“Smile 2″ amplía los horrores psicológicos de su predecesora, ofreciendo una visión escalofriante de la fama y el tormento personal. Escrito y dirigido nuevamente por Parker Finn, esta secuela profundiza en las fuerzas oscuras que atormentan a sus personajes, agregando un nuevo enfoque interesante: el lado sombrío de la vida en la industria del entretenimiento. Naomi Scott, en su papel como Skye Riley, una estrella del pop en ascenso, brilla con una interpretación intensa que captura tanto el miedo visceral como la presión aplastante de la fama.

En Saltar Intro de El Comercio ya hemos podido ver “Smile 2″ y aquí te contamos qué nos pareció.

La sonrisa que nunca desaparece

En “Smile 2″, el demonio cambiaformas que vimos en la primera entrega regresa con más fuerza. Esta entidad malévola se alimenta del miedo y el sufrimiento de sus víctimas, sonriéndoles de manera burlona mientras las lleva al borde de la desesperación. La sonrisa inquietante que muestra este ser es una especie de burla retorcida, un recordatorio constante de que no hay escapatoria para quienes caen en sus garras. En lugar de simplemente asustar, se ríe en la cara del terror que provoca, como un “emoji” de pesadilla que juega con las emociones más profundas de sus víctimas.

Lo que hace que “Smile 2″ sea más escalofriante es la manera en que usa esa sonrisa como un símbolo de la presión emocional a la que todos nos enfrentamos. Para algunos, es una metáfora de las expectativas sociales y el mandato de “mantener la compostura” incluso cuando todo se desmorona. En esta película, esa sonrisa se convierte en algo mucho más siniestro: una trampa mortal que atrapa a Skye en una espiral de horror y locura.

Skye Riley: El rostro de la fama en crisis

A diferencia de la protagonista de la primera película, Skye no es alguien común. Es una estrella del pop mundialmente famosa, lidiando con el dolor no solo de la fama, sino de un accidente automovilístico que casi acaba con su carrera y con la vida de su novio. Naomi Scott da vida a este personaje con una intensidad que se siente en cada escena. Skye está atrapada entre su deseo de redimirse ante el público y los demonios personales que la atormentan, tanto los reales como los sobrenaturales.

"Smile 2" es una película de terror psicológico sobrenatural que se desarrolla a lo largo de 127 minutos de metraje (Foto: Paramount Pictures)

La película refleja el lado oscuro de la fama, mostrando cómo las celebridades son presionadas a estar siempre en su mejor versión, sin importar lo que esté sucediendo en sus vidas personales. Skye enfrenta no solo el monstruo sobrenatural que acecha en la sombra, sino también el peso de ser una figura pública. Tiene que lidiar con una madre manipuladora, un productor implacable y un pasado lleno de remordimientos. Todo esto mientras se prepara para una gira de regreso que la pondrá una vez más bajo los reflectores.

El terror del estrellato

Uno de los aciertos de “Smile 2″ es cómo entrelaza los horrores sobrenaturales con los peligros reales de ser famoso. Hay una escena en particular que resalta esto, cuando Skye, aún con el maquillaje corrido de un evento previo, se ve obligada a dar un discurso improvisado en un evento benéfico. Lo que comienza como unas palabras sencillas se convierte en una confesión incómoda y aterradora que deja a todos desconcertados. Es una muestra de cómo las exigencias de la fama pueden desgastar incluso a las personas más fuertes.

Otro momento impactante ocurre cuando Skye tiene un encuentro con un acosador durante una firma de autógrafos, lo que demuestra que, para las celebridades, el peligro puede estar siempre a la vuelta de la esquina, incluso en las sonrisas de sus admiradores. Esta mezcla de terror psicológico y social hace que la película sea más que una simple historia de sustos; es un comentario mordaz sobre la presión de la fama.

Entre lo sobrenatural y lo real

Parker Finn continúa jugando con la realidad y las alucinaciones, llevando al espectador a preguntarse qué es real y qué es una ilusión en la vida de Skye. En “Smile 2″, el monstruo no solo se alimenta de la angustia de su víctima, sino que también manipula su percepción de la realidad, haciendo que lo cotidiano se vuelva inquietante y extraño. Un ejemplo memorable es una escena en la que Skye se enfrenta a un grupo de bailarines fantasmales en su lujoso apartamento, que cambian de posición cada vez que ella parpadea o se voltea, creando una atmósfera surrealista y aterradora.

Sin embargo, esta táctica de confundir la realidad con las alucinaciones pierde algo de su efectividad a medida que avanza la película. Aunque las escenas oníricas y los sustos repentinos siguen presentes, en ocasiones se sienten un poco repetitivos, como si el director hubiera agotado los elementos más aterradores del concepto original. A medida que se despliega la trama, el espectador puede llegar a sentirse un poco desorientado, como si estuviera siendo manipulado de manera excesiva por el guion.

Los límites del miedo

Aunque “Smile 2″ no alcanza el nivel de terror de la primera película, sigue ofreciendo suficientes momentos impactantes para mantener al público al borde de su asiento. Hay secuencias particularmente perturbadoras, como una escena de violencia autoinfligida que recuerda al clásico del horror japonés “El aro”. Pero en comparación con su predecesora, “Smile 2″ parece perder parte de su fuerza aterradora. Tal vez sea porque una vez que has visto una sonrisa macabra, has visto todas.

Dicho esto, la película compensa con una narrativa más profunda, explorando los sacrificios emocionales que vienen con el éxito y la fama. Finn logra crear un equilibrio entre el horror y la sátira, brindando momentos de risa nerviosa mezclados con un terror constante. En este sentido, la película es tan oscura y mordaz como el monstruo que la protagoniza, sonriendo cruelmente ante el sufrimiento de sus víctimas.

En conclusión: un retrato sombrío de la fama

“Smile 2″ es una secuela sólida que, aunque no alcanza el nivel de terror puro de su predecesora, ofrece una mirada fresca a los horrores de la fama. Naomi Scott se destaca con una actuación comprometida, mostrando una vulnerabilidad que resuena en su lucha por sobrevivir tanto a los demonios internos como externos. La película funciona como una sátira oscura de la industria musical, con un desenlace que se siente merecido, aunque predecible.

Parker Finn sigue siendo fiel a su estilo de horror psicológico, jugando con la mente del espectador y entregando un final satisfactorio para los fanáticos del género. Aunque “Smile 2″ no supera a la primera película en cuanto a sustos, su exploración de la fama y la presión social la convierte en una secuela interesante, dejando al público con una sonrisa torcida en el rostro.

En resumen, “Smile 2″ es un retrato sombrío de la vida bajo los reflectores, donde el verdadero terror no es solo lo sobrenatural, sino también las expectativas y el escrutinio constante que vienen con la fama. Sin duda alguna vale la pena ver.

“Smile 2″ se puede ver en todas las salas de cines de Perú.

