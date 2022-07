Exactamente en la mitad de su segunda temporada, “Only Murders in the Building” no tiene nada para guardarse, por lo que no resulta arriesgado decir que el capítulo cinco es lo mejor de esta continuación que empezó algo fría, pero poco a poco va tomando forma.

La temporada estreno de la serie que transmite Star+ en Latinoamérica y Hulu en Estados Unidos cerró con el acierto de los tres debutantes detectives Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) y Mabel (Selena Gomez), pero justo cuando estos se aprestaban a celebrar el éxito de su misión, el cadáver de Bunny (la anciana y cascarrabias administradora del edificio Arconia) apareció muerta en el departamento de Mabel. Esto motivó a que los protagonistas pasen varias horas en la carceleta, señalados como autores de este nuevo crimen.

Tras recuperar su libertad y debatirse entre abandonar el Podcast sobre asesinatos en su edificio o seguir adelante para “limpiar su honor”, Oliver, Charles y Mabel fueron descubriendo que el “nuevo” asesino trastocó por completo la imagen del crimen, desordenando una serie de elementos. Todo eso con el objetivo de inculparlos, quién sabe por qué motivo.

En los primeros cuatro episodios de esta segunda temporada pasamos por diversos ensayos si de guion hablamos. Los personajes secundarios de la sesión debut parecieron tomar algo más de protagonismo, aparecieron otros ciertamente irrelevantes como la nueva vecina Amy Schumer (interpretándose a sí misma) y algunos más bien ambiguos como Alice (Cara Delevigne). También hubo un intento por auscultar el pasado de Bunny, una casi fundadora del Arconia, todo esto además vinculado al propio pasado de Charles Hayden Savage (su padre fue amante de la madre de esta segunda víctima).

Escena de "Only Murders in the Building" / Hulu

Ya en el quinto capítulo, sería complicado hablar de alguien que se ‘robe el show’ de forma exclusiva. Los guionistas han acertado sin atenuantes: cada uno de los tres protagonistas se reparte la misma porción de grandeza con momentos entre divertidos, emotivos y dramáticos.

Empezamos por Mabel, quien ya revelada como una chica bisexual que no tiene miedo a amar de forma libre, se acerca mucho más a la “artista” Alice. Si en la primera aparición que esta última tuvo en la serie dijimos que no hizo mucho, esta vez sí tomó algo de peso: convenció a Mabel de realizar una fiesta sorpresa en su casa y, aunque las cosas no empezaron según lo esperado, finalmente protagonizó una romántica escena de amor (con inicio en el baño y final en el dormitorio). Se ha formado una nueva pareja.

El otro pilar de este quinto capítulo corresponde a Charles Hayden Savage. El personaje interpretado por Steve Martin sucumbe al cariño que Jan (Amy Ryan) generó en ella durante la primera temporada. La asesina de Tim Kono acepta gustosamente hablar con él desde prisión y empieza una doble labor de coqueteo y complicidad. Antes que cualquier otra cosa, nuestros protagonistas son fundamentalmente unos curiosos. Charles sabe que junto a sus compañeros dudan de la sucesora de Bunny en la administración del Arconia, “pero eso no les cuadra” con sinceridad. Es Jan quien –con su experiencia de criminal—puede darle algunas pistas.

Escena del quinto capítulo de la segunda temporada de "Only Murders in the Building" / Hulu

Finalmente, es Oliver Putnam quien tampoco defrauda en esta ocasión. Apoyado por su hijo Will (Ryan Broussard), sus apariciones en este quinto episodio son tan variadas como suculentas. Desde organizar un juego macabro para descubrir al principal sospechoso de un crimen (donde Alice termina forzada a revelar que no es la artista adinerada que decía ser), hasta reforzar el vínculo con su primogénito, quien da sus primeros pasos como director de una obra escolar.

Vale recordar que, desde el inicio de “Only Murders in the Building”, la relación entre Oliver y Will fue particular. El primero, un director de teatro dedicado y amante del viejo Brodway y todo lo que tenga que ver con ello. Capaz de apostar incluso el dinero del fondo universitario de su hijo para una obra en la que finalmente lo perdió todo. Mientras que el segundo, un misterioso veterinario, joven padre de familia que, aunque receloso porque su papá dedicó más tiempo al teatro que a su crianza, no ha dejado de sentir cariño por él.

Segunda temporada de "Only Murders in the Building" se puede ver en Star+ (América Latina) y Hulu (Estados Unidos) / Hulu

Sin ‘spoilear’ el dramático hecho que será revelado en los últimos instantes de este capítulo, vale decir que la relación entre Oliver y Will tiene aún mucho por mostrarnos en una serie que, ya confirmada para una tercera temporada, no hace más que sorprendernos y ratificar cada uno de los motivos que le dieron 17 nominaciones al próximo Emmy.

“Only Murders in the Building” ha madurado capítulo a capítulo. Pasó de ser el retrato de tres personajes solitarios que, unidos por un Podcast que nadie escucha (así fue al comienzo), terminan obsesionados por – a su manera—encajar cada una de las piezas con las que terminan casi tropezándose de una forma inocente y ciertamente entretenida. A estos detalles se le suman elementos propios de un policial, pero también pizcas de sorna y sátira (los fans del Podcast aparecen casi de la nada comiendo al lado de donde los protagonistas supuestamente buscan privacidad para discutir sus hallazgos) hacia a una realidad contemporánea que no siempre deja espacio para sonreír.

Only Murders in the Building- Star Director: Jamie Babbit Actores: Selena Gómez, Steve Martin, Martin Short, Aaron Dominguez, Jackie Hoffman Género: Comedia Duración: 10 capítulos Clasificación: 13

