Los Abbott y los Tillerson son dos de las familias más emblemáticas del condado de Amelia en Wyoming, Estados Unidos. La primera está compuesta por los granjeros Royal (Josh Brolin) y Cecilia (Lili Taylor), junto a sus dos hijos, Rhett (Lewis Pullman) y Perry (Tom Pelphrey). Este último tiene a su vez una hija en edad escolar, la pequeña Amy (Olive Abercombrie), fruto de una interrumpida relación con Rebecca (Kristen Connolly).

La segunda familia es casi contemporánea con la primera, aunque bastante más compleja. La conforman el también granjero Wayne Tillerson (Will Patton) y sus tres hijos Trevor (Matt Lauria), Billy (Noah Reid) y Luke (Shaun Sipos). A ellos se les podría sumar, indirectamente, su madre, Patricia (Deirdre O’Connell), quien se separó hace mucho de Wayne, pero mantiene visitas frecuentes al condado.

Entre los Abbott y los Tillerson hay tantas semejanzas como diferencias, pero lo más importante son la serie de secretos que guardan entre sus integrantes, principalmente Royal y Cecilia, frente a Wayne, a quien conocen desde su juventud. Los dos primeros, hoy, parecen vivir un matrimonio unido y estable, mientras que el último –que inicia la primera temporada de “Outer Range” (también llamada “Fuera de rango” en España y “Tierras de nadie” en Latinoamérica) casi al borde de la muerte sobre su inmensa cama-- está empecinado con apropiarse de una gran porción de terreno de sus ‘rivales’, específicamente, los campos del oeste.

“Outer Range” es una serie ambiciosa desde lo conceptual. Asignarle un único género o etiqueta resultaría complejo. La propuesta creada por Brian Watkins y que vio estrenada su primera temporada en abril del 2022 tiene ciencia ficción, Western, pero también mucho drama. A continuación, ya estrenada la temporada 2 a nivel mundial, comentaremos algunos aspectos que hacen de esta propuesta una de las mejores en Prime Video en mucho tiempo.

Autumn (Imogen Poots) y Royal Abbott (Josh Brolin) en una escena de "Outer Range".

Decíamos líneas arriba que la familia de los Abbott parece unida y estable. Al menos hasta que aparece, muy prontamente, un personaje que poco a poco va arrasando con la atención de ambos bandos. Se trata de Autumn (Imogen Poots), una joven que llega al rancho de Royal y le pide quedarse a vivir en su establo. El viejo granjero inicialmente se muestra dudoso, pero al rato es persuadido por una mujer que parece hablar siempre en clave, como si conociera algo más que el presente de todos aquellos que se le paran en frente.

Resultaría complicado hablar de las familias de “Outer Range” sin describir en líneas generales el universo que los rodea. En Amelia, todos parecen ligados a bares, campos de pastizales, crianza de ganado y competencias de toreo violento. El propio Royal fue en el pasado uno de los campeones más queridos del condado. Ahora su hijo Rhett intenta seguir sus pasos apoyado por su bella novia, la funcionaria bancaria María Olivares (Isabel Arraiza).

Como dijimos, tan importante como los rodeos lo son los bares. En Amelia hay muchos, y es ahí donde una noche, tras varios tragos, Perry descubre que Trevor Tillerson está golpeando a su hermano Rhett. Al salir a defenderlo, con la imprudencia que heredó de su padre, Trevor ofende a Perry culpándolo de la desaparición de su esposa Rebecca. Cuando el padre de Amy no controla sus impulsos, golpea a Trevor hasta causarle la muerte. Aquí la primera temporada de “Outer Range” se parte en dos. Royal no permitirá que su nieta, que ya vive sin madre, ahora pierda a su papá porque este deba ir a prisión. Aquí es cuando la ciencia ficción hace su ingreso –o al menos su ingreso principal--, porque el jefe de la familia Abbott ha decidido echar el cadáver del hijo de su mayor enemigo en un agujero negro.

