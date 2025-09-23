Exuberancia visual y folclore con adrenalina: vimos “Ne Zha 2”, el taquillazo chino, antes de su estreno y esta es nuestra reseña

“Ne Zha 2” reescribe la historia del cine animado con un despliegue visual que le gana a los superhéroes de Marvel con creces. La película sobre un niño demonio bastante rebelde está de moda por ser un fenómeno de taquilla en China. Y tras superar los 2 mil millones de dólares en todo el mundo, llega a las salas de Perú en septiembre. Aquí va lo mejor de esta monumental secuela de efectos especiales y fantasía con buenos momentos dramáticos.

Mucho más que una secuela, la película de Yu Yang o “Jiaozi”, también director de la primera, es la consagración de la animación china en la esfera internacional. Con récords en taquilla y una campaña de marketing inédita, el filme conquista por su valentía creativa al convertir una leyenda china en una metáfora sobre la familia, la rebeldía y el destino.

Fecha de estreno de “Ne Zha 2″ en Perú

“Ne Zha 2″, de 2 horas y 25 minutos, se estrena el 25 de septiembre en salas de cine de Perú. Estará en cartelera con clasificación R (mayores de 17 años o menores de dicha edad en compañía de un adulto). La película se podrá ver en salas 2D, 3D, D-BOX y IMAX, doblada al español, y en idioma chino subtitulada en inglés.

Trailer de “Ne Zha 2″ doblado al inglés

Los personajes de “Ne Zha 2”

Ne Zha (izquierda) y Ao Bing (derecha) son personajes centrales de la mitología china. Uno representa la rebeldía contra el destino y el otro, el príncipe dragón, el conflicto interno entre la piedad filial y la búsqueda de redención. (Foto: Cinecolor Films)

La opera prima de Jiaozi, “Ne Zha” (2019), lleva el nombre del personaje protagónico. En la primera película, los fans de este universo de mística y filosofía china descubren la personalidad del niño demonio, quien intenta salvar a su pueblo y finalmente se sacrifica junto a su gran amigo, el príncipe dragón Ao Bing.

Con el trasfondo mítico de la novela china del siglo XVI, “La investidura de los dioses”, la primera y la segunda película despliegan animaciones con un timing veloz de acción tras acción, a través de las batallas de Ne Zha y Ao Bing con sus enemigos. La secuela se centra en el viaje de autorrealización del niño para convertirse en el verdadero Orbe Demonio que siempre estuvo destinado a ser.

De hecho, entender la película no resulta fácil a menos que, así como los chinos, conozcas de memoria la historia relacionada con Ne Zha. En China, es tan típico como los peruanos conocen la leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo. Así que, de todas maneras, hay que señalar las líneas narrativas más importantes, como los clanes de humanos, dragones e inmortales, quienes compiten y colaboran entre la traición, el heroísmo y la búsqueda de redención.

Ne Zha: Protagonista, nacido del Orbe Demonio, desafía su predestinación a la maldad y se enfrenta a su propia dualidad.

Ao Bing: Príncipe dragón, hijo del Rey Dragón del Mar Oriental, símbolo de la lealtad y el conflicto interno.

Taiyi Zhenren: Maestro de Ne Zha, artífice de la resurrección de los héroes (como Ne Zha y Ao Bing) mediante el simbolismo de la flor de loto.

Rey Dragón Ao Guang y uno de sus hijos Shen Gongbao: Antagonistas con planes de venganza y poder que amenazan la estabilidad del mundo, en especial, del hogar de los padres y el pueblo de Ne Zha, el Paso Chentang.

Wuliang Xianweng: Maestro de la Secta Chan, donde se convocan los personajes celestiales, llamados “inmortales”, en el gran Palacio Yuxu. Este personaje es clave en la trama de la secuela, pero no haremos spoilers.

En “Ne Zha 2” (2025), la odisea inicia cuando Ne Zha y Ao Bing deben compartir un mismo cuerpo para pasar las pruebas de ascensión y restaurar el equilibrio en el mundo. En tanto, afrontan traiciones, monstruos, el choque con los dioses (llamados inmortales) y la tentación de abandonar la emocionalidad que los define. En el camino, el niño demonio debe convencer a los dioses de alcanzar la inmortalidad para, así, acabar con los supuestos antagonistas que amenazan el Paso Chentang.

