¿Qué tantas probabilidades hay de cumplir una misión de vida o muerte? Con sus famosos cuentos de inteligencia y espionaje, el escritor Tom Clancy supo relatar historias basándose en esa pregunta. Años más tarde, el italiano Stefano Sollima cambió la pluma por la cámara para crear las arenas militares de “Sin Remordimientos” (Amazon Prime Video) y así ambientar el contexto de la Guerra Fría a la política internacional del siglo XXI con el papel estelar de Michael B. Jordan como John Kelly.

Empieza como una película de guerra en Medio Oriente al estilo de la “Saving Jessica Lynch” (Peter Markle), pero en ningún sentido tiene un punto de comparación narrativamente hablando, pues se basa en uno de los éxitos literarios del fallecido en 2013, Tom Clancy, más orientado a ser un thriller de espionaje que, por cierto, Michael B. Jordan había “soñado con hacer por un largo tiempo”.

Nació para actuar en el género de acción. A estas alturas, ya deducimos que el villano de “Black Panther” (Marvel) y el protagonista de “Creed: la leyenda de Rocky” quiso estudiar en una escuela de artes de Nueva Jersey para interpretar papeles que elevaran aún más su corporalidad, como superhéroes (Antorcha Humana en “Los Cuatro Fantásticos”), supervillanos, militares u otros personajes que pocas veces vemos llevar el ‘crecendo’ de una escena trágica sin una granada en la mano a punto de estallar o una lanza esperando por ser clavada en alguien.

Todas las miradas están sobre Jordan en la película del experto en arenas de acción, Stefano Sollima, pero si tuviéramos que calificar la mejor participación sería la de reparto con Jodie Turner-Smith en su personaje de la jefa de estrategia estadounidense, Karen Greer. Juntos hacen avanzar el dilema de qué tan patriota puedes ser por tu país.

La historia de "Sin Remordimientos" surge en la literatura en el contexto de la Guerra Fría. (Foto: Skydance/Facebook)

Matar al que conviene o morir. Vivir sin nombre o dejar de existir. Solo tres líneas de diálogo entre el agente de la CIA, Robert Ritter (Jamie Bell) y el suboficial mayor John Kelly (Michael B. Jordan) en los primeros minutos de “Sin Remordimientos” hacen falta para saber que la película no dejará de tratar el tema de la guerra como un campo de crimines cometidos por un supuesto héroe, en este caso, Estados Unidos.

Pero, calma, con esto no digo ni un desliz de spoiler. Si bien se trata de una patria donde los patriotas mueren, como en toda guerra, lo más interesante es ver las salidas que toman los personajes para sobrevivir y ese es el arte de la pluma de Tom Clancy. Tras su deceso, el autor no pudo ver “Sin Remordimientos” como el segundo best-seller adaptado a la ficción que está disponible en Amazon Prime Video, pues la plataforma tiene otra adaptación del libro de Clancy “Jack Ryan”, protagonizada por John Krasinski.

Mientras todo se baña en sangre y se siente la presencia de un ser todo-poderoso desconocido que mueve las piezas en la política internacional, también está la posibilidad de una infiltración extranjera en uno de los bandos. Así, la película de Amazon Prime Video está entre bien y el mal hasta cierto punto y es entretenida cuando mantiene el suspense característico del thriller, pero resulta otro arco comercial con acciones sin justificación por momentos.

¿Un acto de supervivencia es lo que necesita el personaje? (Foto: Skydance/Facebook)

No revelaremos el fin del personaje para no aguar los primeros minutos de acción, crimen y huellas, pero sí que tiene un John Kelly algo plano, pues funciona con un solo objetivo —la venganza—, lo que a fin de cuentas no quita que sea una película bien estructurada. No hay errores catastróficos o momentos aburridos. Podemos decir que, después de “Un príncipe en Nueva York 2”, Amazon Prime Video se ha defendido en algo al estrenar hoy “Sin Remordimientos”.

Y no solo eso, la película deja también un tufillo de saga con una escena poscréditos que revela una secuela de la historia del militar estadounidense John Kelly. Entonces, si eres seguidor de Michael B. Jordan y te gustan las películas sin mucha filosofía y que no se mide en desatar ni un disparo o explosión, “Sin Remordimientos” está echa a tu medida.

FICHA

Sinopsis: Un suboficial mayor estadounidense descubre una conspiración internacional cuando intenta vengar la muerte de su esposa.

Duración: 1 h 49 m

Género: thriller

Elenco: Michael B. Jordan, Jamie Bell, Jodie Turner-Smith

Clasificación: 16+

Año: 2021

Series similares: Jack Ryan, Jack Reacher bajo la mira, John Wick

Calificación del autor: ★★★1/2

