Aclaración: Este artículo se publicó por primera vez el 18 de marzo de 2021.

Jamás quise darle el beneficio de la duda a Zack Snyder, él no lo merecía luego de ese fiasco llamado “Batman v Superman” (2016). Apenas empecé a ver el ya legendario ‘Snyder Cut’ de “Justice League”, versión extendida de la película que el cineasta no pudo completar por sí mismo luego de una tragedia familiar; supe que tampoco me gustaría. La cinta está llena de eso que el director ha ofrecido antes, solo que más extenso, más lento y más innecesario.

ALERTA DE SPOILER: Este artículo describe situaciones no vistas en la “Justice League” del 2017.

La trama: Con la muerte de Superman, el villano Steppenwolf llega a la Tierra para buscar las Cajas Madre; objetos de alta tecnología propiedad de su jefe, Darkseid; quien planea subyugar el planeta. Batman junta a los héroes más poderosos de la Tierra para detenerlo.

La película que pudo haber sido un e-mail

Desde su arranque, el ‘Snyder Cut’ te muestra escenas no presentes en el metraje de las salas. Minutos que, en el cine, fueron reducidos a segundos. Hay una convención entre los creadores y creadoras de contenido audiovisual: kill your darlings. No importa qué tanto te guste una toma, una línea o una escena; si no aporta a la historia, tienes que cortarla. Para el minuto 18 de la película, ya te das cuenta que eso no va a ocurrir.

Por ejemplo, la secuencia de Londres donde Wonder Woman (Gal Gadot) cumple su papel de heroína. Las imágenes son claras, pues unos terroristas toman rehenes, entre los cuales hay un grupo de niñas de colegio. Obviamente, ellas corren peligro. Pero no es obvio para Snyder, quien pone en boca de su villano que, si las autoridades mueven un dedo, “tendrán muchos niños muertos en sus manos”. La cosa no queda ahí.

EXT. CALLE

Policía 1: (Al policía que lleva un rifle de francotirador) “No dispares. Hay niños dentro”.

Policía 2: (Mientras lee un reporte) “Sí, (el secuestrador) no está mintiendo, jefe. El colegio St. Brigid tenía un viaje escolar hoy”.

La redundancia y el exceso es lo que mejor define al ‘Snyder Cut’, sea en el secuestro o en la secuencia inicial; que emplea varias (demasiadas) tomas para mostrar cómo las ondas sonoras del grito de un Superman agonizante recorren el mundo para revelar que el defensor de la Tierra ya no existe. En comparación, la versión de Joss Whedon solo puso un periódico con la frase “Superman ha muerto”.

No se puede hablar del ‘Snyder Cut’ sin mencionar el contexto, que no solo incluye la conocida tragedia; sino que antes de la salida de Zack Snyder Warner Bros. contrató a Joss Whedon, quien ya había hecho magia con “The Avengers” (2017), para incluir humor en la cinta. Que ahora el estudio pague por la nueva versión parece un despropósito, pero se justifica en que hay un mercado dispuesto a adquirirla.

El ‘Snyder Cut’ es para ellos, no para ti que quieres una buena película de superhéroes. Este lanzamiento no existe para ofrecer mejor narrativa, sino para que el director haga lo que le gusta; tenga o no sentido. Lo bueno es que la obra está dividida en capítulos. Te muestra en qué partes puedes hacer pausa y seguir más tarde si ya te aburriste. Porque este “Justice League”, como el anterior, carece de impulso narrativo; no te anima a ver más.

Superman, interpretado por Henry Cavill. Foto: HBO Max.

¿Qué hay de nuevo, viejo?

Los minutos añadidos no cambian la historia de “Justice League” que el mundo vio en 2017, y si quitamos la cámara lenta y redundancias varias, hay tomas que exploran las buenas intenciones del director para Vic Stone/ Cyborg (Ray Fisher); al que ha llamado “el corazón de la película” y cuya historia ha sido ampliada. En el ‘Snyder Cut’, este exjugador de fútbol americano debe acostumbrarse a su nueva vida como un ser tecnológico, un regalo del padre que nunca le prestó atención.

