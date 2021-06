Conforme a los criterios de Saber más

Tradicionalmente, se conoce como “episodio botella” al formato que sitúa tanto a intérpretes como creadores de televisión, debido a problemas monetarios, en un espacio reducido para narrar. Si bien “bajo presupuesto” y “Marvel Studios” son frases que usualmente no van en el mismo párrafo, el tercer capítulo de “Loki” es, en espíritu, uno de estos capítulos. La razón es una sola.

A continuación, SPOILERS de “Loki” 1x03, “Lamentis”:

Habíamos dejado la acción cuando Sylvie Laufeydottir (Sophia Di Martino), también conocida como ‘Lady Loki’ o la Variante; llevó a cabo un plan para alterar la “sagrada línea de tiempo”. El porqué del ataque no se explica por completo en este tercer capítulo, pero sí se descubre que la TVA la ha perseguido por años. Sylvie, una vez desatado el caos, entra a las oficinas de este ‘Ministerio del Tiempo’, donde quiere atacar personalmente a los Time Keepers; pero se ve interrumpida.

El responsable de ello es el Loki que todos conocen (Tom Hiddleston), quien busca una aliada para salvar su propio pellejo. Este acercamiento no va para nada bien y ambos terminan varados en el planeta Lamentis, en el año 2077. Una catástrofe astronómica lo convierte en un sitio ideal para que ambos se escondan, pero a la vez podrían morir debido a la lluvia de asteroides.

A regañadientes, Sylvie accede a trabajar con Loki para garantizar la sobrevivencia de ambos, pero el plan inicial, que consistía en reparar su única puerta de salida, falla; con lo cual ejecutan otro, el único que les queda, que es huir del planeta en una nave de evacuación civil. Ese plan también fracasa y el capítulo termina con escasa esperanza para ambos. Ruedan los créditos.

Un episodio simple en su estructura, tal vez demasiado directo para una serie que empezó entre la confusión y la sorpresa. Pero “Loki” no recurrió solo a trucos de magia en ese notable primer episodio, el cual hizo las veces de una exploración al personaje protagónico. El tercer capítulo construye más esa línea, la del villano con corazón de oro.

¿Quién eres?

En el proceso para conocerse mejor y así colaborar, tanto Loki como Sylvie, quienes son la misma persona, hacen las veces de espejo del otro. Una teoría dice que el ser humano alcanza conocimiento propio al compararse con los demás, esto reafirma nuestra individualidad. ¿Pero qué pasa cuando el “otro” es tu “yo” de otro universo? Con ello estás ante la extraña oportunidad de examinar el curso de tu vida. Es como verte en un estanque turbio: no es la mejor de las vistas, pero algo de lo que ves allí es verdadero.

Loki es desconfiado, Sylvie es más desconfiada incluso. Loki sabe divertirse, Sylvie no tiene eso en su lista de prioridades. Loki creció con su madre, Sylvie no la conoció. Loki amó, y cree que eso fue una ilusión. Sylvie, también. Porque si miras mucho rato tu reflejo, lo que ves no necesariamente va a gustarte, pero aun así podrías descubrir algo nuevo de ti mismo.

Al inicio de este artículo hablé de los “episodios botella”. El tercero de “Loki” no tuvo carencias monetarias, sino todo lo contrario, como muestra la secuencia final: un festín de efectos especiales. No obstante, es de corazón uno de estos capítulos por el cómo aprovecha un espacio limitado, en este caso el planeta Lamentis, para desarrollar a los personajes en toda su gloria, y con un poquito de miseria (‘Lamentis’, en latín, signifique lamento).

“Loki” mata dos pájaros de un tiro, en este caso al expandir la psicología del protagonista y su antagonista, a la cual solo vimos en una escena del episodio dos. Sí, hubo una revelación clave sobre la TVA (todos sus miembros son variantes, no son artificiales), pero ese no fue el punto fuerte del capítulo. Me atrevería a decir que, al menos estos tres episodios, son en el fondo una exploración de qué significa ser una persona. De quiénes somos en el fondo, el por qué somos como somos, y cuál es la alternativa.

Aunque también podría ser solo una de serie de viajes en el tiempo como tantas otras, pero quiero creer lo primero.

Pensamientos sueltos

“El amor es una daga. Es un arma para ser empuñada de lejos o cerca. Te puedes ver reflejada en ella. Es hermosa. Hasta que te hace sangrar”. Loki, sobre el amor. Puede que sea la mejor cita de esta temporada.

En la anterior reseña mencioné que no faltarán los “shipeos” entre Loki y Mobius. Pues a eso súmenle los que involucran románticamente a Loki y Sylvie.

Y hablando de relaciones, la serie confirmó con un diálogo la bisexualidad de Loki.

Loki cantado en el bar. Las canciones que, presumo, son asgardianas, otorgan otra dimensión al personaje. Puede que él haya causado demasiados problemas en su tierra, pero al menos la pasó bien en el proceso. Y qué bien canta Tom Hiddleston. En serio.

Calificación

★★★★☆

Dato

Puedes ver nuevos episodios de “Loki” todos los miércoles por Disney+.

