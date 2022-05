Borja (Oscar Jaenada) descubre que su esposa Cat (Maite Perroni) le es infiel con Marcos (Manuel Vega), su mejor amigo. Molesto, aunque en el fondo carece de autoridad moral para estarlo, prepara un encuentro con ambos. Su intención es ejecutar un plan que consiste en hacerlos firmar un papel que le garantice dos cosas. La primera, su manejo de todos los recursos de la empresa familiar, mientras que la segunda, la posibilidad de observarlos manteniendo relaciones sexuales.

Hasta aquí hemos resumido la idea inicial de “La octava cláusula”, thriller dirigido por Koko Stambuk que acaba de estrenar Amazon Prime Video. Estamos ante una película de 80 minutos de duración que tiene no solo a los tres actores ya mencionados, sino también, entre otros, al peruano Christian Meier interpretando a Alfredo, el abogado de los esposos Borja y Cat.

Son varios los detalles que llaman la atención al ver esta propuesta. Primero: su claro tono erótico, desarrollado no solo por la pareja de protagonistas, sino también por algunos de los personajes secundarios. En segundo lugar, la poca cantidad de lugares en los que ocurre la historia. Más allá de la (inmensa) casa de Borja y Cat, las locaciones de este filme no son no más que dos o tres.

Como ya dijimos, Borja y Marcos son amigos de mucho tiempo atrás. Tal vez ese vínculo cercano indigna más profundamente al primero, quien no duda en increparle al segundo en más de una ocasión cómo fue capaz de acostarse con su esposa (“De ella lo podía esperar, pero no de ti”). Todo lo relacionado a esta especie de triángulo de amor y engaño resulta ciertamente verosímil. Un esposo furioso al saberse engañado opta por vengarse, no solo quitándole el dinero que le corresponde a su esposa, sino sometiéndola a un vejamen, producto probablemente de sus fantasías voyeristas.

Maite Perroni en "La octava cláusula" / Prime Video

“La octava cláusula”, sin embargo, no se queda únicamente en el enfrentamiento entre los esposos y el amante. La película de Amazon Prime toma un segundo aire cuando, inesperadamente, alguien toca la puerta de la casa de Borja. Se trata de Jennifer (Paulina Dávila), quien se presenta como una mujer a la que se le malogró el automóvil y “no tiene señal en el celular”, por lo que pide ayuda al dueño de casa.

Desde su mirada o su forma de dirigirse a los demás, Jennifer se muestra misteriosa. La posibilidad de que pueda realizar tantas acciones sospechosas a centímetros de distancia de Borja sin que este se dé cuenta tiene que ver muy probablemente con el estado de excitación en el que se encuentra el esposo engañado. Pero pronto, la charla de dos empieza a ocupar otros espacios del hogar, y, así pues, la intrusa termina conociendo a Cat y Marcos, ambos enfrascados en su propio drama personal, apenas minutos después de verse descubiertos por Borja.

Manu Vega en "La octava cláusula" / Prime Video

A partir de esta aparición, la cinta dirigida por Koko Stambuk se desarrolla estrictamente en dos planos. El primero, vinculado a la trama sentimental de los esposos y el amante, y el segundo, en el que la intrusa intenta hacer larga su estadía en la lujosa casa sin que nadie se percate de sus oscuras intenciones. Pasa, por ejemplo, cuando se contacta con Lyllo (Michel Duval), un delincuente/gigoló que intentará llegar a tiempo al punto donde se encuentra Jennifer para concretar su propósito. Ambos planos se ven intersectados, sin embargo, por el interrogatorio al que el dueño de casa es sometido tras denunciar un hecho violento ocurrido en su hogar.

Si uno tuviera que referirse específicamente a cada rol de interpretación en “La octava cláusula”, habría que decir, en primer lugar, que cada personaje tiene un perfil bien definido. Desde el esposo que, cegado por su rencor, es incapaz de admitir que ha cometido tantos o muchos más errores que su esposa infiel, pasando por el amigo descarado que justifica su traición a Borja. De la misma forma, el trabajo de Maite Perroni como Cat tiene algunas luces y sombras. Ella pasa de ser muy convincente cuando le reclama a su esposo el haber abandonado el vínculo matrimonial, a mostrarse algo liviana si de “planear el futuro” con su amante se trata.

Christian Meier en "La octava cláusula" / Prime Video

Saliendo de este tridente de personajes centrales, corresponde decir que en el lado de los ‘malos’ se notan mucho más las flaquezas. Paulina Dávila no logra darle la consistencia suficiente a su personaje de asaltante. En pocas palabras, todo indica que sin un arma en las manos no podría generar temor. Y si hablamos de Lyllo, su cómplice, esta situación se torna aún más grave. El personaje interpretado por Michel Duval no pasa del típico bufón en la mayoría de sus apariciones. Lo es incluso cuando, al momento de embolsicarse decenas de fajos de billetes, busca demostrar soltura silbando y produciendo muecas casi sin detenerse.

Mención aparte para dos personajes con un desarrollo distinto. Primero, Christian Meier, quien ciertamente tiene una menor participación si de tiempo en pantalla hablamos. Él da vida a un abogado que finge respeto y cariño hacia Borja y Cat, casi de la misma forma. El giro final vinculado a su personaje asegura una tremenda sorpresa para los que se tomaron el tiempo de ver la película completa. Pero si hay que elogiar a alguien en este filme es a Jessica Coch, quien interpreta a una comisaria (Carolina) bastante convincente en sus preguntas y afirmaciones. Aunque tiene una participación reducida como pasa con Meier, su buen desenvolvimiento a lo largo del filme nos hace preguntarnos si acaso el guion no debió darle más peso.

Más allá de todo esto, “La octava cláusula” resulta un thriller que cumple porque logra mantenernos atrapados en la historia y un desenlace que muestra que pasa cuando ponemos el corazón por encima de la razón.

Sinopsis: A primera vista, Cat y Broja son la pareja perfecta, pero como todo matrimonio, esconden secretos, mentiras e infidelidades entre ellos. Todo esto saldrá a la luz la misma noche que reciben una visita inesperada. Título original: “La octava cláusula” Duración: 80 minutos Clasificación: 18 años Género: Thriller