Así, Stone adquiere más volumen como personaje; de manera similar a The Flash (Ezra Miller), cuya historia con su propio padre encarcelado sí se mantuvo en la versión para los cines. Y ahora que menciono al velocista, esta película extendida también hace hincapié en sus poderes para retrocede el tiempo; lo cual ocurre en dos ocasiones. En la última, toda la Justice League muere de manera grotesca y el corredor los regresa a la vida.

También hay un flashforward/ sueño que explora el plan que Snyder tenía para la saga, donde Superman pasa a ser controlado por la Ecuación Anti-Vida de Darkseid y Batman tiene que unir fuerzas con otros héroes y con los villanos Deathstroke (Joe Manganiello) y Joker (Jared Leto); donde este último tiene una performance olvidable. Puede que no veamos jamás en cines el desarrollo de tal historia, donde los ejércitos de la Tierra se unen para acabar con el villano [1].

Pero por más corazón que tenga la historia de Vic, o tomas extras para complacer a los fans; estos añadidos son tan innecesarios como toda la cinta. Si esta es la visión de Zack Snyder, entonces es una clase maestra de lo que no se debe hacer al contar una historia. Parafraseando al Dr. Ian Malcolm de “Jurassic Park”, el que alguien pueda hacer algo no significa que deba. Seguro esta versión dará mucho dinero, sea en suscripciones para HBO Max en Estados Unidos o en pay per view (la única manera de verla en Latinoamérica).

“Zack Snyder’s Justice League” es valiosa solo como curiosidad, como prueba de que un hashtag como #ReleaseTheSnyderCut es capaz de influenciar a un estudio. No sorprendería si, después de esto, se aprueba un director’s cut para el “Suicide Squad” de David Ayer. A veces los malos también ganan.

"Run, Barry, Run". Foto: HBO Max.

Pensamientos sueltos

“No estás solo”. Muy buen gesto el de Zack Snyder al incluir un anuncio de la Asociación estadounidense para la prevención del suicidio (AFSP) en medio de la cinta. Más información, aquí (en inglés).

Cuando el secuestrador piensa matar a los rehenes con una pistola, pero luego cambia de opinión y va por la metralleta, no pude evitar reír. Es un villano tan caricaturesco que solo puedo considerar esa parte como un sketch del “Especial del humor”.

El diálogo del “brunch” entre Batman y The Flash ha sido retirado. También la escena inicial de un niño grabando a Superman con su teléfono, la carrera entre Clark y Barry y la toma donde Barry cae sobre Wonder Woman.

“Que se joda el mundo”. Vic Stone, mostrando lo rudo y edgy que es.

que es. Me pareció perturbadora la escena del rescate de Flash a Iris West. El corredor no se limita a ponerla lejos del peligro, sino que le acomoda el cabello con ternura, como si ambos fueran pareja y, en realidad, nunca se habían visto. Barry, ¿Qué demonios te pasa?

En la película, el Joker de Leto no dice la criticada frase “ vivimos en una sociedad ” y tampoco aparece disfrazado de Cristo.

” y tampoco aparece disfrazado de Cristo. “ Es tóxico, eso es bueno ”. Steppenwolf, al referirse a la planta nuclear donde almacenará sus Cajas Madre, pero también podría describir a los fans más extremos de Snyder.

”. Steppenwolf, al referirse a la planta nuclear donde almacenará sus Cajas Madre, pero también podría describir a los fans más extremos de Snyder. Si quieres buenas historias de la Justice League, ahí tienes las series animadas “Justice League” y “Justice League Unlimited”, que a inicios de la década del 2000 mostraron cómo se narra con acción, corazón y ahorro de recursos. Historias que te respetan tu tiempo como espectador y que, con la llegada de HBO Max en junio, estarán al alcance de todos.

El nuevo look del villano Steppenwolf. Foto: HBO Max.

Datos

Puedes ver el Snyder Cut en DirecTV, Google Play y otras plataformas de alquiler y compra de películas. Si estás fuera de América Latina, la puedes ver en HBO Max.

La “Justice League” que Joss Whedon completó se encuentra en Netflix.