En los codiciados terrenos de la zona oeste del rancho de los Abbott existe una especie de forado o agujero negro en el que lo que sea que caiga desaparece. Aquel secreto parecen saberlo Royal y una o dos personas más. Pero cuando este lanza el cadáver de Trevor –para desaparecer la evidencia y salvarle el pellejo a su hijo Perry—descubre que Autumn está observándolo. El secreto ha sido develado y todo podría complicarse para una familia que no se mete con nadie para que nadie se meta con ellos.

Amy Abbott (Olive Abercrombie) en una escena de "Outer Range".

Aunque a ratos lo parezca, el agujero negro en mención no es todo en “Outer Range”. Con la muerte de Trevor surgen otros personajes, como la candidata a Sheriff Joy (Tamara Podemsky), una mujer que intenta ganarse su nombramiento con hidalguía y astucia, pero también ocultando que es lesbiana y tiene una hija con su esposa Martha (MorningStar Angeline). Aunque la serie parece anclada en el presente, los prejuicios y estereotipos atribuidos a todo pueblo chico son evidentes.

El crimen de Trevor remece aún más el vínculo entre los Abbott y los Tillerson. Con Autumn en el medio, Royal divide sus pensamientos y preocupaciones entre salvar a su hijo Perry de prisión y evitar que su enemigo de siempre le quite los pastizales del oeste. Pero hay algo que complica mucho más la existencia del personaje que interpreta Josh Brolin: su silencio. Porque es en la imposibilidad de revelar todo lo que sabe sobre ese forado que existe en sus campos, donde reside una ansiedad que lo carcome profundamente. Y es que, aún si lo contase, ¿quién le creería?

Conforme se acerca al final de su primera temporada, la serie creada por Brian Watkins comienza a sugerir tantos dramas como toques de ciencia ficción. Los hermanos Tillerson develan sus personalidades opuestas. Billy parece un artista que le canta a su padre mientras este se recupera de su convalecencia. Luke es todo lo contrario, y no desaprovecha la oportunidad para elucubrar telefónicamente con su madre cómo podría apropiarse de las propiedades de su papá apenas este muera. Pero nada en “Outer Range” sigue un curso predecible. Felizmente.

A estos dramas podríamos sumarle la irritación que Royal siente cada vez que Autumn parece demostrarle que sabe sus secretos. Cuando el granjero busca asesinarla se desata la tormenta, metafóricamente hablando. La candidata a Sheriff se pierde en medio del inclemente paso de una manada de búfalos salidos del forado que Luke intenta cavar para descubrir el mineral (¿o es acaso el petróleo?) que esconden las benditas tierras de Wyoming. Ese aluvión de mamíferos termina por estrellar la camioneta en la que Rhett huye del condado junto a María, a quien le había prometido irse a buscar una nueva vida. Y en esa misma noche, Rebecca reaparece y se lleva a Amy sin que su abuela Cecilia se percate.

UNA SEGUNDA TEMPORADA MÁS AMBICIOSA

Aunque Royal es llamado a ser el gran protagonista de “Outer Range”, la verdad es que todos en el elenco de la serie de Prime Video cumplen a cabalidad con aportar en cuanto a dramatismo y misterio. Cecilia, la real dueña de las tierras en cuestión, comienza siendo básicamente una acompañante de su esposo. No obstante, con el transcurrir de los capítulos cobra una fuerza inusitada. Si en el último episodio de la temporada 1 se despide gritando a los policías para que vayan a buscar a su nieta Amy, en el comienzo de la segunda enfurece y patea la mesa del comedor, haciéndola volar, como consecuencia de la furia que siente “porque su familia no existe más”.

Efectivamente, como si se tratase de seguir un camino inverso, del primer al último episodio de la temporada estreno, la familia Abbott se ha desmoronado en pedacitos. Apenas Royal parece quedar en pie. Y junto a él Autumn, sobreviviente del terrible paso de una manada de búfalos al borde del agujero negro donde todo esto empezó.

Mantener el nivel de una temporada estreno en una segunda parte siempre será complicado. Y seguramente lo es más aún cuando una propuesta se desplaza por distintos géneros. La cuota de ciencia ficción sigue en pie en la temporada 2 incluso para los personajes menos pensados. Joy aparece de un momento junto a sus antepasados indios, huyendo para salvarse de terratenientes que buscan acabar con ellos. Su dolor al verse sin su familia es tan grande como la sorpresa por verse convertida en una viajera del tiempo.

