En el mundo del anime, hay series que dejan una huella imborrable en la mente y el corazón de los espectadores. “Shingeki no Kyojin” también conocida como “Attack on Titan,” es uno de esos casos. El pasado 4 de noviembre, se estrenó el último episodio de la cuarta parte de la temporada final del anime, marcando el cierre de una historia épica y emocionalmente intensa creada por Hajime Isayama, y el cierre de la trágica búsqueda de libertad de Eren Jaeger.

El contexto de “Shingeki no Kyojin”

“Shingeki no Kyojin” se desarrolla en un mundo distópico al borde de la extinción debido a la amenaza de los titanes, gigantes devoradores de humanos. La historia sigue a Eren Jaeger, su hermana adoptiva Mikasa Ackerman y su amigo Armin Arlert, quienes viven dentro de un territorio amurallado que protege a la humanidad de los titanes. Sin embargo, su vida se trastorna cuando un titán colosal rompe las murallas y desencadena una invasión. Eren se une al Cuerpo de Exploración, una unidad militar dedicada a combatir a los titanes y descubrir la verdad detrás de su existencia.

A medida que la trama avanza, se desvelan secretos oscuros sobre el origen de los titanes, las conspiraciones gubernamentales, los experimentos genéticos y las luchas de poder. La historia explora temas complejos como la libertad, la moralidad y la identidad. Eren evoluciona de un joven impulsivo en busca de venganza a un líder estratégico dispuesto a tomar decisiones difíciles. La lucha contra los titanes se convierte en un conflicto global que plantea profundas preguntas sobre el significado de la libertad y la coexistencia.

Giros de trama y emoción

Uno de los aspectos más notables de “Shingeki” es su habilidad para sorprender al público con giros de trama magistrales. Tanto WIT Studio como Mappa lograron adaptar con maestría una historia aparentemente inadaptable, brindando momentos únicos e inolvidables. Desde la primera transformación de Eren en titán hasta la persecución de Levi Ackerman por parte de Kenny, el regreso a Shinganshina, la traición de Reiner y Berthold, la revelación de las memorias del futuro pasado de Eren y la verdadera historia del mundo, la serie está llena de momentos espectaculares que la sitúan a la altura de las mejores. Es raro encontrar animes con un nivel de consistencia tan alto y que atraigan a un público global como “Shingeki no Kyojin” lo ha hecho.

Impacto cultural

Pero “Shingeki” no solo se destaca por su trama y giros emocionantes, sino también por su contribución al mundo del anime. La serie desafía la noción de que el anime es solo para un público joven al abordar temas maduros y desgarradores. Además, su éxito global gracias a las redes sociales ha cambiado la percepción de muchas personas sobre el anime. La música, en particular, desempeña un papel fundamental en la creación de una atmósfera emocionalmente cargada en la serie. La banda sonora de “Shingeki no Kyojin,” compuesta por Sawano Hiroyuki, se sitúa en un nivel de excelencia comparable al de compositores de renombre como Hans Zimmer o John Williams.

La música de “Shingeki no Kyojin”

No se puede hablar de “Shingeki no Kyojin” sin mencionar su destacada banda sonora. La música compuesta por Sawano Hiroyuki está a un nivel estratosférico. Cada pieza sonora encaja perfectamente con los momentos de la serie, realzando la experiencia de los espectadores. Mika Kobayashi, con su interpretación de canciones como “ətˈæk 0N tάɪtn” y “YouSeeBIGGIRL/T:T,” agrega una dimensión emocional única a la serie. Todo esto lleva a “Shingeki” a un nivel de conexión excepcional con los espectadores, evocando tanto emociones intensas como tristeza y desesperación.

El cambio de estudio de animación de WIT Studio a Mappa en la temporada 4 y final de la serie fue un momento crítico. Esta etapa presentó la guerra más grande en la historia de “Attack on Titan” y un tono mucho más oscuro. La decisión de contratar a Kohta Yamamoto como compositor líder fue un acierto brillante. Yamamoto había trabajado previamente con Sawano en “Blue Exorcist,” lo que llevó a una colaboración magistral en la banda sonora de la temporada 4. La canción “Ashes on The Fire,” que acompaña la caída de los titanes en la batalla, es un ejemplo impresionante de su trabajo. La música de “Shingeki” se convierte en un personaje más de la serie, intensificando cada momento épico.

Un final impactante

El final de “Shingeki no Kyojin” es tan impactante como la serie en su conjunto. Eren Jaeger, consumido por su destino y la liberación de una maldición titánica, evoluciona de un joven en busca de libertad a un genocida sin precedentes. Su sacrificio, su conversación con su mejor amigo Armin y el triste destino de la humanidad resaltan la profundidad de la narrativa. La serie no ofrece un final feliz, sino uno que nos recuerda que la historia tiende a repetirse y que los seres humanos a menudo cometen los mismos errores.

La escena del bebé en el acantilado

En el manga, una escena conmovedora causó revuelo por su crudeza. Mappa logró brindarnos una escena igualmente conmovedora y desgarradora. Los titanes se acercan rápidamente, mientras las personas de Marley se aferran al borde de un acantilado. Una madre sostiene a su bebé llorando en brazos mientras todos luchan entre el miedo y la desesperación. La escena se vuelve en blanco y negro, evocando recuerdos de la película “La lista de Schindler” de Steven Spielberg. La madre adopta el color y su bebé comienza a ser pasado entre brazos mientras ella cae y muere. El bebé es salvado momentáneamente, pero la música de Kohta Yamamoto, en particular “Guilty Hero,” con violines melancólicos, nos recuerda un destino inevitable: la muerte.

El triste y doloroso adiós de Eren Jaeger

Eren Jaeger, consumido por su destino y la liberación de una maldición titánica, se transforma de un joven que anhela la libertad en un genocida sin precedentes. Eren, luego de recuperar los recuerdos del futuro pasado, asume con valentía y desesperación su papel en la historia. Su conversación final con su mejor amigo Armin revela su deseo de una vida diferente, un deseo de amor y amistad que no podrá alcanzar. La tragedia del héroe culpable, el chico que no logró su libertad pero garantizó la de sus amigos, termina en un momento conmovedor en los brazos de alguien a quien amó por primera vez y también la última persona que vio antes de cerrar los ojos.

El ‘Bad Ending’ de “Shingeki no Kyojin”

“Attack on Titan” es un seinen que nos recuerda que la vida es cíclica y que los seres humanos cometen errores una y otra vez. El final de la serie, años después de los eventos finales, sugiere que la humanidad está destinada a repetir patrones de guerra y conflicto. Un niño llega junto a su pequeño perro a un árbol que parece indicar que el ciclo de los titanes podría repetirse, y Eren ya no estará presente.

En resumen

“Shingeki no Kyojin” es una serie animada que alcanza casi la perfección en muchos aspectos. Como seinen, atrae a cualquier espectador con sus giros sorprendentes y su trama emocionante. Diez años de “Attack on Titan” han sido un viaje impresionante que ha atraído a fans de todo el mundo, volando en las alas de Eren al final de la obra de la cual solo podemos agradecer a Hajime Isayama por haberla creado.