La mayoría del tiempo, a este niño, se le hace muy, pero muy difícil controlar sus impulsos. Ayuda que el diseño animado de los más de 4 mil profesionales chinos a bordo de la producción crea secuencias de acción, donde la ralentización de los golpes, las lágrimas de los personajes, el abrazo amoroso de una madre y otros elementos, se conjugan a trazo y timing preciso.

El vértigo visual y la sobrecarga mitológica

Animación del Rey Dragón Ao Guang en "Ne Zha 2". (Foto: Cinecolor Films)

Desde el primer minuto, el largometraje animado revela un frenesí visual, con animaciones en IMAX y 3D que hipnotizan por su colorido, detallismo y dinamismo escénico. Principalmente, la fórmula de Jiaozi y su equipo está en acogerse de la mitología oriental, por ejemplo, para personificar a los inmortales, con Wuliang a la cabeza, en el palacio celestial. Pero la película también apuesta por una épica maximalista.

Hay batallas aéreas entre clanes de dioses, dragones y monstruos del inframundo, todos a nivel de millones de individuos corriendo a toda velocidad contra el objetivo. Hay duelos volando bajo la lluvia, electricidad y lava magmática en roturas artificiales del cielo, y finalmente, una metamorfosis sin precedente del personaje principal a nivel emocional y físico.

El diseño de animación es una proeza de texturas, donde lo importante es entender la dureza y rebeldía de Ne Zha frente a sus padres y maestros, y con ello, lo difícil que resulta este viaje para él. En lugar de darle peso dramático a muchos personajes, es mejor que el director se haya concentrado en la evolución del niño, porque permite darle calidad a las animaciones para que transmitan, sin requerir meramente de la música o los diálogos, cómo se siente cuando no cumple sus objetivos o desobedece a sus padres.

Pero tanta exuberancia visual tiene su contracara. A nivel Latinoamérica, en definitiva, es necesario ver la primera película para poder entender la secuela. Sabemos que la región sube a diario su índice de piratería, y además puede resultar más difícil encontrar el título en streaming. Pero tampoco es que “Ne Zha 2” sea incomprensible si, antes, pruebas resúmenes de la primera cinta en Youtube.

Debido a que la secuela no teme sumergirse en su propio folclore con harta adrenalina, exige paciencia y una mínima familiaridad con la mitología china. Repleta de referencias, personajes, nombres y artefactos mágicos, la narrativa puede abrumar al espectador internacional, aunque los subtítulos y textos en pantalla ayudan a no perderse del todo, pero el texto pasa en pestañeos, a menos que la veas doblada al español.

¿“Ne Zha 2” trasciende fronteras?

Donde destaca verdaderamente “Ne Zha 2” es en su capacidad para resignificar los arquetipos. Ejemplo simple: vemos a personajes celestiales que esconden más oscuridad que las caracterizaciones maléficas. Del mismo modo, el arco de Ne Zha es el de un paria condenado, que encuentra redención en el amor filial y la amistad improbable con su antiguo rival, Ao Bing. La película indaga en la lucha contra un destino impuesto, como su parte demoníaca, la cual siempre era discriminada cuando, en realidad, al protagonista lo define su poder temido.

Además, el guión acierta al entrelazar escenas de humor físico con momentos de ternura. Los diálogos originales en idioma chino ayudan a ver 100% esa dinámica de personajes como el maestro Taiyi versus un Ne Zha malcriado, o por el lado maternal, el vínculo del protagonista con su madre Lady Yin —doblada en inglés por la oscarizada actriz china, Michelle Yeoh—. Aunque las situaciones y diálogos quieren trascender fronteras para que el público latino o norteamericano se termine riendo, todavía se puede aprender mucho del humor chino y lo gracioso de su naturaleza.

Veredicto: una espectacular animación con mucho corazón

Es, sin duda, una experiencia espectacular para los sentidos. La película, impulsada por la celebración del Año Nuevo Lunar y estrenada en todos los formatos premium, refuerza la confianza de la industria china. El cine chino desea que el público internacional disfrute de una película animada fuera del chiste común de lo hollywoodense, y busca consagrarse como algo más épico que la espectacularidad de los superhéroes o los videojuegos más populares. Sus personajes dejan el corazón en las batallas y muchas lecciones humanas. “Ne Zha 2” merece verse en la pantalla más grande posible.

Ficha técnica de “Ne Zha 2”