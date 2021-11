Conforme a los criterios de Saber más

Si llamar a una figura de Hollywood brinda muchas posibilidades de que un estreno en cine o cualquier cadena de streaming se convierta en popular, la situación es mejor cuando convocas a tres. Ese bien podría ser el caso de “Red Notice”, la nueva apuesta de Netflix ya disponible en su catálogo.

Efectivamente, Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot pueden convocar por sí solos a millones de espectadores. No estamos necesariamente ante los más talentosos exponentes del llamado ‘séptimo arte’, pero negar que estos tres actores han sabido construir un perfil consistente a lo largo de los últimos años sería mezquino.

El primero, con un pasado vinculado originalmente a la lucha libre. El segundo, innegablemente marcado por su protagónico en la saga del antihéroe “Deadpool”, y la tercera, una actriz israelí que supo abrirse paso tras el suceso que representó “Wonder Woman”.

Una -muy larga- vuelta al mundo

“Red Notice” (“Alerta Roja” en castellano) le debe su nombre a aquella advertencia que la Interpol asigna a los delincuentes más buscados alrededor del mundo. La cinta inicia contando la historia de tres huevos dorados repartidos históricamente alrededor del mundo. Con un valor que mezcla lo emocional con lo monetario, cada una de esas piezas se ha convertido en una especie de tesoro contemporáneo que cualquier coleccionista o egocéntrico multimillonario árabe ansía poseer.

Y como cualquier cosa valorizada en millones, los huevos de Cleopatra –como se conocerán durante el resto de la cinta—se encuentran a expensas del delito. Aquí es cuando los agentes Urvashi Das (Ritu Arya) y John Hartley (La Roca) entran a tallar. El primero, un supuesto especialista en robos vinculados al Arte. Y la segunda, una perspicaz pero confiada oficial que, en varios momentos del filme se ‘roba el show’, si de nivel actoral hablamos.

Los preciados huevos de Cleopatra son motivo de la búsqueda del agente Hartley, interpretado por Dwayne Johnson. (Foto: Netflix)

Al intentar advertir sobre el peligro que corre uno de los huevos, Hartley y Das llegan a Roma. Allí descubren que el preciado objeto ya fue robado por Nolan Booth (Ryan Reynolds), una especie de ‘Top 5′ de los ladrones de arte más buscados del planeta. Al casi coincidir en un mismo espacio con solo metros de distancia, se iniciará una persecución en la que golpes, disparos y mucho humor negro serán los verdaderos protagonistas.

El punto es que –como ocurre con las esferas del dragón en “Dragon Ball” (televisión) o las Gemas del Infinito en “Avengers” (cine)--, aquí no se trata solo de este primer huevo. “Red Notice” no se preocupa por ocultar desde su comienzo que estamos ante la búsqueda, por todo el globo terráqueo, de tres objetos. Ninguno resulta útil si se valora de forma independiente de los otros.

La cinta de Rawson Marshall Thurber, como buena representante del género de aventuras, no escatima en viajes y bellos lugares. Repasamos aquí solo algunos: Roma, Bali, Rusia, Valencia o El Cairo. Cada uno expuesto fundamentalmente en bellas tomas aéreas que propician un ambiente de opulencia, típico en las inversiones cinematográficas que nos tiene acostumbrados Netflix.

Dwayne Johnson es John Hartley y Ryan Reynolds es Nolan Booth en "Alerta Roja". (Foto: Frank Masi / Netflix)

Ahora, ¿qué muestra “Red Notice” más allá de los bellos paisajes italianos o de los Emiratos Árabes Unidos? En primer lugar, reincide en el perfil de La Roca como fortachón que, aunque lento y evidentemente ya algo distante de sus ‘mejores años’, se deja ‘agarrar de punto’ por un ‘compañero’ joven, apuesto y gracioso, en este caso Booth (Ryan Reynolds).

Policías y ladrones

Si Booth pudo haber sido interpretado por alguien como Kevin Hart sin que cambie el sentido de la película, no lo sabemos. Lo que sí resulta inevitable es asociar ese humor ácido de su personaje con el inefable Deadpool, antihéroe que tiene en el lenguaje vulgar y la picardía sus dos baluartes.

Pero este tridente de exitosos frente a la pantalla chica no estaría completo sin Gal Gadot, una actriz que poco a poco ha ido desligándose de su aura de Miss para demostrar que la capacidad y el talento interpretativo son lo suyo (de un rol menor en “Rápidos y furiosos” a protagonizar “Wonder Woman” en solo unos años). Ella le da vida al Alfil (otro ladrón de piezas de arte), alguien que no necesita de sus argumentos físicos para superar cualquier obstáculo que se le presente en pos de dar con el paradero de los tres huevos de Cleopatra.

A la pregunta de si termina haciéndose muy larga la historia que intenta contarnos “Red Notice”, la respuesta, indudablemente, es sí. No se trata solo de tres viajes (uno por cada huevo). En el camino hay idas y vueltas, prisiones y paradisíacos paisajes de mar y sol, en los que nuestros protagonistas serán –en varios momentos-- como ‘policías y ladrones’ que se persiguen sin parar, reforzando la idea de que estamos también ante una película de acción, pero que pierde algo de peso si de argumento sólido hablamos.

Dwayne Johnson, Ryan Reynolds y Gal Gadot en escena de "Alerta Roja". (Foto: Netflix)

El humor y las bromas de Reynolds hacia La Roca (con el divertido doblaje de Deadpool como plus) resultan ciertamente llevaderos y acertados, pero ya analizados en un producto final de 120 minutos de duración terminan en ocasiones luciendo sobrantes, dañando así la evaluación final de una cinta que tiene en personajes como la inspectora Das muy buenas interpretaciones, pero que lamentablemente no fueron utilizados en su debida magnitud. A esto habría que sumarle los giros argumentales, que como las persecuciones que vemos en la pantalla, parecen no tener descanso.

¿Vale la pena darle una oportunidad a una cinta como “Red Notice”? Aunque no herimos susceptibilidades de nadie al decir que esta cinta no fue ideada para ubicarse en la terna de los premios Oscar, lo más preciso en este caso sería afirmar que estamos ante un caso más de la combinación perfecta del cine de estos tiempos: actores famosos y queridos + dinero de Netflix + promoción a nivel global= éxito asegurado.

La ficha

Sinopsis: A regañadientes, un perfilador del FBI hace equipo con el ladrón de arte más buscado del mundo para atrapar a una delincuente que siempre consigue ir un paso por delante.

Plataforma: Netflix

Duración: 1 hora y 57 minutos de duración

Clasificación: +13.

Calificación: ★★★.

