Conforme a los criterios de Saber más

El avance de las cadenas de streaming en el mercado internacional ha motivado que los temas de interés se diversifiquen de sobremanera. Uno de ellos es, sin duda, el deporte. Y más precisamente el fútbol. Es así como en los últimos meses hemos tenido estrenos vinculados a, por ejemplo, Diego Armando Maradona (“Sueño Bendito”) o más recientemente “Neymar: El caos perfecto”.

Pero hay una docuserie que acaba de ser estrenada y tiene muchos argumentos para convertirse en lo mejor del año si de la categoría deportes hablamos. Y esto, más allá de que apenas termina el mes de enero. Se trata de “Simeone: Vivir partido a partido”. Producida por TBS y estrenada en Prime Video, esta propuesta contiene seis episodios que repasan la vida pública de un exfutbolista sumamente particular y un entrenador obsesivo: el argentino Diego Pablo ‘Cholo’ Simeone.

Lo primero que habría que decir es que la docuserie está presentada bajo un esqueleto bastante simple: mientras se relata cómo el Atlético de Madrid consiguió el último título de LaLiga (2020-2021), se repasa cada uno de los pasos que llevaron a Simeone a ser quien es hoy. Así pues, conforme se va armando la plantilla (vigente) campeona de España, conoceremos el paso a paso de la conformación del ADN futbolístico del ‘Cholo’. Todo esto cobijado por seis frases emblemáticas de la ‘filosofía del Cholo’.

Llama la atención, desde el arranque de la docuserie, la repartición en partes bastante adecuadas de los actores que acompañaron al hoy entrenador en su crecimiento. Por ejemplo, su madre contando cómo una lectora de manos le dijo alguna vez “tu hijo será una personalidad mundial” (algo que vaya que se cumpliría). También veremos –en un rol mucho más protagónico—al padre del ‘Cholo’, recordando cómo este jugaba de muy chico a la pelota y también sus peripecias tras debutar en Primera División de Vélez Sarsfield.

Con poco más de 50 años de edad, el entrenador argentino afronta su segundo matrimonio. Fruto del primero tuvo tres hijos varones (todos futbolistas con distintos presentes). En su segunda chance en el amor, se casó con Carla Pereyra, una modelo que le ha dado dos niñas. Este ámbito de la vida de Simeone resulta ser quizás el más indescifrable. En más de una ocasión, Pereyra asegura que “lo más difícil para el Cholo es desconectarse” del fútbol. Queda muy claro esto cuando vemos, en gran parte de los 40 minutos que aproximadamente dura cada episodio, al DT vistiendo ropa corta, jugando al fútbol tenis, planeando jugadas, llamando a sus futbolistas o simplemente visualizando imágenes del último encuentro de su plantel.

Pero antes de ver a este entrenador obsesivo hubo un futbolista que fue desde chico siguiendo etapa tras etapa. Una más exitosa que la otra. “Vivir partido a partido” registra casi con lujo de detalles cómo este volante número 14 fue haciéndose de un lugar en cada equipo que lo fichó. Desde los clubes argentinos (Vélez Sarsfield o Racing Club), pasando por los españoles Sevilla o Atlético de Madrid, y los italianos, Inter de Milán y Lazio.

Como es el estilo en todos estos productos vinculados a figuras del fútbol, resulta inevitable contar con participaciones estelares. Pero en esta propuesta llama la atención que no solo hay amigos y adláteres, sino también gente que no necesariamente se llevó de la mejor manera con Simeone, o que tal vez no guarda los mejores recuerdos de sus enfrentamientos sobre el ‘verde’. Un ejemplo de esto es David Beckham, a quien el ‘Cholo’ provocó para así provocarle la expulsión en una Copa del Mundo. Mientras el argentino repasa las imágenes de lo ocurrido, el ‘Spice Boy’ tiene la oportunidad de decir que “tal vez ese fue el momento más difícil de su carrera futbolística”.

En el mismo sentido, otro personaje que rompe el molde en esta docuserie es Juan Sebastián Verón. El ahora presidente del club Estudiantes de la Plata deja en claro siempre que no lo une una amistad hacia el ‘Cholo’, aunque lo respeta. “Sabía que él iba a matar por mí en la cancha”, recuerda sobre sus etapas como ‘colegas’ en el fútbol italiano y vistiendo la camiseta de la selección argentina.

Esta última institución es quizás la gran interrogante que deja esta docuserie. Aunque tal vez está más que capacitado para tomar el mando de la ‘celeste y blanca’, la verdad es que Diego Simeone no se ha pronunciado aún a favor de cambiar los predios del Atlético de Madrid por los de Ezeiza (donde entrena Argentina). Los motivos no son parte de esta historia. Aunque el padre del protagonista la tiene clara: quiere ver a su hijo entrenando a la selección antes de morir. Vaya uno a saber si se cumplirá.

Como dijimos líneas arriba, conforme vamos repasando los hitos futbolísticos del Simeone jugador y luego entrenador, la campaña del Atlético de Madrid campeón se hace visible con luces y sombras. En un torneo atípico por la pandemia del coronavirus, seremos testigos de la fe y el cariño que son capaces de sentir los hinchas de un club acostumbrado a ser el segundo en la capital española, pero permanentemente dispuesto a cuestionar esta jerarquía copera, valiéndose fundamentalmente de empuje y muchos goles.

Por su estructura correctamente armada, por su lenguaje claro y por los cuidados que ha tenido para contar una historia de éxito sin caer en idealismos, “Simeone: Vivir partido a partido” es una docuserie que merece la pena ver. No solo para conocer a un hombre respetado por casi todo el ‘Mundo fútbol’, sino fundamentalmente para entender cómo detrás de una industria que mueve miles de millones de dólares al año, siempre habrá padres o hijo. Es decir, seres humanos de carne y hueso.

LA FICHA :

Sinopsis: Diego Pablo Simeone ha creado una forma única de entender el fútbol. El ‘cholismo’ es mucho más que una estrategia de juego. Es un abanico de valores, herramientas y trabajo duro que nuestro protagonista ha recogido al enfrentarse a las dificultades a lo largo de su carrera. Pasaremos una temporada única al lado del Cholo, descubriendo el secreto del éxito que está escribiendo la historia de su legado.

Título original: “Simeone: Vivir partido a partido”

Duración: 6 episodios de 45 minutos cada uno

Clasificación: +13 años

VIDEO RELACIONADO :

Tráiler de "Maradona: Sueño Bendito". (Fuente: Prime Video)

SIGUE A SALTAR INTRO EN INSTAGRAM :