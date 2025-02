Hace casi 27 años, Peter Weir conmocionó a millones de espectadores con una historia en la que Truman Burbank, un oficinista sin grandes ambiciones, interpretado por Jim Carrey, descubría que pasó casi toda su vida habitando un mundo artificial. Lo que parecían su casa, su pareja, su poblado, su centro de trabajo y hasta sus amigos, eran en realidad parte de una mega creación que el genio productor Christof, interpretado por Ed Harris, había ideado para transmitir 24/7 en TV.

Fue una excompañera de su ficticia escuela, y en algún momento admiradora, la que llegó a advertir a Truman de que todo lo que siempre creyó suyo era falso. A partir de ese momento, la historia se torna en una permanente búsqueda de respuestas. ¿Qué hago aquí? ¿Quiénes me rodean? Pero sobre todo dos preguntas daban vueltas: ¿Quién soy? y ¿Por qué no puedo ser libre?

Manejándolo todo desde las alturas –cual cristo—el productor Christof llegó a sentir temor de que su personaje principal en esta especie de reality futurista escape de la escenografía. Así le puso muchos obstáculos, como tormentas, ideas confusas y hasta perseguidores sin escrúpulos. Cuando finalmente hubo la posibilidad de encararlo, Truman pudo exigirle a su ‘creador’ que diga porqué lo ha encerrado en un mundo irreal. Aquí es cuando el personaje interpretado por Harris suelta una perorata lógica, aunque paradójicamente contradictoria: es en este mundo (ficticio) donde puedes estar seguro de los peligros del ‘mundo real’. Porque, efectivamente, todo era normal y feliz en el poblado de Truman Burbank. ¿Quién no quisiera eso?

Esta idea de vivir en una especie de burbuja y protegido de los peligros del mundo tal cual lo conocemos es algo que, aunque desde matices muy distintos, propone “Paradise”, la nueva serie de Disney+ (desarrollada originalmente por Hulu en EE.UU.) que ya tiene en línea sus primeros cuatro episodios (los otros 4 restantes se emitirán cada martes), y que viene cosechando múltiples elogios de la crítica especializada y del público en general.

“Paradise” tiene distintas aristas, pero es desde el personaje de Sinatra (Samantha Redmond/ Julianne Nicholson) que podemos trazar algo parecido a un punto de partida. Se trata de una empresaria audaz, de una billonaria tecnológica con aura magnética, cuyo poder podría compararse en parte al que hoy ejercen personajes como Jeff Bezos o el propio Elon Musk. Ella, inicialmente bastante joven, pero ya millonaria, conoce una noche cualquiera, en un bar a un apuesto hombre (Tim/Tuc Watkins), del cual queda rápidamente prendida. Las diferencias sociales entre ambos saltan a la vista. Él es apenas un entrenador deportivo amateur. Amor a primera vista, matrimonio y dos hermosos hijos. Pero es uno el que lo inicia todo.

El mayor de los hijos de la pareja enferma gravemente. Sinatra hará todo lo posible por pagarle los mejores tratamientos médicos. Pero en algún momento ni siquiera esto podrá evitar el fatal desenlace. El impacto de la muerte de un hijo es algo que ningún padre puede sostener. Ni en la realidad ni en la ficción. La multimillonaria decide, ya con solo una hija, asegurarle una especie de inmunidad, vida eterna o llámelo como usted quiera. ¿Cómo evitar que al otro ser que salió de mi vientre le pase algo? En un mundo sin riesgos, sin peligros. Así es como Sinatra decide seguir la loca recomendación que un científico le dio en una de esas conferencias globales donde se advierten grandes catástrofes. ¿Quién la escucha y ve el ‘inicio de todo’? El futuro presidente de los Estados Unidos, el cautivante Cal Bradford (James Marsden).

James Marsden interpreta al presidente de los Estados Unidos. Su rol es importante en distintos momentos de la serie.