Porque “Outer Range” es ya en su segunda temporada eminentemente una serie sobre viajeros del tiempo. Royal no está más solo porque Joy, la más ‘humana’ de todos en Amelia, ha conocido su secreto. Pero no está sola. Los chicos Tillerson también son conscientes de las implicancias alrededor de ese forado que parece guardar accesos a distintas etapas del pasado. Su padre, Wayne, está recuperado y busca venganza de Royal. Pero allí no queda todo. Una serie de personajes secundarios hacen su aparición, como una científica que cree fervientemente que “bajo la corteza terrestre se esconde el tiempo”.

Tal vez lo primero que a muchos le viene a la cabeza cuando se habla de viajeros del tiempo es “Volver al futuro”, la legendaria trilogía de Robert Zemeckis en la que un intrépido joven, Marty McFly y su amigo científico, el doctor Emmett Brown terminan viajando del futuro al pasado –y viceversa—en diversas circunstancias y a bordo de un automóvil DeLorean.

En esas tres películas, estrenadas entre 1985 y 1990, los viajeros del tiempo eran advertidos de que no podían encontrarse con sus propios personajes en un tiempo distinto porque corrían el riesgo de alterar el normal devenir de los hechos, es decir, del destino. Bueno, en “Outer Range” se ha borrado de un plumazo todo esto. La segunda temporada exige no solo mayor atención que la primera, sino una mente muy abierta para entender cómo personajes saltan de épocas sumamente distintas e incluso se reemplazan a sí mismos para ‘corregir’ sucesos indeseados.

La candidata a Sheriff Joy (Tamara Podemski) en una escena de "Outer Range".

Pasa eso claramente cuando Perry llega a un momento en el que se intercambia por su igual para evitar la experiencia de ir a prisión y así alterar el destino: ver a su familia resquebrajarse al verlo en la cárcel. También ocurre algo similar cuando Joy corre tras el pequeño Royal (sí, es el granjero quien más interpretaciones tiene, de niño, joven y adulto) para lanzarse adrede en el agujero y retornar ‘a la fuerza’ al presente junto a su esposa y su hija.

La cantidad de saltos temporales que ocurren en una segunda temporada con solo siete episodios puede verse como un reto al televidente más dispuesto a los dramas humanos (porque vaya que los hay en “Outer Range”), pero ocurrirá todo lo contrario si este pone por delante el misterio y lo fantástico. Coadyuvan en este propósito una serie de efectos especiales sumamente solventes, pero, sobre todo, el nivel interpretativo de cada viajero del tiempo.

En esta última línea, sin lugar a dudas, el personaje interpretado por la británica Imogen Poots resalta en una segunda temporada que la tiene como gran punto focal. Es ella, como la única consciente de la posibilidad de atravesar líneas temporales, quien comenzará a involucrarse a fondo con varios en Amelia. Así pues, altera la vida de Billy, enloquece a Luke, hace dudar a María, persuade a Amy, pero, sobre todo, cautiva a Royal y Cecilia, quienes la empiezan a percibir familiar.

El joven Royal Abbott (Christian James) y la joven Cecilia (Megan West) en un viaje al pasado de "Outer Range".

¿Puede un personaje realizar tantas funciones en apenas un puñado de episodios? Autumn es la prueba fiel de que sí es posible.

En medio de tantas series descartables por sus guiones planos y de tantas adaptaciones víctimas de la premura de las cadenas de streaming por sacar nuevas producciones, una serie como “Outer Range” rompe el molde porque ha sido capaz de sumergirse en varios géneros simultáneamente y hacerlo casi siempre bien. Es evidente que entre la temporada estreno y su continuación hay un declive en la intensidad, pero si la lógica prevalece, una tercera parte tiene claramente las posibilidades de cerrar esta historia con solvencia. Ya lo han demostrado guionistas en varios tramos del camino expuesto, pero, sobre todo, un elenco que en todo momento ha dado la talla.