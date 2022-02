Conforme a los criterios de Saber más

“Pam & Tommy” es una serie que encaja perfectamente en el género del ‘true crime’. Como en “El Pueblo contra O. J. Simpson” o “El asesinato de Gianni Versace”, en esta historia regresamos a la escena de un crimen. Solo que en este no hay un baño de sangre, ni tampoco un castigo para el perpetrador. Todos los muertos los carga la protagonista de un video, Pamela Anderson, cuya grabación íntima de su luna de miel con el rockero Tommy Lee, robada y difundida en 1995, la convirtió en la víctima y, a la vez, en la principal acusada de una conversación que por años no pasó de lo trivial, pero que espera ser vista con otros ojos ahora que el caso vuelve a la agenda a través de una ficción.

El ‘sex tape’ de Pamela Anderson fue un hito en la cultura pop de los 90. De manera ilegal, se convirtió en uno de los primeros virales de la incipiente ‘world wide web’ y por muchos años fue visto casi como una leyenda de la que no se sabía su origen ni veracidad. En el 2014, la revista “Rolling Stone” contactó a Rand Gauthier, el acusado de robar el video de la casa en la que vivían la estrella de “Baywatch” y el baterista de Mötley Crue, y así fue cómo se supo el principio del mito. Esta entrevista de la periodista Amanda Chicago Lewis, precisamente, es la base del relato de ocho episodios que produce el comediante Seth Rogen, quien, además, asume el rol de Gauthier en la historia.

Todo comienza con este electricista que llega a la mansión de Malibú del recién casado músico para hacer una obra de remodelación. Cuando los berrinches de la estrella de rock terminen con Gauthier y sus compañeros despedidos sin el pago prometido, empezará un plan de venganza que terminará con el hallazgo, absolutamente fortuito, de la famosa cinta.

Seth Rogen como Rand Gauthier en "Pam & Tommy". (Foto: Star+)

Los tres primeros episodios de “Pam & Tommy” son dirigidos por Craig Gillespie, cineasta que ganó reconocimiento por la película de otra mujer lapidada en los años 90: Tonya Harding. Estos capítulos son muy buenos creando el clima que hace que esta serie sea tan efectiva: hay un sentido del humor muy delicado en la naturaleza absurda de las situaciones en las que se involucran los personajes, que, además, gozan de una riqueza de emociones que permiten las actuaciones notables por las que se destacará esta producción.

El debut de la serie

Aunque en Satar Intro de El Comercio tuvimos acceso ya a toda la temporada de “Pam & Tommy”, que irá estrenando episodios cada miércoles, en esta reseña nos centramos en los tres capítulos ya disponibles, que dibujan muy bien el camino que sigue para esta ficción que es, sin duda, una de las primeras sorpresas de esta temporada de estrenos.

Sebastian Stan y Larry Brown en "Pam & Tommy". (Foto: Star+)

En “Drilling and Pounding”, que abre la historia, se nos sitúa en el momento en el que se enciende el resentimiento que acarreará más de una consecuencia. Vemos la dinámica entre Pamela y Tommy como pareja, mientras descubrimos las motivaciones de Rand -que de hecho es un personaje estelar en toda la historia- para idear la “Operación Karma”, un nombre ficticio para el sabotaje de Gauthier que calza a la perfección porque engloba un propósito mayor en el desarrollo de la historia: la figura del equilibrio y la justicia en la vida de los tres implicados.

“I Love You, Tommy”, el capítulo 2, presenta un primer viaje al pasado (y habrá muchos saltos temporales en el desarrollo de toda la serie), para entender la relación de Anderson y Lee, que se inicia en una fiesta desenfrenada y termina, a los pocos días, en una improvisada boda en Cancún. El capítulo cierra acertadamente con “Getting To Know You”, del soundtrack de “The King and I”, no solo como una metáfora de la situación de una pareja que en realidad no sabe nada la una de la otra, sino también como un primer pincelazo del lado sensible del personaje de Pamela Anderson que se desarrolla en la serie y que se perdió en la hipersexualización de su paso por “Baywatch”.

Lily James como Pamela Anderson en "Pam & Tommy". (Foto: Star+)

Finalmente, en “Jane Fonda, el último de los tres episodios que se liberaron en Star+ en el día de estreno, se presentan más elementos para entender el carácter de Anderson, pero el capítulo se destaca por su visión humorística de los cambios en la sociedad estadounidense de principios de los años 90. Nos sentimos tan perdidos como Pamela y Tommy en el nacimiento mundo digital, cuando los vemos tratando de ‘googlearse’ -bueno, en ese entonces, buscándose en Altavista- y tan descorazonados por el pobre Tommy Lee y los rockeros glam de los 80 cuando empiezan a sonar Nirvana, Alanis Morissette y Sleater-Kinney.

Un elenco destacado

A pesar de las dudas iniciales por la elección de Sebastian Stan (“Falcon y el Soldado de Invierno”) y Lily James (“Cenicienta”) para los roles de Tommy Lee y Pamela Anderson, la transformación de los actores en sus personajes es sobresaliente. Solamente por ver sus interpretaciones ya esta serie ha justificado su propósito en su semana de estreno. Las actuaciones de reparto también son muy buenas. Seth Rogen como Rand Gauthier es un excelente guía en la trama y Erica (Taylor Schilling), la exesposa de Gauthier, servirá como un interesante contrapunto en el desenlace de la temporada cuando toque hacer un balance entre lo que es consentido y no.

Taylor Schilling en "Pam & Tommy". (Foto: Star+)

“Pam & Tommy” tiene varias narrativas dentro de una: está la del origen del ‘sex tape’ robado, pero también la de una pareja que se quiebra (aunque con notables omisiones a las denuncias de violencia doméstica contra Lee) y la evolución de una sociedad con la tecnología: el apogeo de la industria del porno con la llegada de la web, el cambio editorial de los medios con la necesidad de coberturas digitales y sobre todo la discusión de la privacidad y lo evidentes que se hacen los desbalances de género cuando se atenta contra ella. Reflexiones muy actuales a pesar de los años.

“Pam & Tommy” estrenó sus tres primeros episodios el 2 de febrero del 2022 en Star+. Los 5 capítulos restantes se estrenarán cada miércoles en dicha plataforma de streaming.

Sebastian Stan como Tommy Lee en "Pam & Tommy". (Foto: Star+)

