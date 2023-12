En febrero se cumplirán dos años del estreno de “Reacher”, la apuesta televisiva de Prime Video que catapultó al fortachón Alan Ritchson a la fama internacional. Antes de interpretar dicho papel, que ya Tom Cruise probó tiempo atrás en la pantalla grande, el oriundo de Dakota del Norte bien podía pasar desapercibido en el universo de los actores que buscan coronarse en el género de la acción, algo venido a menos, según el cristal con el que se mire.

Lejos de cualquier tipo de mezquindad, el personaje inspirado en la interminable saga literaria de Lee Child terminó cayéndole como anillo al dedo a Richtson. A su portentosa musculatura, su ojos claros y aspecto genuinamente buena onda, el actor le sumó astucia, persistencia, pero sobre todo correa para interpretar a un tipo que va siempre a contracorriente.

Porque si lo ‘convencional’ es buscar pareja, tener una casa, un carro y formar una familia, el licenciado del Ejército Jack Reacher apenas tiene un cepillo de dientes del cual no puede desprenderse mientras recorre los distintos estados de la gran potencia mundial. Nómade por naturaleza o simple ‘vagabundo’, el protagonista de la serie de Prime Video conquistó miles de adeptos en la primera temporada, estrenada íntegramente en febrero de 2022.

El éxito de la serie escrita por el titán de la creación televisiva Nick Santora (Prision Break, La Ley y el Orden y, más recientemente, Fubar) radicó no solo en el ángel de Richtson para interpretar a una mole que, más allá de sus músculos, supo demostrar su inteligencia desenredando la madeja de corrupción que castigaba el pueblo de Margrave. También hubo una serie de elementos que, con tanto tiempo a disposición, felizmente pudieron mantenerse en la segunda temporada, estrenada hace una semana en la citada plataforma.

Tal como ocurrió en el inicio de la primera temporada, “Reacher 2″ abre con una escena que ratifica lo portentoso de nuestro protagonista frente a cualquiera que se le ponga al frente. En esta ocasión, el licenciado del Ejército busca retirar dinero para comprar ropa usada (si no tiene casa, no tiene clóset y, por ende, tampoco tiene ropa) y se percata de las heridas que tiene la mujer que lo antecede en la fila. Astuto, detecta que hay una extorsión en sus narices, y en cuestión de segundos hace justicia con sus propias manos: se cubre la mano, rompe la luna de un automóvil y le da una paliza al delincuente. “Soy alguien que prefiere no involucrarse”, responde cuando la beneficiada le pregunta, entre lágrimas, quién es.

Richtson, como todo actor que aspira a ser un ícono de acción, ha bebido de los mejores en el género. Por su desplazamiento pausado, a ratos torpe, sería correcto hermanarlo más con Arnold Schwarzenegger y tal vez algo menos con Sylvester Stallone, que con el propio Tom Cruise o los posteriores Dwayne Johnson, Vin Diesel y demás. En lo interpretativo, pedirle lágrimas sería una real misión imposible, aunque de la temporada debut a esta, hay momentos que sí demuestran su evolución. Un ejemplo evidente es la forma en cómo admite que el amor no es lo suyo. Sus gestos lucen genuinos porque, ciertamente, el actor ha comenzado a creerse su personaje.

Pero volvamos brevemente al guion de esta temporada dos. Los cuatro episodios ya estrenados de “Reacher” se alimentan de una búsqueda. El licenciado de la milicia estadounidense acaba de recibir un mensaje encriptado de Frances Neagley (Maria Sten), su vieja compañera de la Patrulla 110, grupo de inteligencia del Ejército que este comandó poco tiempo atrás. Ella le informa que Calvin Franz (Luke Bilyk), tal vez el más querido del equipo, ha sido asesinado en extrañas circunstancias.

Aunque el recurso de los flashbacks ya fue usado en la temporada estreno, esta segunda entrega revista un mayor nivel de importancia porque ocurre casi siempre en el lugar ‘donde todo empezó’: la patrulla 110. Veremos, pues, al comandante Reacher desde que conoció a sus subordinados, hasta que se tornaron inseparables. En medio de todo eso, por supuesto, seremos testigos de las peculiares formas con las que este militar se ganaría el respeto de todos.

