“La Monja 2″ nos lleva de regreso al escalofriante universo de “El Conjuro”. Con la malévola Valak (Bonnie Aarons) al acecho en la Francia de 1956, y la intrépida Hermana Irene (Taissa Farmiga) enfrentándose nuevamente a esta monja demoníaca, la película destaca por su impresionante diseño de producción y la presentación estética aterradora de sus personajes.

Una vez más, el aspecto visual de la película es su punto fuerte. El demonio que toma la forma de ‘La Monja’, siempre envuelto en sombras y misterio, sigue siendo una presencia horripilante que logra mantenernos al borde de nuestros asientos. Sin embargo, esta fortaleza visual contrasta con una narrativa que a menudo se siente lenta y carente de emoción, un problema que ha aquejado a varios spin-offs de “El Conjuro”.

A pesar de este problema narrativo, “La Monja 2″ logra encontrar su rumbo en momentos clave. Cuando la trama se adentra en tintes detectivescos y establece objetivos más claros, la película consigue conectar con el espectador de manera más efectiva. Sin embargo, la primera mitad de la película está plagada de manifestaciones sobrenaturales aparentemente inconexas y una misión misteriosa que tarda en cobrar relevancia.

Donde la película realmente brilla es cuando se le otorga un propósito a la reaparición de Valak. Aquí, la mitología del demonio se expande, y las acciones de la Hermana Irene dan lugar a un trasfondo más intrigante. Este enfoque en la construcción del universo es un punto destacado, ya que plantea conexiones futuras que pueden ser emocionantes para los fanáticos de la franquicia.

Sin embargo, como es común en las películas de Michael Chaves en la saga, el desenlace es un tanto genérico y decepcionante. A pesar de la construcción de la mitología, el clímax se siente simplista y poco impactante, dejando un sabor agridulce cuando ya se está muy cansado de este tipo de desenlaces.

En cuanto al elenco, Bonnie Aarons retoma su papel como Valak de manera convincente, y Taissa Farmiga brilla como la valiente hermana Irene. A pesar de sus actuaciones sólidas, el guión a veces no les brinda el material necesario para destacar por completo y centramos más la participación en actores secundarios que no terminan de construir su historia.

Si hay algo que resaltar con sinceridad es la banda sonora. No se si sea la experiencia vivida en las salas IMAX la que te dan esa forma más invasiva como espectador pero a nivel auditivo, han sabido manejar muy bien el tema de los ‘jumpscares’, dando ese toque a la película que emula la saga de terror.





Esta es una cinta que permite una conexión con otras entregas de la saga y que resuelve dudas de la primera parte. En distintos aspectos de “La Monja” uno, nos dimos cuenta de que habían cabos sueltos que no se resolvían, he aquí la respuesta, aunque quizá no la que podrías esperar si eres fan de “El Conjuro”, pero sí notables.

En resumen, “La Monja 2″ seguramente atraerá a los fanáticos leales de la franquicia y obtendrá éxito en la taquilla. Aunque ofrece destellos de intriga y un aterrador estilo visual, la película sigue sufriendo los mismos problemas narrativos que han afectado a otros spin-offs de “El Conjuro”. En última instancia, “La Monja 2″ es un capítulo más en la serie que, aunque realmente sea entretenido, no logra destacar en el panteón del cine de terror.

