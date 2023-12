Los superhéroes marinos —incluido Profundo de “The Boys”— siempre están expuestos a la burla por tener el poder de hablar con los peces o montar un ridículo caballito de mar. En el caso de “Aquaman 1″ (2018), su hito histórico de más de 1 mil millones de dólares en taquilla terminó con ese ‘bullying’ al rey de los océanos. Desde su estreno el 20 de diciembre, el fandom espera que la secuela, “Aquaman y el reino perdido”, continúe con la buena racha de la primera cinta y dé un gran final al Universo extendido de DC (DCEU) antes de su reinicio.

Pero es difícil hablar de la película de James Wan como un éxito en todos los sentidos. Más bien, cuando los fanáticos de Aquaman y Jason Momoa vayan a ver la función, tendrán dos horas y cuatro minutos de sobreestimulación en efectos visuales y una cinta de montaje confuso. A continuación, te contamos por qué.

Primero, una breve recapitulación de los hechos. Aquaman (Jason Momoa) se divide entre la paternidad y su trabajo como rey de Atlantis. En tanto, el calentamiento global y una amenaza en el océano alertan al Consejo del reino, quienes se oponen a las decisiones del nuevo rey y cuestionan su estilo de vida. Por su parte, Manta Negra (Yahya Abdul-Mateen II) tiene en sus manos un tridente poderoso del que poco se habla en las crónicas del mar. Su poder yace en la maldición de Necrus, el rey de la ciudad oscura y de otra dimensión que hechiza a cualquiera que toque el arma. Además, Manta está usando una sustancia ambientalmente tóxica llamada Oricalco para acabar con el rey y vengar la muerte de su padre. Su siguiente paso es secuestrar al hijo de Aquaman y Mera (Amber Heard).

La hermandad de Aquaman y Orm

En la primera parte de la película, es difícil encontrar el trasfondo de las emociones de Aquaman, Mera y el Consejo, más allá de su miedo por la amenaza marina y el amor cliché de los reyes del océano por su bebé. Pero, cuando secuestran al niño, empieza la fiesta de batallas submarinas y todo se concentra en un solo objetivo. También arranca la parte más interesante de la película: Orm y su hermano se vuelven un equipo, que roba varias risas al público, al salvar el día.

"Aquaman 2".

Como se vio en el tráiler, Aquaman rescata a Orm de la cárcel de peces desterrados, donde el villano terminó tras sus acciones para apoderarse del trono en la primera película. Algo que retorció los nervios de la sala fue verlo deshidratado, escuálido y ‘barbón’ a quien alguna vez amó Atlantis. Patrick Wilson se toma muy en serio el papel del hermano penitente por su crimen y, si no fuera porque pasa todo el tiempo en cámara junto a Jason Momoa, podría eclipsar por completo la actuación del protagonista.

Patrick Wilson y Jason Momoa son Aquaman y Orm en "Aquaman y el reino perdido".

Es un espectáculo ver a los hermanos, el gracioso y el serio, el bueno y el malo, luchando por su vida en una isla desierta y consumida por una sustancia tóxica que hizo gigantes a los animales. Además, los diálogos de Aquaman y Orm, donde se ‘cola’ una broma sobre Loki y Thor y hay una referencia a “Harry Potter”, son muy graciosos. Porque son la mera reivindicación del villano como un nuevo héroe, a veces tan desconcertado, que se come una cucaracha cuando su hermano le inventa que los humanos la comen como aperitivo. El chiste continúa en la escena postcréditos (menos intrascendente no se pudo hacer).

Otros personajes resaltan en la trama de “Aquaman y el reino perdido”, como el Dr. Shin, alguien que estuvo tan poco en el trailer que se pensó que estaría solo para ser amenazado por Manta Negra. Sin embargo, no solo tiene un momento de heroísmo salvando a la familia de los reyes, sino también una parte demasiado cómica en la nave del villano (sin spoiler sobre eso). Así, el científico explorador suple parte de la ausencia de Nuidis Vulko (Willem Dafoe), a quien se le recuerda por instruir en sus poderes a Aquaman en la primera película. Y, por último, solo para darle mérito, la mascota tecnológica de Aquaman, Topo, es un pulpo aún más carismático que la madre del rey, Atlanna (Nicole Kidman), quien con las justas cobra importante en una escena donde refuerza el vínculo entre sus hijos.

