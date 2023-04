“Saint Seiya” es una de mis sagas de anime favoritas y muchísimas personas en el mundo han conectado con ella por sus personajes que buscan siempre sobreponerse a los límites, con batallas que no dejan de lado el drama que una lucha a muerte conlleva. Pero “Saint Seiya: el inicio”, la película ‘live action’ de “Los caballeros del zodiaco”, no tiene ninguna de esas grandes características.

Tomar el legado de Masami Kurumada no es sencillo. Se carga con el peso de una de las más grandes adaptaciones animadas y también de los mangas más seguidos en la historia. Quienes somos fans, sabemos que “Los caballeros del zodiaco” son algo más que impresionantes peleas: hay toda una trama que convierte hasta la batalla más pequeña en significativa.

Cuando inicia la película ‘live action’ de “Saint Seiya”, te intentan dar el contexto de una forma ambiciosa. Aunque la peculiaridad de ver al caballero de Capricornio volar es algo que solo recuerdo haber visto en las ovas de SS. Pero, bueno, es un detalle que podemos dejar pasar, ya que esa parte de la historia te da pie a pensar que todo va a ser completamente diferente a lo que conocías del manga o anime. Y, efectivamente, no va a ser lo mismo, pero tendrá sus cosas parecidas.

La película continúa con un momento muy de cine americano: un lugar super ‘underground’ en donde se realizan peleas por lo bajo y en donde, ¡oh, sorpresa!, no hay referí y todos luchan hasta el desmayo. Aquí tengo que resaltar uno de los pocos puntos notables y buenos de la cinta: la coreografía y actuación de Mackenyu. Las coreografías de pelea son realmente muy buenas, pero el CGI no ayuda casi en nada a darle ese toque especial que se busca en un ‘live action’. No pido perfección, pero tampoco deberían parecer gráficos de PlayStation. Quizás más adelante, con el avance de la tecnología, se adapte a la perfección de los movimientos en otra dimensión, movimientos elásticos que realmente caerían bien en la serie 3D, en la cual, se nota a primera vista, se basaron para hacer la película. Sí, estoy hablando de la adaptación de Netflix “Knights of the Zodiac”.

En cuanto a la trama, salvo por momentos, no se siente para nada que sea “Saint Seiya”. ¿Se imaginan a personajes conocidos como Cassius siendo un androide? ¡Absolutamente no, ¿cierto?! Es más, lo recordamos por su reivindicación en el sacrificio que tuvo contra Aioria en la batalla de las “Doce casas”. Me atrevo a decir que solo esa escena tuvo más sentimiento que toda la película y no entiendo por qué, si al final es esa sensación de conectar con los personajes la que nos lleva a seguir viendo a “Los caballeros del zodiaco”. Y no la intentaron plasmar en la cinta, lo cual me lleva a otro factor importante: la música.

Cuánto te extrañamos, Seiji Yokoyama

Personalmente, me es imposible imaginarme “Saint Seiya” sin la banda sonora de Seiji Yokoyama. Cada vez que llegábamos a un momento importante, cerraba los ojos y me imaginaba alguna de las canciones del maestro. Pero nada, nunca pasó, y quizás por eso no pude conectar con nadie más que con Seiya y solo por momentos.

Volviendo a la historia, los papeles de Famke Janssen y de Sean Bean pudieron ser tranquilamente reemplazados por Diego Tinoco solamente como villano ya que este, en la representación del fénix, también ofrece un buen papel. Sin embargo, al ser minimizado todo el tiempo para poder ‘mostrar su poder’ al final, hace que pase de largo como un enemigo genérico que seguramente volverá si hacen una segunda cinta. Y quiero resaltar el “seguramente” porque se salen tanto de la historia original que ya no sé qué pueda pasar.

Conclusión

Con mucho pesar debo decir que siento que esta cinta no es para los que han seguido la historia de “Los caballeros del zodiaco”. Aunque cada quien se formará su opinión tras verla en el cine, pero, en lo que a mí respecta, ni música ni historia ni sentimiento... !ni nada! Todo quedó en un triste pero valorable intento de lo que pudo ser y no fue. “Saint Seiya: el inicio” no llega a ser un “Dragon Ball Evolution”, pero se queda en ese camino por muy poco.

Al final, la película busca captar nuevas audiencias que quizá no estén familiarizadas con la historia original y para ellas esta historia será el punto de inicio. Pero a los fans más acérrimos solo nos queda aceptar y agradecer que Toei se volvió a acordar de lo que alguna vez fueron “Los caballeros del zodiaco”.

PD:

Hay algunas referencias al anime, pocas pero notorias.