La sugerencia de aquel científico avezado para salvarse del acabose (construir un hoyo tan profundo que pueda proteger a un puñado de personas de morir) se torna en realidad cuando la multimillonaria tecnológica consigue –a punta de billete—a los expertos más brillantes para construir una comunidad imaginada (por llamarla de alguna forma) ubicada en el fondo de un hoyo. Sí, 25 mil personas viviendo bajo todo lo que vemos a diario. Ese es otro punto de partida de “Paradise”, una serie a medio camino entre el thriller político y la ciencia ficción.

Volvemos a Bradford, quien en esta comunidad imaginada se salva para convertirse en el líder impuesto por Sinatra, ya con canas, mucho más madura, pero todavía dolida por la muerte de su hijo mayor. Ese presidente, aunque gobierne un territorio sin peligro alguno, necesita una seguridad acorde. Ahí viene el otro grupo de personajes de la serie de Disney Plus. El primero, sin dudas, es Xavier Collins, un jefe de seguridad interpretado magistralmente por Sterling K. Brown.

La serie plasma desde el primer encuentro de ambos hasta el momento en que Bradford es hallado muerto en el piso de su habitación por Collins. ¿Qué puede haber roto la paz y tranquilidad que reinaba en el pueblito de 25 mil personas que Sinatra creó de la nada? A lo largo de los primeros cuatro episodios seremos testigos de un desfile de posibilidades. El propio Xavier no ayuda mucho cuando paraliza todo media hora para indagar en la escena del crimen.

Sterling K. Brown en una escena de "Paradise"

Pronto nos daremos cuenta que los agentes de seguridad que lo rodean no son simples adornos con saco negro y camisa blanca. Se trata de seres humanos que juegan según sus propios intereses y que se mantienen bajo la permanente presión de Sinatra, una mujer que aspira a controlarlo todo, pero a la que –inevitablemente—se le escapan detalles.

La serie, futurista desde diversos aspectos, pero un thriller en sí, también presenta otros personajes de interés. Desde el agente Billy Pace (Jon Beavers), al que se le dedica todo el cuarto episodio. Él es un hombre con pasado oscuro, pero que por su poder físico sería llevado a la fuerza de seguridad de Bradford. Su vínculo con Xavier es de amigos, aunque siempre habrá silencios que nos hacen dudar de intereses detrás. A su lado está Jane (Nicole Brydon Bloom), la otra agente de seguridad, que pasa de elegir vestidos coquetos a darle una verdadera remecida al argumento.

Julianne Nicholson es Sinatra, una billonaria tecnológica que parece tener control de todo.

A estos dos sujetos de saco oscuro y camisa blanca se le suma su superiora, la jefa Robinson (Krys Marshall), quien por involucrarse sexualmente con el mandatario Bradford, termina también en el saco de los sospechosos. Por último, la doctora Gabriela Torabi (Sarah Shahi) surge silenciosamente, protagonizando varios de los flashbacks de estos cuatro episodios iniciales. Tras ayudar a Sinatra a superar el impacto por la muerte de su hijo mayor, la ‘terapeuta del duelo’ termina involucrándose con Xavier para dejarle un recado que también puede cambiarlo todo.

“Paradise” es una serie notablemente estructurada. Las escenografías hacen recordar al poblado en el que Truman Burbank se movía sin ningún riesgo. Otros pueden sentir que están viendo la primera “Back to the Future”, cuando Marty McFly va al futuro y lo encuentra todo nuevo e impoluto. Desde lo argumental, la historia creada por Dan Fogelman se plantea varias premisas que te quedan dando vueltas en la cabeza: “¿Qué tanto hay que beber para olvidar que estamos dentro de una montaña?, “Acá todo está bien y todo es normal, tanto que hasta yo me siento normal”, entre otras. Desde diversos aspectos, la propuesta de Disney+ es una magnífica oportunidad para plantearse que quizás ni si quiera el escenario más ‘controlado’ puede estar exento de las decisiones de un hombre.

O de una mujer.

PARADISE/DISNEY+ Sinopsis: Paradise está ambientada en una serena comunidad habitada por algunas de las personas más prominentes del mundo. Pero esta tranquilidad se quiebra cuando ocurre un impactante asesinato que desencaden una investigación de alto riesgo. Elenco: Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin y Percy Daggs IV.