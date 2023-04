El discurso que diera –montado sobre unas cajas de cartón— tan solo en el capítulo anterior pudo hacernos pensar que la historia de Logan Roy (Brian Cox) en “Succession” seguiría escribiéndose, sin embargo, grande ha sido la sorpresa cuando en el tercer episodio de esta cuarta temporada, estrenado del domingo 9 de abril a nivel mundial, el fundador de Waystar Royco finalmente murió.

Bajo el título “La boda de Connor”, esta nueva entrega, efectivamente, tenía (supuestamente) como plato fuerte el desenlace del compromiso entre el mayor de los hijos de Logan Roy, Connor (Alan Ruck) y su pareja, la bella Willa Ferreyra (Justine Lupe).

Más allá de todas las dudas surgidas en los últimos capítulos, ambos parecen dispuestos a casarse y no han escatimado gasto alguno en dicho propósito. Por ello un enorme crucero está dispuesto para sus decenas de importantes invitados.

Entre estos invitados están, por supuesto, los hermanos de Connor, también conocidos como los ‘Niños’. Kendall (Jeremy Strong), Roman (Kieran Culkin) y Shiv (Sarah Snook). Los tres han venido tejiendo –otra vez—una especie de alianza de pequeños accionistas para enfrentarse a su poderoso padre. Aunque el personaje de Roman, ciertamente, parece siempre a punto de flaquear en su lealtad cada vez que ve en la pantalla de su moderno celular que Logan, su padre, lo llama.

Una de estas llamadas, la que abre el episodio tres, es un encargo sumamente complejo: Logan pide a Roman que comunique a Gerri su despido de la corporación de medios. No es la primera vez que el viejo ‘monstruo’ de los medios estadounidenses se desprende de alguien muy cercano. Lo hizo tiempo atrás con Frank luego de que este vote en su contra en la primera temporada.

Visiblemente incómodo, Roman busca conversar con Gerri (J. Smith-Cameron), la experimentada ejecutiva que toleró varios excesos y faltas de respeto del más atrevido de los ‘Niños’. Ella presiente lo que se viene y le dice: ¿Es por todo esto que no me incluyeron en el viaje a Europa? El joven aspirante a mandamás parece comprender lo incómodo del despido, pero intenta arreglar las cosas con frases tipo “puedes acudir a la vía legal” o “te llenaremos la boca con tanto oro...”.

No han pasado ni quince minutos del episodio en mención y Roman recibe una llamada de Tom, el aún esposo de Shiv que devino en una de las varias ‘manos derechas’ de Logan. “¿Papá está enfermo?”, le pregunta. A partir de aquí todo se desencadena en forma de cascada. El viejo Logan parece haber sufrido un paro cardiaco y recibe urgente reanimación cardiopulmonar (RCP) en medio de un vuelo para conversar con el ‘sueco’ Lukas Matsson (Alexander Skarsgård), CEO de GoJo.

Conforme avanzan los minutos, ya con Logan en el suelo y con el pecho descubierto, dos situaciones comienzan a tomar notoriedad. La primera, vinculada al esfuerzo de los hijos por reproducir palabras de cariño hacia su padre. Es Tom quien tiene el teléfono en mano e intenta que los ‘Niños’ envíen sendos mensajes de aliento a su papá. Roman lo hace, Kendall también. A su manera, cada uno vive un pequeño drama personal.

Roman en una escena de Succession.

Shiv no estaba en la cubierta junto a sus hermanos, pero Kendall la busca para comunicarle la gravedad del asunto. Aquí el personaje interpretado por Sarah Snook derrocha destreza (como en toda la serie) pasando de ser una calculadora ejecutiva a una hija preocupada con facilidad.

Las reacciones de los tres hijos resultan a todas luces convincentes. Todos esperan que un milagro salve la vida de su progenitor, el mismo al que solo un capítulo atrás, habían despreciado luego de que este acepte ofrecerles disculpas cara a cara en un salón de karaoke de la ‘Gran ciudad’.