Randall Park interpreta al Dr. Stephen Shin en "Aquaman y el reino perdido". (Foto: DC)

Aquaman y la familia feliz

Las primeras escenas son un collage de Aquaman y su hijo, un ‘semidios’ en pañales. Esa relación de juego y sonrisas reemplaza la poca química matrimonial que se ve entre Jason Momoa y Amber Heard, haciendo de padres.

(Foto: DC)

En general, la familia es la base de la pirámide, porque se necesita explicar su amor incondicional antes de verla destruida. Entonces, Mera y su esposo buscan aprobaciones del Consejo, mientras crían a su hijo en tierra firme por la noche. A esto, se suman algunas conversaciones entre Aquaman y su padre, quien es la niñera del bebé y que aparece muy poco junto a su esposa (Kidman).

Desde el inicio, el amor familiar contrasta bien con las escenas de batalla, porque el público está esperando que el niño sea asesinado, como sucede en los cómics, y si no lo saben, lo intuyen. El director no es sutil al sugerir que algo le pasará al bebé. Lógicamente, Wan optó por eliminar una escena trágica, entendiendo que a Hollywood no le gustan los asesinatos infantiles en el cine, y optó por crear una atmósfera de suspenso.

El problema es que, en el camino, Wan lanza demasiada información. Mientras el bebé sigue en su cuna, lo demás gira sobre la búsqueda de Manta Negra, la política en Atlantis, el calentamiento global en la Tierra y una crónica sobre “el reino perdido” que se explica recién en la mitad de la película. El guion se sintió sobrecargado de acciones, motivaciones y personajes.

El montaje de efectos visuales

De hecho, los cómics de DC ofrecen mucho por agregar a “Aquaman 2″ y resumir una historia de dos horas es complejo. Pero las fallas del montaje son obvias. En los cortes de la película, es como si se hubieran eliminado otras escenas de empalme y demasiadas personas opinaran en la sala de edición. El resultado es que, incluso por la mitad del tiempo, todavía no quedaba claro por qué se llamaba “el reino perdido” para quienes no sabían la historia del oscuro rey Necrus; eso se explica poco antes del clímax.

Sin embargo, “Aquaman y el reino perdido” no debería condenarse del todo por sus efectos visuales, pues los cabellos flotantes en el agua y la población civil de criaturas marinas y en colores fosforescentes hacen 10 puntos en belleza. En pantalla gigante y aún más en una sala IMAX (porque la película está grabada en este formato), la animación debajo del agua es bonita.

En realidad, parece que el problema de postproducción viene con el error de decir mucho en poco tiempo. Es como si los editores quisieran ofrecer más momentos explosivos con efectos visuales, y no importa si tienen continuidad o buena música, sino que se puedan mostrar a toda costa. Al salir del cine, varias personas criticaron este aspecto.

Algunos asistentes a la función de la película relacionaron una de las escenografías de “Aquaman 2″ con “Viaje al centro de la tierra” o “El señor de los anillos”. La primera comparación hace referencia al momento en que Manta Negra y el Dr. Shin encuentran el tridente de Necrus en una cueva en deshielo; y la segunda, cuando los habitantes de la ciudad macabra embisten a Aquaman y Orm. En realidad, lo problemático no es la comparación con otras películas, sino que los fanáticos confunden la esencia de los personajes de Atlantis, cuando debería ser una propuesta inigualable de DC en su película de cierre histórico.

Levantarán la mano quienes estén de acuerdo con la parte cómica de “Aquaman 2″, porque es una película de superhéroes muy entretenida, y sin opacar en absoluto la secuela de “Avatar”, también es divertido ver los personajes debajo del agua. Claro que el tratamiento del montaje y el guion le bajaron algunos puntos, pero tampoco es como para arrepentirse del tiempo invertido en el cine.