La patrulla 110 en una fotografía que transita todo el argumento de esta segunda temporada de Reacher. (Foto: Prime)

Inserto en un grupo de jóvenes muchachos y muchachas que parecen siempre ir una época delante suyo, el licenciado del Ejército prefiere hacer lo que mejor le sale: delegar funciones, planificar estrategias y descartar supuestos. Cuando algo busca romper esta ‘normalidad’, su reacción natural es sentirse descolocado. Ocurre así cuando, por ejemplo, la oficial Karla Dixon (Serinda Swan) le arroja todas las señales posibles de flirteo con el objetivo de salir a cenar. “Soy tu superior y eso no sería correcto”, responde. La expresión del personaje interpretado por Richtson es convincente: el vagabundo de músculos hinchados es, primero que todo, una buena persona.

Pero Dixon no es la única agente del pasado que regresa para ayudar a Reacher en la misión de descubrir quién está matando a sus compañeros de la patrulla 110. A ella se le suma la ya mencionada Neagley (Maria San) y, además, David O’Donnell (Shaun Sipos), tal vez el gran plus de esta nueva temporada. Si en las dos mujeres tenemos a la tentación y el liderazgo, en este tercer personaje hay agilidad, humor y, básicamente, confianza.

Jack Reacher en una demostración de fuerza al inicio del primer episodio de la temporada 2. / Brooke Palmer

O’Donnell es un agente que dejó su vida frenética de soltero para virar 180 grados. De pronto reaparece casado y como un padre de familia casi ejemplar, capaz de llamar a su hijo para reñirle porque no se comporta bien con su hermanito. El personaje interpretado por Sipos logra una conexión especial con Reacher, a quien lleva a ratos de las narices hacia su universo de bromas y preguntas capciosas. Pero el fortachón no solo escucha y acepta, en ocasiones gesticula y acepta que sí, es un tipo ‘raro’. Lo mismo cuando el menudo David lo presiona para que dé un par de pasos adelante con Dixon.

El vínculo Nixon – Reacher es, efectivamente, otra de las sub historias que acompañan estos cuatro primeros episodios de la serie de Prime Video. A la matriz de la búsqueda de los responsables de las desapariciones de los integrantes de la patrulla 110 se le suman, primero, la posibilidad de que nuestro protagonista entable un romance con quien hoy no es más su subordinada. El clic ocurrirá en uno de los episodios descritos y, aunque la edición es absolutamente ahorrativa en cuanto a imágenes sugerentes (tal vez porque aspiran a llegar a la mayor cantidad de público posible), queda claro que esta relación apenas ha comenzado. Desde su sitial de personaje secundario, Swan acierta en dar vida a una valiente oficial que a la misma vez es capaz de tocar con una frase las fibras más sensibles de Jack (“No está mal sentirse solo”).

La talentosa Serinda Swan interpreta a Karla Dixon en "Reacher". / Brooke Palmer

A este ‘romance’ nacido entre peleas, viajes en camioneta y reuniones de investigación, se le suma la ya mencionada vida de O’Donnell. Finalmente, “Reacher” 2 apela a reapariciones y, se guarda para el episodio 4 a Oscar Finlay (Malcolm Goodwin), precisamente quien a ratos parecía una especie de David en la temporada estreno.

Para finalizar, aunque el plato fuerte de la serie es todo lo vinculado a la acción (una nueva tanda de peleas cuerpo a cuerpo, muchas con el equipo completo protagonizándola), no puede soslayarse el intento por robustecer el factor intriga, primero, colocando villanos/rivales pretenciosos como Shane Langston (Robert Patrick), pero también a otros absolutamente malditos como A.M. (Ferdinand Kingsley), y –tal vez más al inicio que conforme avanzan las cosas—al mismo detective Gaitano Russo (Domenick Lombardozzi).

Robert Patrick es el villano Shane Langston. (Prime Video) / Brooke Palmer

El primero de estos, desesperado por dar con el paradero de Reacher y compañía para matarlos inmediatamente, cometerá más de un error de cálculo. Mientras que el segundo, sí parece tenerlo todo fríamente calculado. Sus apariciones son inicialmente esporádicas, pero presumimos que camino al desenlace, será clave para la historia. Finalmente, Gaitano apunta a convertirse en una especie de socio del grupo, pero dicha transformación no será en absoluto fácil.

El licenciado del Ejército estadounidense Jack Reacher pone las manos al fuego por cada uno de los integrantes de su vieja patrulla. No obstante, las pocas y confusas pistas que van surgiendo en medio de la desaparición de Orozco (Edsson Morales), Sánchez (Andres Collantes), y Swan (Shannon Kook) complicarán las cosas. Por los motivos ya explicados, la segunda temporada de la serie de Prime Video está un peldaño arriba de su lanzamiento estreno. Todo indica que casi dos años no pasaron en vano.