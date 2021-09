Conforme a los criterios de Saber más

Con un catálogo variado y que se renueva día tras día, no resulta nada sorprendente encontrarnos en la bandeja principal de Netflix películas, series o documentales no solo estadounidenses, españoles o mexicanos, sino también propuestas provenientes de mercados algo menos populares para un país como el Perú. Dos ejemplos de esto pueden ser, sin duda, la polaca “Bartwowiak”, cinta en la que un hombre se encarga del club de peleas que manejaba su hermano antes de morir en un accidente vehicular, hasta que descubre lo que hay realmente detrás de esa muerte. Y, por último, “Ferry”, un trepidante policial holandés que retrata los pasos previos que Ferry Bouman debió seguir antes de convertirse en un poderoso narcotraficante europeo.

La posibilidad de ver películas producidas en países como Polonia, Países Bajos y demás, significa no solo acercarnos a distintas narrativas, sino principalmente tener la posibilidad de conocer a actores que, aunque en la mayoría de los casos no tienen apariciones habituales en Hollywood, merecen una oportunidad de llegar a televidentes en países tan lejanos como el nuestro. Un ejemplo de todo esto bien podríamos encontrarlo en “Presas” (también distribuida como “Presas de caza”), el nuevo thriller alemán dirigido por Thomas Sieben que acaba de ser estrenado en la plataforma de Netflix.

La historia central se nos presenta relativamente simple: Roman (David Kross), celebra su despedida de soltero en un viaje al bosque junto a su hermano Albert (Hanno Koffler) y a tres amigos Vincent (Yung Ngo), Peter (Robert Finster) y Stefan (Klaus Steinbacher). Aunque en los primeros minutos de la cinta todo parece felicidad, la situación cambia poco después cuando no tan lejos se escuchan disparos. La primera reacción de todos es casi un reflejo: deben ser cazadores de animales. Nada de esto, sin embargo, resulta ser acertado. Al rato uno de los cinco recibirá un disparo. En el bosque hay un francotirador al acecho.

No es un detalle menor que la película dure una hora y media. “Presas” es fundamentalmente un intento de huida, por lo que alargar su duración la pone rápidamente en riesgo de repetir recursos. Esto ocurre cuando, por ejemplo, se revisa el celular continuamente a la espera de que “agarre señal”. Aunque para muchos el bosque está relacionado casi siempre con lo inhóspito y solitario, aquí la sensación está multiplicada por diez.

Eva (Maria Ehrich)

Pero “Presas” no solo muestra la desesperación de cinco tipos al ver cómo se exponen a la muerte a costa de alguien al que ni siquiera pueden ver frente a frente. Hay en esta historia un segundo plano, más bien emocional. En el mismo se presenta que los amigos quizás no lo son tanto. En realidad, ¿quién no guarda si quiera una rencilla con la persona que cree más cercana? La cinta intercala jadeos y crujidos de ramas con flashbacks en los que, aunque Roman es siempre el protagonista, los demás también tienen cierta cuota de participación: la desintegración del vínculo amical en medio de una búsqueda por supervivencia.

Roman ( David Kross )

Uno podría ponerse a cuestionar más de un giro que este thriller da en su hora y media de duración, pero tal vez esto no sirva mucho si pensamos en que las cartas aquí fueron mostradas con honestidad desde el comienzo. Ver a “Presas” como una apuesta ambiciosa por exponernos lo mejor del cine alemán actual sería un error rotundo. Nos toca asumir que estamos esencialmente frente a una aventura extrema, en la que sangre y reproches personales se reparten la atención del televidente casi a igual magnitud. Y aunque el papel de David Kross como Roman sobresale claramente con respecto a los otros integrantes del elenco, el balance final es bastante mediocre.

Póster de "Prey".

LA FICHA :

Título original: “Prey”.

Sinopsis: Un viaje a lo profundo de la naturaleza se convierte en un intento desesperado por sobrevivir para cinco amigos que huyen de un misterioso tirador.

Plataforma: Netflix.

Duración: 1 hora y 27 minutos

Director: Thomas Sieben

Clasificación: +16.

Calificación: ★★.

