recae completamente en Lil Rel Howery, un humorista ágil, fresco, y convencido de que no debe subestimarse al espectador.

Desde lo dramático, Ludacris cumple su tarea dando vida a un hombre que ni con las señales más grandes frente a sí, es capaz de darle una oportunidad a la Navidad. Menos aún a Santa Claus. Si dividiésemos imaginariamente esta cinta de Disney Plus en dos partes, el también rapero de 46 años demuestra mucha mayor destreza siendo un descreído que un aliado de estas celebraciones. Y desligarse de esa imagen de nerd geek tan latente que le dejó “Rápidos y furiosos” parece una tarea compleja, aunque el resultado es a todas luces satisfactorio.

Explicados los dos caminos distintos que siguen “Mejor Navidad, ¡Imposible!” y “La magia de la Navidad”, lo correcto sería decir que la película de Tim Story que acaba de estrenar Disney Plus tiene la suficiente cantidad de elementos que la convierten en una mejor alternativa para pasar estas fiestas: imágenes, símbolos, transformaciones, humor, música, pero sobre todo mucha fe.