Con Logan Roy sin camisa en el suelo y tal vez más del ‘otro lado’, toca pensar: ¿sorprende este desenlace? Primero, desde su título, “Succession” es una serie sobre sucesiones. Segundo, ¿acaso no hemos sido siempre conscientes de la debilidad de nuestro protagonista? Porque más allá de su último y potente mensaje de mando (montado sobre cajas de hojas en blanco), ¿alguien podría olvidar los primeros capítulos en donde el viejo patriarca orinaba sobre maceteros tras levantarse en medio de la madrugada?

La fragilidad se vio también en otro episodio, de otra temporada, cuando el ‘jeque’ de los medios colapsó en pleno viaje en helicóptero. Se trata de detalles que nunca debieron pasarse por encima al analizar que –ya en la temporada final de la exitosa serie creada por Jesse Armstrong—era momento de pensar en decirle adiós al viejo Logan.

Aunque tardaría en confirmarse el deceso de Logan (no había médicos especialistas en pleno vuelo), Kendall y Shiv informaron lo ocurrido a Connor, quien, supuestamente en el día más feliz de su vida, estaba a minutos de casarse con Willa, la mujer que cree amar. Aquí viene un dilema: ¿es mejor casarse o no hacerlo en un momento tan delicado en lo familiar como este? “Él nunca me quiso” o “Nunca pude hacer que se enorgulleciera de mí”, son frases con las que el adinerado novio reacciona al conocer la noticia. Un témpano en medio de la íntima desgracia de sus hermanos.

Rostros de shock, silencios, llamadas telefónicas y lágrimas sobre las mejillas darían paso a momentos para la toma de decisiones. Logan, quien murió ‘en su ley’: sin nadie de su familia (directa) alrededor, sí era acompañado en el vuelo a Europa por sus fieles ejecutivos. Y, por supuesto, por su asistente y pareja Kerry (Zoe Winters).

Gerri y Roman en "Succession".

Son los ejecutivos de Waystar quienes planean emitir un primer comunicado para ‘tranquilizar los mercados’. Se lo informan a los ‘Niños’ y todos reaccionan mal. La razón: los han dejado de lado. “Es que como ustedes estaban distanciados”, reaccionan desde el aire los ejecutivos. “Nadie aquí está distanciado”, grita Kendall. Ahora, el pronunciamiento deberá incluir a los hijos. Y es Shiv quien lo leerá frente a los medios.

Por supuesto que antes del discurso de Shiv (papel en mano) ocurrirán algunas cosas más. Kerry será desplazada cuando intenta ayudar a decidir los siguientes pasos. Connor encara a Willa y le pregunta si solo lo quiere por su dinero. Gerri regresa a su puesto (aunque, fácticamente nunca estuvo fuera) por la inesperada contingencia. Y Tom hace una estratégica llamada a Greg (Nicholas Braun), pidiéndole que juegue de su lado y borre algunas cosillas en el computador.

Aunque los hermanos, a bordo aún del crucero matrimonial de Connor, guardan reserva sobre la noticia, resulta imposible evitar que esta se filtre. Por ende, solo al aterrizar en Peterboro, el avión es rodeado por fotógrafos que esperan unas imágenes de quien en vida fue un “campeón apasionado y (un) titán estadounidense” (Shiv dixit). El discurso de la corajuda hermana Roy no frena la caída de las acciones, pero sí levanta expectativas de los televidentes de “Succession”: ¿qué será de Waystar en los próximos episodios? ¿Serán capaces de ponerse de acuerdo los ‘Niños’? ¿Será Roman quien despunte? ¿Habrá dejado Logan una última voluntad escrita que trastoque los planes de estos millonarios? ¿Se llevará algo el leal y camaleónico Tom?

Los siete capítulos que restan nos arrojarán las respectivas respuestas.