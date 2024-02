Tres historias se cruzan en “Suncoast”, el nuevo drama adolescente con toques ‘indie’, hecho por Searchlight Pictures, que acaba de aterrizar en la plataforma Star Plus para Latinoamérica y Disney Plus para España. Dos son reales y la tercera, que vemos en pantalla, con muchos visos de ficción.

Tal vez la más poderosa de las dos primeras, que paradójicamente tiene menor exposición en la cinta estrenada el 9 de febrero, tiene que ver con un caso muy mediático: el de la estadounidense Terri Schiavo, quien entre 1990 y 2005 encendió el debate por la eutanasia en los Estados Unidos.

Ella sufrió un accidente cerebro vascular, por lo que quedó vegetativa. Al notar que no había marcha atrás, su esposo, Michael, abogó por desconectarla, quitándole además cualquier tipo de posibilidad de alimentación. No obstante, fueron los padres de Terri quienes se opusieron rotundamente, llegando incluso a pedirle que se divorcie y les ceda la tutela sobre esta.

Durante más de una década, Michael Schiavo ganó una serie de instancias, pero fueron múltiples apelaciones de la familia de su esposa, más intervenciones de distintos estamentos políticos y organizaciones sociales los que dilataron la decisión. Él afirmaba que “Terri le había mencionado alguna vez que, si vivía una situación parecida”, lo mejor era morir.

La segunda historia con los dos pies en la realidad es la de la Laura Chinn, actriz y debutante directora de “Suncoast”, quien en su infancia vivió una situación algo parecida a la arriba descrita. Ella tuvo a su hermano con cáncer al cerebro por años, guarecido en el hospital que lleva el nombre de la cinta, ubicado en Florida, el mismo lugar donde Schiavo pasó sus últimos días.

A partir de aquí, mezclando sucesos reales y ficticios, surge la tercera historia, la de la película que cuenta la vida de Doris (Nico Parker), una adolescente de 17 años que, en el año de su graduación, debe lidiar con los últimos momentos de su hermano, un paciente con cáncer al cerebro que, según todos los diagnósticos, no tiene marcha atrás.

Nico Parker es Doris en la película "Suncoast" de Star Plus.

Doris vive en una humilde casa junto a su mamá Kristine, interpretada por la infatigable y brillante Laura Linney. Ella es una madre soltera que, además de soportar la carga familiar y laboral, debe enfrentar todo el día los incesantes pensamientos relativos a la inminente partida de su hijo enfermo, a quien interna en el Suncoast (“esa pocilga donde pasará sus últimas horas”).

Un tercer personaje clave en la película de Chinn es Paul (Woody Harrelson), una especie de activista ‘pro vida’ que, siempre con un cigarro en mano, ha casi acampado fuera del hospicio donde Terri y Max –el hermano de Doris—enfrentan sus destinos. Él, un hombre que perdió a su esposa de forma natural, está en contra de que se desconecte a la esposa de Michael Schiavo. Pero no es el único que piensa así.

Laura Chinn ha construido una película interesante, más no perfecta, cuyo tema central es la dificultad para aceptar los azares del destino. En esa línea, se ha valido de una serie de personajes cuya función se lleva a cabo con rigidez, lo que puede ayudar en los tramos iniciales de la trama, pero indefectiblemente resta algo de sorpresa en el desenlace.

Decíamos arriba que Paul no está solo porque alrededor suyo hay mucha gente que, afuera del Suncoast, también rechazan que se desconecte a Terri, un personaje que de por sí apenas se puede ver una sola vez en pantalla, pero cuya aura recorre la cinta a través de extractos de reportajes, menciones o diálogos por parte de enfermeros o simples trabajadores del nosocomio.

Nico interactuando con el personaje de Woody Harrelson. (Foto: Searchlight Pictures)

Esto a ratos se posiciona en un segundo plano porque “Suncoast” no deja de ser la película sobre una adolescente que intenta crecer y ser feliz pese a que todo luce muy en su contra, al menos de esto último. En su rol, Nico Parker hace lo suficiente. No demuestra ni la sobriedad de Elliot Page en “Juno” o siquiera visos del talento de Emilia Jones en “Coda”. Aunque tal vez consciente de esas limitaciones, el casting la ha rodeado de una serie de ‘nuevos amigos’ que lejos de ‘bulearla’, como hubiera sido el recurso fácil, la comprenden con una singular ternura.

Como no estamos solo ante la historia de Doris en su último año de preparatoria, un gran tramo de la cinta presenta muchos conflictos entre madre (Kristine) e hija (Doris) porque ninguna tiene más energías para soportar la crisis de tener a un ser querido al borde de la muerte. La mamá lo toma de forma catastrófica, mientras que la hija con un cinismo propio de alguien sin mayor perspectiva. Es aquí cuando Paul entra a tallar, como una especie de ‘alma buena’ que le dice a la adolescente que uno puede terminar arrepintiéndose de cualquier deseo negativo que tenga.

Doris y sus amigas en una reunión fuera de casa. (Foto: Hulu)

Aunque sus temas son potentes –y en esta parte del mundo parecen recién tomar importancia, muchos años después del caso Terri Schiavo en Estados Unidos—“Suncoast” tiene, además, algunas carencias tal vez atribuibles a la poca experiencia de su directora en dicha labor.

Las principales líneas argumentales de este drama siempre suman 2+2. Desde una madre que, casi mágicamente, ve la luz de la razonabilidad tras una única charla con una terapeuta, hasta una casaca que termina siendo encontrada muchas horas después de caer sobre la pista, pasando por infructuosos romances juveniles desperdigados a ratos sin sentido, y, por supuesto, el ciertamente débil debate que se plantea sobre el tema central de la historia que tenemos en pantalla: la eutanasia.

Lo contrario ocurre cuando el largometraje intenta ‘tocar carne’. Cuando Doris busca los álbumes de fotos y los viejos videocasetes donde aprendía a hacer coreografías con su hermano (aún entonces) sano, “Suncoast” gana en emotividad y se convierte en una experiencia sensible, capaz de tocar nuestras fibras.

Si en el caso de Laura Linney se evidencia correctamente la desesperación de una madre ante el irrefrenable desenlace de su hijo (“He sido la madre de un hijo enfermo por tantos años que no sé cómo será todo cuando él ya no esté”), lo contrario pasa con quien debería ser su socio en el casting: Harrelson. Su personaje es tan intermitente que al final su efecto de ‘consejero redentor’ parece disolverse con preocupante rapidez.

En resumen, valiéndose de un recuerdo personal y combinándolo con un hecho histórico relativamente reciente, Laura Chinn ha construido una propuesta interesante, aunque más fuerte desde lo temático que desde su modo de acercamiento.