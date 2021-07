Conforme a los criterios de Saber más

#Luimelia se ha hecho mayor que no es lo mismo que hacerse viejo o quedar pasado de moda. Todo lo contrario. La serie protagonizada por Paula Usero y Carol Rovira estrenó su cuarta temporada con un marco de tiempo adecuado para contar su historia con otro ritmo, con mayor profundidad y con ese toque de drama que se hacía cada vez más necesario.

A lo largo de tres temporadas adaptadas al formato de la serie web, la historia de amor de Luisita y Amelia llegó a nuestras pantallas con un toque fresco y novedoso. Episodios picaditos, juegos con la cuarta pared, conflictos pero sobre todo humor.

La evolución de la pareja y de la historia en general de la serie estaba ahí pero se hacía necesario transitar con más tiempo este viaje.

El primer capítulo tiene precisamente eso y lo sentimos desde el inicio con la presentación de los famosos Sergi y Ana. Mencionados en anteriores oportunidades por nuestras protagonistas durante sus varias charlas de pareja, sus mejores amigos hoy tienen rostro y una problemática propia.

Es curioso cómo al ver esta primera entrega, pareciera que vemos un pequeño cortometraje, dada la costumbre de los 10 minutos en pantalla. Pero dejemos a un lado el tema del formato y el tiempo y vayamos a lo que nos trae la historia.

Un nuevo piso, una boda y varios problemas a la vista

Desde el final de la segunda temporada fuimos cómplices de las ganas de Amelia de dar un paso más allá en la relación. Sin embargo, el rechazo de Luisita al matrimonio la hizo callarse y dejar todo como estaba entre ellas hasta ese momento.

Una temporada después, en el capítulo final de la tercera entrega, Amelia se sincera y le dice a su novia que si ella quiere casarse no es para retenerla sino para celebrar el amor que existe entre las dos con la gente que más quieren. Y hablando claro y sincero, es como la historia de esta pareja se cierra con esa sensación de boda a la vista.

Y el matrimonio de Luisita y Amelia es precisamente el tema en el que gira esta cuarta temporada o al menos este primer capítulo.

Ilusionada con dar un paso más en su compromiso, Luisita quiere ser ella esta vez la que le pida matrimonio a Amelia en complicidad con Gabriela, Dolores y otras maduras amigas de su clase de pintura. Sin embargo, los problemas laborales de su novia abortarán el plan.

En medio de eso, los planes de mudarse juntas a su primer departamento propio las ilusiona. Pero un nuevo problema se cruzará en el camino, se trata de la presencia de un okupa llamado José Antonio (Javier Botet). Como diría Luisita “¡un bofetón de realidad!”.

Es de destacar en esta escena el trabajo de Botet y su particular personalidad, capaz de sacar de quicio a cualquiera.

Sin casa, con una hipoteca que pagar y sin un empleo seguro, las #luimelia tendrán que adaptar un camión de mudanza para vivir ahí mientras las autoridades logran sacar al invasor de su departamento.

“Lo que quiero es que el universo deje de joderme una y otra vez”, le dice Luisita a Amelia en un momento en el que la pareja parece resignada a aceptar lo que les está pasando. Y es donde “La teoría del caos”, el nombre del capítulo, sale a colación a través de un programa que está viendo Nacho en televisión.

“El universo es un sistema caótico y flexible y por eso es impredecible. La teoría del caos nos explica que el universo no sigue un modelo previsible. Pequeños cambios alterados en un principio pueden alterar la realidad y llevarnos a un resultado final muy diferente...”

¿Acaso esta es la señal de lo que pasará en la historia de la serie esta temporada? ¿Habrá un gran giro de tuerca que lo cambie todo de pronto como consecuencia de lo ya vivido?

Carol Rovira (Amelia) y Jonás Berami (Nacho) en una escena de #Luimeli4. Foto: Atresplayer

En paralelo, tenemos a Nacho, pensando obsesivamente en Mary a pesar de tener a María encima suyo tratando de ¿intentar quedar embarazada?. Sergi y Ana, con sus altas y bajas en el matrimonio y la mencionada Mary con sus crisis de pareja.

Y así, inmersas en el más puro caos, Luisita y Amelia parecerán resignadas a posponer todo lo que pensaron que podrían vivir ahora para después. “Si no nos podemos casar a hora pues no nos casamos y si no podemos entrar en el piso pues no entramos en el piso y no tenemos que irnos ni con tus padres ni con Nacho. Estamos juntas y me da igual dónde y con eso me basta”, le dice Amelia a una muy triste Luisita.

El final no lo revelaremos pero es un cierre feliz y tiene que ver con no dejarse abrumar por ese momento de nuestras vidas en el que parece que todo lo malo se juntase.

Podríamos decir que esta primera entrega, si bien es muy distinta a sus antecesoras por lo arriba mencionado, mantiene la esencia de la pareja intacta. Es también una especie de presentación inicial del contexto en el que la historia se moverá a partir de ahora. Como dijimos antes, con la pausa necesaria para contarla.

Es de agradecerse que no se hayan dejado de lado los juegos con el famoso rompimiento con la cuarta pared así como las burlas de algunos personajes con su propio universo “luimelier”. Esperamos con ansias qué sorpresas nos trae el resto de capítulos escritos por Borja (Glez. Santaolalla) y Diana (Rojo).

Nota aparte: Se extrañan los créditos finales tan graciosos de las temporadas anteriores.

