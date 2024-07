¿Qué puede llevar a volver a escarbar en una historia que salió a la luz hace casi cuatro décadas? El avance de la tecnología, nuevas vetas, o la simple curiosidad de una productora con presupuesto detrás. Una de estas tres alternativas puede explicar “Se presume inocente”, la nueva serie criminal de Apple TV+ que adapta el libro del mismo nombre escrito por Scott Turow en 1987, y que ya en 1990 tuvo una primera adaptación, aunque para el cine y con Harrison Ford en el rol protagónico.

Producida por JJ Abrams, “Se presume inocente” (“Presumed Innocent”, por su título en inglés) es una serie de siete episodios que cuenta el desmoronamiento de la figura de Rusty Sabich (Jake Gyllenhaal), fiscal adjunto de Chicago que, de un momento a otro, termina señalado como presunto responsable del crimen de su colega Carolyn Polhemus (Renate Reinsve).

Pero Rusty no está solo. Está casado con Barbara (Ruth Negga), y tiene dos hijos adolescentes, Jaden (Chase Infiniti) y Kyle (Kingston Rumi Southwick). Además, como buen segundo, tiene a su jefe, el fiscal general de Chicago Raymond Hoorgan (Bill Camp). Este último, inicia la miniserie disputando una nueva relección al cargo frente a un rival tan joven como pretencioso: Nico Della Guardia (O-T Fagbenle), quien a su vez trabaja mano a mano con Tommy Molto (Peter Sarsgaard), también fiscal, y quien terminará despuntando como personaje clave a lo largo de la historia.

El fiscal Rusty, interpretado por Jake Gyllenhaal.

El desmoronamiento mencionado líneas arriba tiene que ver fundamentalmente con la proclividad de nuestro protagonista a la mentira. Rusty lleva terapia desde hace un tiempo, pero los efectos de la misma parecen poco efectivos cuando incluso su doctora le dice “eres un mentiroso”, a lo que él responde “solo mentí en eso”. Relativizar situaciones, hechos o momentos, sin embargo, sirve de poco cuando se devela –en las peores circunstancias—que el fiscal mantuvo una relación sentimental con Polhemus, hallada amarrada boca abajo y torturada en el piso de su casa.

ESCUCHA EL NUEVO PODCAST DE SALTAR INTRO

“Se presume inocente” no se guarda las cartas en ningún momento. La carrera del fiscal general Raymond Hoorgan acaba abruptamente luego de que pierda la elección contra Della Guardia. Aquí hay otro aspecto sumamente interesante, el de un viejo zorro de las leyes que se resiste a ser un simple jubilado disfrutando el dinero de su liquidación en Florida (“Allá van los muertos y yo no estoy muerto”). Frente a él, su esposa, Lorraine (Elizabeth Marvel), intenta hacerlo reflexionar, aunque siempre en vano. El abogado ha aceptado defender a su amigo Rusty de la imputación de asesinato contra Carolyn Polhemus.

Rusty y su familia completa en la sala de casa. (Foto: AppleTV+)

Aunque, ciertamente, es la historia de Rusty ocupa el centro de todo. Pronto descubriremos no solo que mantuvo una relación sentimental con Carolyn, sino que esto fue durante mucho tiempo, con conocimiento de su esposa Barbara, de algunos compañeros de la Fiscalía, etc. El problema es que nuestro protagonista nunca termina de abrirse por completo. No le interesa decir la verdad, y es cuando termina arrinconado por las circunstancias que debe ir aceptando nuevos detalles, generando –claro está-- incrementar la intriga conforme avanza la serie de Apple TV+.

No es novedad en absoluto hablar de la versatilidad y capacidad interpretativa de Jake Gyllenhaal (California, 1980), un artista que ostenta en su hoja de vida desde personajes en el Universo Marvel, hasta grandes dramas como “Secreto en la montaña”, pasando por blockbusters como “Culpable”, “Ambulancia, plan de huida” o más recientemente “El duro”, en el que básicamente repartió golpes a diestra y siniestra junto al luchador irlandés de la UFC Conor McGregor.

En esta ocasión, Gyllenhaal tiene al frente uno de sus retos más ambiciosos. Amigos y enemigos parecen tener claro que (su personaje) no mató a Carolyn, pero esto no resulta suficiente en tribunales, ante los medios de comunicación y mucho menos frente a la opinión pública. Es así que este abogado se encuentra frente a una contradicción casi natural y sumamente compleja: probar su inocencia.

El fiscal general Nico Della Guardia y a la derecha Tommy, fiscal clave en la trama de esta serie de Apple TV+.

Pero no podían David E. Kelley y compañía plantear una historia sin villanos, o por lo menos sin algo que se le parezca. Ese papel lo ocupa más que Della Guardia el fiscal Tommy Molto, de quien hasta el episodio 4 se desconoce si mantuvo algún tipo de vínculo pasado con la fallecida Carolyn Polhemus.

El personaje interpretado por Peter Sarsgaard (actor que no es la primera vez que tiene a su cargo un personaje con los tribunales detrás) es oscuro, lleno de pequeños espacios por donde ahondar. Se trata de un agente de la ley que, por su personalidad ensimismada, se sabe resistido por todos, pero que, valiéndose del caso mencionado, buscará sentirse validado ante propios y extraños. Al parecer, cueste lo que cueste.

Aunque es fundamentalmente una serie criminal, “Se presume inocente” también transcurre por el drama, familiar y conyugal. Barbara –una vendedora de piezas de arte—se reconoce como engañada, pero se resiste a ver cómo su matrimonio se desmorona ante sus ojos (“Es mucho lo que tenemos y no voy a dejar que se pierda”). La serie de Apple TV+ plantea correctamente los dilemas de una pareja de esposos incapaz de virar el timón de su relación para encausar las cosas. Esto no significa que no duerman bajo el mismo techo, que no tengan relaciones sexuales y que no se digan palabras románticas.

Rusty y su esposa Barbara en una escena de "Se presume inocente" de Apple TV+.

Decepcionada por los descubrimientos hechos respecto a Rusty, Barbara decide en algún momento plantearse la posibilidad de tener un affaire con el apuesto mesero del bar donde acude cada vez que se siente cansada de todo. Lo piensa inclusive días después de haber pasado por terapia (una vez más, el efecto de esta sesión con una profesional es puesto en duda por la miniserie), pero de pronto las dudas surgen en su cabeza. No hay un temor al engaño respecto de su marido (“no te olvides que tú eres el causante de todo esto”), sino a los efectos que sus decisiones podrían tener sobre sus dos hijos adolescentes.

Hasta su episodio número cuatro (se estrena uno nuevo cada miércoles y este 3 de julio se verá el capítulo 5 de 7), “Se presume inocente” es una notable historia criminal que aborda los efectos de las mentiras y el silencio en una serie de personajes que terminan superados ante la revelación pública de los aspectos más oscuros de sus propias existencias.