“Han pasado veinte años...usted para mí es un extraño”, le dice Pedrinchi (Carlos Torres) a su padre, Pedro El Escamoso (Miguel Varoni) cuando este afirma comprender la falta de química y empatía entre ambos luego de un reencuentro inesperado. Pero no todo es lo que parece. Eso arroja el episodio estreno de “Pedro el escamoso, más escamoso que nunca”, el regreso del icónico personaje creado por la TV colombiana en los dos mil.

Esta vez bajo el mando de Disney Plus Latinoamérica, la temporada estreno de “Pedro el escamoso, más escamoso que nunca” entrega 23 episodios de poco más de 45 minutos cada uno. En el primero de ellos, subido al streaming este martes 16 de julio, Pedro y su hijo Pedrinchi se reencuentran en extrañas circunstancias.

El personaje interpretado por Miguel Varoni aparece inicialmente en un viaje de retorno del extranjero hasta Colombia. Con su particular estilo de contar las anécdotas, el ‘Escamoso’ comparte sus historias de inmigrante en varias latitudes. Cuenta que fue chofer de camiones, cocinero y hasta actor. Pero nunca le fue muy bien.

Pedro Coral en pleno vuelo de regreso a Colombia. (Disney Plus Latinoamérica)

Tras cansar a todos sus interlocutores, finalmente Pedro El Escamoso arriba a Colombia para darle una visita sorpresa a su hijo Pedro Junior, quien ha desarrollado un interesante camino en la empresa donde trabaja.

Los guionistas y directores de la “Pedro el escamoso, más escamoso que nunca” han procurado dotar este reencuentro de diversas sensaciones. Primero, quedan claras las distancias entre padre e hijo. El primero, con sus modos de vestir, hablar y gesticular, sobre todo. El segundo, a veces en el extremo opuesto: elegante, cuidadoso de las formas y metódico.

Pero también hay momentos tiernos en este primer episodio, como cuando luego de cambiarle el pedido de comida rápida, de sushi a “pollito crocantito”, Pedrinchi descubre a su padre plácidamente dormido sobre su sillón. Con un polo, una bermuda y “las botas que lleva hace 27 años”.

Ver al hijo abrigando con una frazada a su padre es uno de los momentos más notables del este primer episodio de la serie de Disney Plus, que presenta, además, a un grupo de personajes nuevos y otros muy emblemáticos. Entre los nuevos destaca Lucero, la asistente del hogar en casa de Pedrinchi, pero entre los del ‘ayer’ están Don Pastor y el querido Enrique ‘Mompirri’. Ambos le cuentan a Pedro Coral que “su hijo ha sido algo ingrato”, es decir, que no se ha preocupado por visitarlos ni llevarlos a su casa.

Pedrinchi, claro, vive en un elegante y costoso departamento del centro de Bogotá. Aquí es donde su padre no se siente muy cómodo, por lo que intentará alejarse, directa o indirectamente. “Mi hijo me estaba sacando el cuerpo. En el mundo en el que ahora vivía, un Don Nadie como yo sobraba”, piensa el protagonista de esta nueva producción de Disney Plus Latinoamérica.

Carlos Torres interpreta a Pedro Junior o Pedrinchi en la serie de Disney Plus Latinoamérica.

El primer episodio de “Pedro el escamoso, más escamoso que nunca” arroja también otras líneas temáticas, como por ejemplo la compleja relación entre Pedrinchi y Mariana, quien además es la hija de la dueña de la compañía donde este se abre paso. El engreído del ‘Escamoso’ ha sido, además, nombrado vicepresidente de Investigación y Desarrollo de la Empresa.

Todos ven a Pedro Coral “bastante bajo de peso y desmejorado” y él no pierde la oportunidad decirles que es porque “el COVID-19 casi acaba con él”. Otro hecho que puede rescatarse es la preocupación del protagonista por las mujeres que lo marcaron en el pasado. Sobre eso le preguntará a Don Pastor y al ‘Mompirri’. Pasa mucho “con la doctora Paula”.

Por último, entre dormido y despierto, el protagonista de esta producción tendrá varios flashbacks, en los que aparece no solo con sus amores del pasado, sino además haciendo lo que más sabe: bailar la canción que lo identifica.

Todo indica que serán las distancias entre padre e hijo, y los romances de Pedro Coral con “su debilidad de siempre, las mujeres”, la madeja que los televidentes deberán jalar durante los próximos 22 episodios. En tres días, la serie de Disney Plus Latinoamérica competirá nada menos que con la nueva entrega de “Betty la fea”, pero que transmitirá Prime Video.