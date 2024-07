En la cuarta entrega de la popular saga “Mi villano favorito”, Gru, el adorable y cómico supervillano (con la voz de Andrés Bustamante), se embarca en una nueva y monótona vida tras entrar en un programa de protección de testigos. Esta vez, su aventura toma un giro inesperado cuando su némesis, Maxime Le Mal (interpretado por Germán Fabregat), decide intervenir.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “Mi villano favorito 4″ y aquí te contamos qué nos pareció.

La saga que sigue sorprendiendo

A lo largo de las películas de “Mi villano favorito”, Gru se ha consolidado como un personaje icónico gracias a su calva cómica, su nariz puntiaguda y su inconfundible acento extranjero. En esta ocasión, la historia nos lleva a una nueva ciudad donde Gru y su familia adoptan nuevas identidades para protegerse de las amenazas de Maxime Le Mal, un villano de su pasado con un plan malévolo que involucra una temible arma capaz de convertir a los mamíferos en cucarachas, incluidos los humanos.

La franquicia de Illumination Entertainment ha sabido mantener su encanto a lo largo de los años mientras se enfrenta en una fiera competencia a Pixar. Sin embargo, la consistencia de sus personajes y su capacidad para entretener a familias de todo el mundo han sido claves para su éxito continuo. Además, Pharrell Williams regresa para componer nuevas canciones que, sin duda, seguirán resonando en las mentes de los espectadores, al igual que lo hizo su famoso éxito “Happy” de películas anteriores.

Una crisis en la vida de Gru

La trama de “Mi villano favorito 4″ se centra en la llegada de Gru a una reunión de exalumnos en su antigua escuela de supervillanos en Europa francófona, específicamente en el Lycée Pas Bon, un castillo en las montañas donde se reúnen los antiguos estudiantes de la Clase del ‘85. Aquí, Gru se enfrenta a su antiguo compañero y ahora implacable enemigo, Maxime Le Mal. Ante la amenaza de esta nueva némesis, que utiliza una pistola de cucarachas, Gru y su familia deben mudarse a una nueva ciudad y adoptar identidades falsas para mantenerse a salvo.

En su nueva vida suburbana, Gru y Lucy (interpretada por Andrea Legarreta) adoptan nuevos nombres, mientras intentan llevar una vida normal y aburrida lejos de las emociones de sus antiguas aventuras. La película se adentra en la dinámica familiar y muestra cómo intentan adaptarse a su nueva vida, al mismo tiempo que se enfrentan a los desafíos que surgen alrededor de su familia y, específicamente, con una niña que es vecina de Gru y los demás, Poppy (interpretada por María Becerra).

Los Minions: una parte esencial de la franquicia

No podemos hablar de “Mi villano favorito” sin mencionar a los adorables y parlanchines Minions, que continúan siendo una parte fundamental del éxito de la franquicia. Aunque a veces pueden resultar algo cansinos, su presencia aporta un toque de humor y diversión que es esencial para atraer a los más pequeños y asegurar el éxito de la película en diferentes países.

En esta entrega, Silas Pietraserón (interpretado por Edgar Vivar), el pomposo jefe de la Liga Anti-Villanos, ha desarrollado nueva biotecnología para mejorar a los Minions y llevar su capacidad para combatir el crimen a un nuevo nivel, mismo “Avengers” o “Liga de la justicia”.

Una vida suburbana con un toque de magia

La película presenta una interesante mezcla entre la vida cotidiana y la magia de la fantasía, recordando a antiguas series de televisión como “Hechizada” o “Mi bella genio”, donde una familia con secretos intenta encajar en una comunidad suburbana. Gru y su familia luchan por mantener sus identidades ocultas mientras intentan llevar una vida normal en su nuevo entorno.

Conclusión: entretenimiento familiar sin pretensiones

“Mi villano favorito 4″ no es una obra maestra, pero ofrece una experiencia de entretenimiento familiar divertida y consistente, repitiendo esa fórmula ganadora que siempre le va a funcionar. Aunque la trama puede parecer predecible y los personajes no experimentan grandes desarrollos, la película logra mantener el interés del público con su mezcla de humor, aventura y momentos conmovedores. No se espera que esta película marque un antes y un después en la industria del cine de animación, pero sigue siendo una opción sólida para aquellos que buscan una diversión ligera y sin complicaciones para toda la familia.

La película se estrena este jueves 4 de julio en todas las salas de cines de Perú.

