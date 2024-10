El aclamado manga “Look Back” de Tatsuki Fujimoto, conocido por su trabajo en “Chainsaw Man” y “Fire Punch”, encuentra una nueva vida en su adaptación cinematográfica. Dirigida por Kiyotaka Oshiyama y producida por Studio Durian, esta película no solo es una fiel representación de la obra original, sino también una reflexión conmovedora sobre la vida, el arte y la amistad. Con una narrativa sencilla, pero profundamente emocional, “Look Back” explora los desafíos personales y las crisis existenciales que enfrentan dos jóvenes artistas mientras intentan encontrar su lugar en el mundo.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos tenido la posibilidad de ver “Look Back” y esta es nuestra opinión.

La trama: Un vistazo a la vida creativa

“Look Back” sigue la historia de Fujino y Kyomoto, dos chicas que comparten una pasión por el dibujo y el manga. Fujino, la protagonista, es una talentosa y confiada joven que se enorgullece de ser la mejor artista de su clase. Sin embargo, todo cambia cuando descubre los trabajos de Kyomoto, una compañera de clase que nunca asiste debido a su ansiedad social pero que demuestra un nivel de habilidad artística que pone en duda el talento de Fujino. Impulsada por la competencia, Fujino se sumerge completamente en mejorar su arte, lo que finalmente la lleva a formar una amistad inesperada y compleja con Kyomoto.

La película destaca el crecimiento de ambas a lo largo del tiempo, mostrando cómo su relación evoluciona de una rivalidad unilateral a una conexión profunda basada en su amor compartido por la creación. La narrativa aborda de manera conmovedora la dedicación, la obsesión y las dudas que acompañan el proceso creativo, mientras los personajes lidian con las consecuencias de sus elecciones y la tragedia que afecta sus vidas.

Dirección y estilo visual: Un homenaje al manga

Kiyotaka Oshiyama, quien no solo dirigió la película sino que también participó en el guion y el diseño de personajes, logra captar la esencia del manga de Fujimoto con una sensibilidad notable. La animación de Studio Durian es fluida y cuidadosamente elaborada, resaltando las emociones y las pequeñas sutilezas que hacen que los personajes se sientan reales. En lugar de optar por una adaptación completamente literal del manga, Oshiyama aprovecha las posibilidades del medio cinematográfico para enriquecer la experiencia visual.

El uso del color, el enfoque en los detalles y la forma en que las escenas están estructuradas ayudan a transmitir tanto los momentos tranquilos como los más tensos de la vida de Fujino y Kyomoto. Las transiciones entre los paneles dibujados por los personajes y el mundo real son un recurso visual poderoso que subraya la dedicación y la pasión que ambas jóvenes tienen por su arte.

Fujino y Kyomoto son las protagonistas del anime de "Look Back". (Foto: Avex Pictures)

Una de las fortalezas de la película es su capacidad para reflejar el proceso creativo. Las secuencias en las que se muestra a Fujino dibujando durante horas, perfeccionando cada línea y detalle, son a la vez bellas y agotadoras. Es en estos momentos donde el filme destaca la relación entre el arte y la vida, mostrando cómo los artistas suelen perderse en sus creaciones, alejándose de todo lo demás a su alrededor.

Personajes y emociones: La dualidad de Fujino y Kyomoto

Uno de los aspectos más fascinantes de “Look Back” es cómo retrata a Fujino y Kyomoto como dos caras de una misma moneda. Mientras Fujino representa la energía y la ambición desenfrenada, Kyomoto encarna la introspección y la vulnerabilidad. Aunque al principio parece que Fujino es el centro de la historia, la película se toma su tiempo para explorar la perspectiva de Kyomoto, quien vive atrapada por su miedo al mundo exterior pero encuentra consuelo en la creación artística.

La relación entre estas dos jóvenes es el corazón de la película. Su amistad, aunque complicada, es un reflejo de cómo las personas creativas pueden inspirarse mutuamente y, al mismo tiempo, sentirse abrumadas por la presión de ser mejores. Esta dinámica se explora con una sensibilidad notable, lo que hace que el clímax emocional de la película sea profundamente conmovedor.

A medida que avanzamos en la historia, vemos cómo el arte no solo las une, sino que también se convierte en una forma de enfrentar sus propios demonios. Fujino lucha con la culpa y el arrepentimiento, mientras Kyomoto busca validación en un mundo que la excluye. El equilibrio entre estos personajes, y la forma en que sus vidas se entrelazan a través de sus respectivas luchas, es lo que hace que la película sea tan potente a nivel emocional.

Un retrato realista de la pasión artística

Uno de los temas centrales de “Look Back” es la exploración de por qué las personas crean arte y hasta qué punto están dispuestas a sacrificar en su búsqueda de la excelencia. La película no idealiza el proceso creativo. En lugar de eso, muestra el costo personal que puede tener: el aislamiento, la frustración y la constante sensación de no ser lo suficientemente bueno. En una escena particularmente impactante, vemos a Fujino empujarse más allá de sus límites, dibujando sin descanso con la esperanza de superar a Kyomoto, solo para darse cuenta de que su esfuerzo no fue motivado por una verdadera pasión, sino por el deseo de competencia.

La película también toca el tema del “¿qué pasaría si...?”, una pregunta que atormenta a muchos artistas y que Fujino enfrenta de manera desgarradora. La obra invita al espectador a reflexionar sobre las decisiones que tomamos en la vida y cómo estas moldean no solo nuestro presente, sino también nuestro futuro.

La tragedia y el renacimiento

Aunque gran parte de “Look Back” se centra en la amistad y el arte, el tono de la película da un giro oscuro cuando se enfrenta a una tragedia devastadora que afecta a ambas protagonistas. Este evento inesperado cambia la dirección de la historia, forzando a Fujino a confrontar el impacto que Kyomoto ha tenido en su vida y su carrera como artista. La película maneja esta transición con una delicadeza que evita el melodrama, permitiendo que el peso emocional se sienta de manera orgánica.

Es en estos momentos de pérdida y dolor donde la película realmente brilla, mostrando la capacidad del arte para ser una forma de catarsis y redención. Fujino, marcada por el dolor, encuentra en el dibujo no solo una forma de expresión, sino una manera de mantener viva la memoria de su amiga.

Un viaje íntimo

“Look Back” no es solo una película sobre el arte, sino una meditación sobre la vida, la amistad y las decisiones que tomamos. Kiyotaka Oshiyama ha logrado capturar el espíritu del manga de Tatsuki Fujimoto y llevarlo a la pantalla con un estilo visual impresionante y una profundidad emocional que resonará con cualquier espectador, especialmente aquellos que alguna vez se han sentido perdidos en su pasión creativa.

Con su animación detallada, su narrativa emotiva y su capacidad para transmitir la belleza y el dolor del proceso artístico, “Look Back” es una película que invita a reflexionar sobre por qué hacemos lo que hacemos, y qué estamos dispuestos a sacrificar por ello. Es una obra que permanecerá en la mente mucho después de que los créditos hayan terminado de rodar, recordándonos que el arte, al igual que la vida, es tanto un refugio como una lucha.

“Look Back” se encuentra disponible en todas las salas de cines de Perú.

