Hay películas que parecen hechas para verse de noche. Y disculpando la licencia, porque esta reseña es sobre “La noche siempre llega” (Netflix), un gran ejemplo para este caso bien podría ser “Una noche para sobrevivir” (2015). En la cinta del catalán Jaume Collet-Serra, un retirado asesino a sueldo, Jimmy Conlon, interpretado por Liam Neeson, tropieza con su alcoholismo en una noche de Navidad dentro de la casa de su amigo de toda la vida, el mafioso con ansias de redimirse ante su familia y cercanos Shawn Maguire (Ed Harris).

En algún momento, Jimmy acude al hijo de Shawn para pedirle algo de favor (unos cientos de dólares en efectivo). El escucha, Danny Maguire, interpretado por el en ese momento jovencísimo Boyd Holbrook, es consciente de su debilidad, y lo humilla dándole los billetes, no sin antes pedirle que se disfrace de Santa Claus ante la familia. El suceso, con varios litros de alcohol dentro de Jimmy, por supuesto, deviene en un bochornoso incidente que termina con nuestro protagonista recibiendo un duchazo de agua helada, ante la atónita mirada de Shawn.

En paralelo a la presentación de este personaje derrumbado por su pasado criminal y anulado por su presente vinculado al alcohol, vemos cómo su hijo Mike (Joel Kinnaman) se mete en un menudo problema al presenciar cómo Danny asesina a sangre fría a un narcotraficante extranjero en un suburbio que podría ser cualquiera en la América de hoy. Al presenciar esto, Mike –un boxeador fracasado, chofer eventualmente, pero buen tipo siempre—acude al punto exacto y, en hechos cruzados, termina asesinando al hijo de Shawn. Este crimen activa automáticamente un reloj que parece ir en cuenta regresiva: el viejo mafioso hará todo para cobrársela al hijo de su mejor amigo, sin importar este vínculo. Por eso el título “Una noche para sobrevivir”.

Dar con el paradero de Mike conlleva que Shawn llame a cuanto sicario hay en su ciudad. ¿Quién sale en protección del desafortunado chofer y padre de familia? Su padre, el derrumbado Jimmy se entera de la recompensa por la cabeza de su hijo y va en su búsqueda. A partir de aquí, la notable película de Collet-Serra deviene en una persecución irrefrenable a lo largo de las horas que llevan hasta el amanecer. Lo criminal aquí se combina con un hecho emocional, a ratos humano: Jimmy y Mike tienen una relación rota. El segundo no perdona cómo el primero terminó con su madre. Con las circunstancias que podrían sacrificar a un asesino a sueldo, Jimmy entiende a su hijo, pero sufre estando lejos suyo y, por ende, lejos de su nuera y de sus nietos.

La cinta "Una noche para sobrevivir" con Liam Neeson fue estrenada en 2015.

Una película rodada con estas características, en lo que parece ser enteramente una misma noche, con autos que van y vienen, disparos, sangre y miedo, a ratos pánico, y muchos malos, es, sin duda, “La noche siempre llega”. Estrenada hace poco en Netflix, el proyecto del británico Benjamon Caron tiene como protagonista a la heroína Marvel Vanessa Kirby en el rol de Lynette, una mujer consumida por sus problemas que tiene lo que dure una noche para conseguir 25 mil dólares que le permitan pagar por el título de la casa que habita junto a su madre Doreen (Jennifer Jason Leigh) y a su hermano mayor, Kenny (Zack Gottsagen), quien sufre Síndrome de Down.

Ningún detalle es menor en esta oscura historia. Lynette, como pasaba con Jimmy Conlon, parece derrumbada por su pasado y anulada por un presente con solo luces rojas en su camino. La trama tal vez no necesita mucho para explicar frente a quién estamos. Una mesera que parece hasta hace muy poco haberse dedicado a la prostitución para conseguir dinero y sobrevivir a las consecuencias de una larga secuencia de malas decisiones, entre alcohol, drogas y todo lo que se pueda imaginar. Cuando la protagonista de esta cinta quiso enderezar el camino, ya era tarde.

Doreen y su hija Lynette en una escena de "La noche siempre llega".

