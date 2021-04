Conforme a los criterios de Saber más

No era una de las favoritas en las predicciones de los ganadores para los Premios Oscar 2021, pero “My Octopus Teacher” (original de Netflix) finalmente se llevó el trofeo en el que América Latina competía con la chilena “El agente topo”. Este documental demuestra en su montaje una vulnerabilidad y belleza natural que lo convierten en una opción que no puedes dejar de ver en este momento tan difícil para la humanidad, cuando el vínculo entre seres es cada vez más distante.

Cuando no haya pandemia y los problemas como la delincuencia y la discriminación se hayan controlado, entendido y desafiado, el ser humano mirará a su costado y verá algo que siempre estuvo ahí pero que nunca observó con detenimiento: la naturaleza. Esto es atrevido de afirmar, pero es un subtexto totalmente válido que sale del argumento de “My Octopus Teacher”.

La parte más difícil en el trabajo documental es la selección de escenas. Los directores Pippa Ehrlich y James Reed siguieron al documentalista Craig Foster durante ocho años y tuvieron 3.000 horas de tomas para editar, pero solo escogieron esos últimos momentos en que el submarinista amateur había conocido a su amigo, el pulpo, un animal con el que es imposible no comprometerse cuando encuentra su comida diaria, supera el ataque de un tiburón o se esconde de sus cazadores disfrazándose con conchas marinas. Sí, tiene chispa.

¿Alguna vez ha visto a un pulpo juguetear con una cámara? Ese es el efecto de la naturaleza: mientras más la observas, más te sorprende. La historia de Craig Foster, buceando por la costa de la Ciudad del Cabo (Sudáfrica) después de verse aturdido por el estrés de su carrera, ha merecido muchos aplausos de la crítica, pero también ha dejado algunos sinsabores al confundir el vínculo entre el animal marino y el hombre con una relación erótica o dar de baja la simplicidad de su montaje pronosticando su fracaso ante los demás documentales nominados a los Premios Óscar.

Durante la filmación en el mar, los cineastas estuvieron expuestos a la convivencia con animales acuáticos salvajes. (Foto: Sea Change Project)

Si bien los recursos fílmicos que utiliza son básicos, como la cámara al estilo periodístico, los plots directamente proporcionales a una narrativa estructural simple o la interrelación de tomas con la voz en off, sus instantes poéticos profundizan en la amistad y la valentía de los personajes. Así, muestran la conexión exorbitante entre lo humano y lo natural, cuando Craig Foster vigila y casi que protege a la criatura marina durante 365 días en el helado “Gran Bosque Marino Africano”.

¿Tiene, necesariamente, que contar todo lo que pulpo hace? Si suprimimos la voz en off, aún hay una línea interesante con la propia imagen del bosque marino, las algas y los animales acuáticos dictando la acción por instinto. Los ‘frames’ del animal, la técnica fotográfica submarina y las tomas arriesgadas de los ‘cameraman’ resisten por sí mismas, pero la historia personal de Craig Foster puede que necesite del texto escrito.

“La intensidad de ir cada día y rastrearla e intentar grabarla fue difícil. Dormía y soñaba con este animal. Estaba en mi mente pensando como un pulpo y eso fue agotador”, dice Foster a la cámara. No vemos mucho de cómo exactamente este enamoramiento del hombre con los animales cambia su vida, pero él lo teje muy bien en el texto al expresar sus sentimientos hacia el pulpo.

La criatura que protagoniza "My Octopus Teacher" ("El maestro pulpo", en español) es conocida por su nombre científico como cefalópodo. (Foto: Sea Change Project)

No podemos decir que “My Octopus Teacher” pueda quedar como una película de culto y tampoco que su calidad está en el hoyo. Más bien, el documental sobredimensiona las bondades del pulpo como animal salvaje y único en carisma e inteligencia, lo estelariza para empatizar con él. Esa importancia que da al animal marino, luego, se explica como una parte del todo. Si entendemos al autor, sería: “conecten con la criatura y después conecten con toda la naturaleza”.

LA FICHA :

Sinopsis: Un cineasta agotado vuelve al mar de su niñez y encuentra amistad en una criatura submarina que le cambia la vida.

Plataforma: Netflix.

Género: Documentales, documentales sobre la naturaleza, películas sudafricanas.

Títulos similares: Seaspiracy: la pesca insostenible, Una vida en nuestro planeta, Besa el suelo, Bill Gates bajo la lupa.

Director: Pippa Ehrlich, James Reed.

Duración: 1 hora y 25 minutos.

Clasificación: Mayores de 7 años.

Calificación: ★★★★

MÁS EN SALTAR INTRO :

►Las películas que te recomendamos ver esta semana:

VIDEO RECOMENDADO

La película "Mank" de Netflix encabeza las nominaciones a los Globos de Oro