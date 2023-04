Suponíamos que la muerte de Logan Roy (Brian Cox) no era algo que iba a disolverse tan rápidamente en el argumento de los capítulos restantes de “Succession 4”, pero nunca esperamos que fuera tan evidente. En el cuarto episodio de la temporada final de la serie que emite HBO Max, se descubre que el fallecido fundador de Waystar Royco dejó un papel con apuntes en el que aparece lo que sería su voluntad de designar a su hijo Kendall (Jeremy Strong) como sucesor en el máximo puesto de la compañía de medios.

Pero antes de continuar con este documento clave, toca mencionar que este episodio comienza con apenas unos instantes de melancolía por la muerte del patriarca e, inesperadamente, una verdadera ‘bomba’: Shiv (Sarah Snook) está embarazada. La joven ejecutiva –casada aún con el inefable Tom Wambsgans (Matthew Macfadyen) abre el episodio en cama coordinando telefónicamente con su doctora, la cual le confirma que tiene alrededor de 20 semanas de embarazo y “todo luce bien”.

Por supuesto que Shiv no le ha informado a nadie sobre su situación. En realidad, toda la atención está puesta sobre la primera gran junta posterior al deceso de Logan. Y este evento tiene lugar nada menos que en su lujoso departamento, donde aparece (o más bien reaparece) Marcia (Hiam Abbass), la ahora viuda de Roy (y quien asegura haber mantenido contacto telefónico fluido con él hasta el final). Ella, con la soltura que le ofrece haber sido la última esposa del millonario empresario, hace y deshace dentro de casa mientras los ‘Niños’ intentan ponerse de acuerdo sobre temas clave de la sucesión.

Lo mismo podríamos decir de los ejecutivos de la llamada ‘Vieja Guardia’. Gerri (J. Smith-Cameron), quien tuvo un segundo impulso tras la muerte de quien la mandó a despedir, Frank (Peter Friedman )y, por supuesto, Karl (David Rasche). Todos ellos parecen no muy dispuestos a que los hijos de Logan Roy asuman puestos altos. Aunque esto, evidentemente, resultará inevitable en cuestión de minutos.

A este grupo se le suma Tom, quien a pesar de que ahora luce más como un fantasma en medio de tan lujoso departamento, no duda en postularse como director, en un acto que desata la risa de los viejos ejecutivos. Incluso uno (Karl) se anima a lanzarle la tremenda frase: “El hombre que te apoyaba ya está muerto. Estás casado con la hija de Logan y ni siquiera ella te quiere”.

El cariño entre Tom y su aún esposa Shiv es algo que también se toca en este nutrido episodio. El ejecutivo intenta más de una vez acercarse a ella, quien ya conocedora de su estado de gestación, parece más reactiva. Incluso cuando él le hace mención a su primer viaje juntos a Europa, tratando de propiciar un momento romántico, ella le dice “eso fue hace mucho”. En esta línea, Tom solo tendrá en su fiel amigo y aprendiz Greg una especie de socio en momentos de soledad dentro del departamento del patriarca fallecido.

Shiv en un momento del episodio 4x04 de Succession. (Foto: HBO)

Sobre Greg (Nicholas Braun) también hay poco que decir en este episodio. Cuando se acerca a darle el pésame a los ‘Niños’, Roman lo humilla sin piedad con un “Tu madre ha muerto, búscate otra mamá”. En la misma línea, cuando lo llaman a sala para leerle el documento del que hablamos al inicio de esta nota, el joven aspirante a ejecutivo asume que la voluntad de Logan Roy es nombrarlo “segundo al mando”. Esto, evidentemente, desata risas entre los presentes y una frase tipo “Buen intento, hijo”.

Otra que termina reducida a su mínima expresión es, al menos en este cuarto episodio, Kerry. La secretaria y última pareja del difunto fundador de Waystar arriba al departamento de este e intenta subir al dormitorio “para recoger algunas cosas”. Marcia –dueña del mundo, en ese entonces—la frena en seco y pide a seguridad que no la dejen subir. “Tus cosas están en una bolsa”. Se la entrega y luego la joven (alguna vez aspirante a conductora de noticiero) sufre un pequeño colapso, deja caer sus cosas y le pide a Roman que revise si su padre dejó por escrito su voluntad de casarse con ella. “Claro, lo haré”, dice el joven ejecutivo en una de las frases más inverosímiles de las cuatro temporadas de “Succession”.

Pasando al plato fuerte, volvemos al ‘papelito manda’. Aunque llevaban unas horas en armonía casi total, lo que está escrito en ese documento rompe todo. Kendall sería nombrado director por voluntad de su padre (“Mi papá me hizo odiarlo y se murió”), pero la cosa no es tan fácil. Roman y Shiv cuestionan la validez de un escrito de hace cuatro años. “Tú has querido meter en prisión a mi papá como doce veces”, reclama Roman. ¿Y dónde quedó la hermandad? Se hizo trizas cuando el botín estaba nuevamente en juego.

El documento, ciertamente, deja dudas no solo por su tiempo sino por las condiciones en que este fue conservado. Tampoco podemos asegurar que no hay más documentos con la ‘voluntad’ del fallecido empresario. Pero este primer papel permite una charla entre la ‘Vieja Guardia’, los ‘Niños’ y el irrespetuoso Stewy (Arian Moayed). Solo luego de varios minutos de diálogo acuerdan que haya dos codirectores: Roman y Kendall. Shiv queda contrariada, pero recibe la promesa de que será consultada en todo lo que revista importancia.

Tom en algún momento le dice a Kendall que con la muerte de su padre "se borra todo".

Así pues, cuando los nuevos mandamases de Waystar salen de la sala (mientras alguien grita ‘larga vida al rey’ y se corrige luego para decir ‘larga vida a los reyes’) Shiv sale molesta y reclama a cualquiera que se le acerque con una sonrisa en el rostro. “No es momento para reír”, expresa la ejecutiva que se sentía absolutamente lista para tomar las riendas de la empresa de papá.

Dos situaciones más deja el episodio cuatro de la última temporada de Succession. Primero: en algún momento posterior a su salida de la junta decisoria, Shiv –en un evidente ataque de nervios y furia—tropieza unos escalones. La caída no es grave, pero deja abierta una serie de posibilidades. La principal: ¿será suficiente esto para complicar un embarazo que solo ella conoce? La ejecutiva parece más preocupada en haber sido desbancada de su aspiración de poder que en perder el hijo que tendría con Tom.

Finalmente, Karolina y Hugo (Fisher Stevens) se sientan junto a Roman y Kendall para proponerles salidas a lo que se viene: una alta presión de parte de distintos flancos. Como se recuerda, el plan desde incluso antes de que muera Logan Roy era vender la empresa a GoJo, pero todo podría quedar en nada si los ‘Niños’ no hilan fino. El punto es que a los nuevos directores se les propone una alternativa: embarrar a su fallecido padre para quedar ellos como el ‘aire fresco’ que toda empresa pujante necesita. Con Logan aún en la funeraria (Roman dixit) esto genera un rechazo inicial de ambos. Pero minutos después, ya en otra escena, y tras revisar el misterioso tachado que su papá hizo sobre el documento en el que también puso que él debería sucederlo, Kendall –de quien prácticamente nadie cree que esté listo para asumir el rol máximo en Waystar—opta por llamar a Hugo y ordenarle que proceda con la sugerencia. Ante la duda de este último, la reacción es contundente: “Es lo que mi papá hubiera hecho”.