“La noche siempre llega” comienza con el preciso momento en que Doreen se gasta el dinero que debió aportar para comprar la casa en hacerse de un nuevo automóvil. Como un baldazo de agua fría, la decisión descuadra a Lynette, quien, tras reclamarle a su progenitora por su irresponsable proceder, y recibir una respuesta aún más dura (algo así como “yo no quería vivir en esta casa que se está cayendo a pedazos”), cae en un momento límite: no tiene los 25 mil dólares, pero necesita salvar a su madre y hermano del desalojo. Aunque, tal vez más al segundo que la primera.

El factor familiar, importante en “Una noche para sobrevivir” (la lucha de un padre por salvarle la cabeza a su hijo amenazado) lo es también en “La noche siempre llega”. Lynette es consciente de que, sin casa, Kenny podría ser llevado a la fuerza por servicios sociales. Aunque Kenny le prometió a su padre (un tipo que abandonó a todos) que cuidaría a su hermana menor Lynette, es ella quien asume –más ahora que en el pasado—dicha responsabilidad. Pero el vínculo entre ambos es absolutamente genuino. El hermano no comunica mucho, pero sí lo suficiente para no cargarle más peso a la mochila (imaginaria) que carga la hermana, por su presente y por su pasado. “Te ves muy hermosa hoy”, le dice antes de entrar a hablar con el agente bancario que, supuestamente, recibirá el dinero y les otorgará los títulos de la casa donde alguna vez fueron felices.

Scott y Lynette en una escena de "La noche siempre llega".

Empujada por el avance del reloj –porque lo ve ella y también los espectadores, en un recurso no siempre sutil—Lynette termina cometiendo el mismo error de aquellos que decidieron seguir el mal camino durante mucho tiempo: acude a gente tan oscura como sus perspectivas de salir adelante. En el segundo aire de la película, el guion sortea personajes con notable rapidez. La madre desaparece. El hermano se queda. Surgen los compañeros de trabajo. Reaparecen los abusadores. Las amigas que no actúan como tales, también. Con Kenny a bordo del vehículo viejo que maneja Lynette, será ella ante cada uno de los riesgos mencionados.

Con apenas 37 años de edad, la nacida en Wimbledon ha tenido en “La noche siempre llega” una prueba inmejorable para demostrar de qué está hecha. La película exige dramatismo, pero también mucho ímpetu, y ella sobrepasa cada una de las etapas. Su rostro al escuchar a su madre explicando los beneficios de su “hermoso auto nuevo” te escarapela la piel. El miedo que siente cada vez que un enfrentamiento con un abusador parece frustrarse salta de la pantalla hacia ti. Estos son solo dos de los motivos por los que abrimos la nota diciendo que hay películas que parecen haber sido hechas para ver exclusivamente de noche. Tanto Liam Neeson con sus décadas actuando como Kirby con un futuro prometedor necesitan de esa oscuridad para desatar esa violencia que tal vez a la luz del sol no podría emerger.

Drew en una dura escena junto a Lynette.

Zack Gottsagen intenta proteger a su hermana menor Lynette, aunque claramente no puede. La escena es conmovedora.

Tal vez donde sí hallamos una diferencia rotunda entre ambas películas tiene que ver con (la cantidad y) el peso de los actores secundarios. En la cinta de 2015, tras el crimen de Mike, la historia se centra en este junto a Jimmy y Shawn, comandando los ‘operativos’ de cacería. En la nueva película de Netflix, veremos un desfile de personajes nefastos. Scott, el abusador de Lynette, es lo suficientemente cínico en la piel de Randall Park. Cody (Stephan James) convence al convertirse en un ‘cómplice’ y hasta ‘amigo’ de Lynette en su propósito de conseguir los 25 mil dólares, pero cuando tiene la mínima chance, la traiciona y ataca para despojarla de todo. Michael Kelly (en la piel de Tommy) demuestra hasta dónde puede sucumbir nuestra humanidad por deseo carnal y dinero fácil. Finalmente, Kenny, el hermano mayor de Lynette, cumple a cabalidad siendo un ‘copiloto’ que sufre ignorando todo lo que ella es capaz de hacer por resarcir errores del pasado. Los gritos de Kenny mientras ve cómo Cody insulta a su hermana mientras intenta arrebatarle el dinero para pagar su casa resumen de forma notable este acertado thriller del director Benjamin Caron. Una historia que no pasará desapercibida entre los fans de V. Kirby.