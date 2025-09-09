Hace mucho que un policial dejó de ser solo 60 minutos de policías persiguiendo a ladrones. Y Brad Ingelsby lo sabe muy bien. En 2021, el guionista estadounidense (hoy con 45 años de edad) presentaba “Mare of Easttown”, una historia en la que Mare Sheehan (Kate Blanchet), una policía de un pequeño condado entregaba su vida a dicha labor incluso descuidando sus vínculos más personales. En el medio, por supuesto, acción, oscuros personajes secundarios, y un crimen sin resolver. Todos los ingredientes para asegurar nuestra presencia ante el TV domingo a domingo.

Un saborcito a “Mare of Easttown” nos ha quedado al terminar el primer episodio de “Task, unidad especial”, la nueva miniserie de Ingelsby que acaba de estrenar HBO MAX el último domingo. Estamos, nuevamente, ante un drama con tintes policiales. El rol principal esta vez es para un varón, nada más y nada menos que el actor y activista Mark Ruffalo, quien interpreta a Tom Brandis, un desaliñado agente especial del FBI que, de un momento a otro, sale del letargo de la ‘oficina’ para encontrarse un caso que puede alterar su vida por completo.

Lo primero es situarnos. “Task” tiene lugar en Filadelfia y aborda, como un segundo tema de importancia, el problema de las drogas que afecta no solo a Estados Unidos, sino a muchos países del mundo. Siendo algo más precisos, un par de amigos, Robbie (Tom Pelphrey) y Cliff (Raúl Castillo) llevan una sinuosa doble vida. De mañana recolectan la basura en su pueblo y por las noches atracan casas donde se almacena y distribuye droga.

Este subtema en sí no es lo novedoso que uno esperaría. Ya en “Dope Thief” –de lo mejor visto en AppleTV+ este 2025— los amigos de siempre Ray (Bryan Tyree Henry) y Manny (Wagner Moura) elevan la apuesta y fungen no ser recolectores de basura, ni técnicos electricistas, sino ¡agentes de la DEA! para entrar a casas de droga y, en falsos operativos, llevarse la mercancía para luego revenderla y sacar un buen dinero que, sin embargo, y como pasa en “Task” con Robbie y Cliff no les asegura la felicidad o al menos salir de la crisis económica.

Robbie y Cliff en una escena de "Task".

Antes de seguir con el argumento de “Task”, valde decir que, desde su concepción, la miniserie intenta plasmar claramente cercanías y distancias entre sus protagonistas. El agente Tom Brandis, aunque tiene trabajo estable y un buen sueldo proveniente de una institución estatal y legal, no es lo que podríamos considerar alguien feliz. Padre de familia, el personaje interpretado por Ruffalo vive con su hija Emily y tiene a su hijo Ethan en prisión por un hecho aún no revelado. Formado en filosofía, Brandis fue durante algunos años sacerdote y en algún momento torció el camino hasta ingresar a las filas del FBI. Su aspecto es innegablemente desgarbado. Y lo hace notar desde que arranca el día –al verse tentado a rezar, pero finalmente no hacerlo y mientras remoja su rostro sobre hielos regados en el fregadero--, hasta que lo termina, cuando cae rendido, probablemente con algunos litros de alcohol encima, en cualquier sillón de su casa que esté al alcance.

En el otro extremo ocurre algo similar. Robbie luce a ratos tan atormentado como Tom. Aunque dispuesto en este ‘ajedrez argumental’ como el lado malo de la historia, el personaje interpretado por Tom Pelphrey tiene matices que lo tornan a ratos tierno. Junto a sus hijos menores, vive en casa de su hermano Billy, el fallecido padre de Maeve (Emilia Jones), su sobrina adulta, quien a todas luces se encuentra incómoda en un ambiente donde los grandes como ella son siempre varones, y no la entienden. Así resulta inevitable sentirse desplazada cada noche cuando los ve “salir” sin imaginar muy bien lo que se traen entre manos.

El equipo de detectives del FBI que trabajarán con Brandis.

Tal como ocurre en “Dope Thief”, “Task” expone a tipos comunes y corrientes asaltando a delincuentes. En ese sentido, el riesgo es dos o tres veces mayor. Robbie y Cliff lo saben tanto como Ray y Manny. Todos parecen torpes más al ejecutar que al planear sus atracos. En la miniserie de AppleTV+, no llegan ni al tercer atraco y las cosas salen mal. Por más ‘investigación previa’ que se le realizó al objetivo, las cosas pueden echarse a perder ante el más mínimo error.

La dupla Cliff y Robbie es correcta en su desempeño, su cercanía destila naturalidad, sus bromas y diálogos, verosimilitud. A ellos se les suma un tercer aventurero de nombre Peaches (Owen Teague) tal vez sin tanto ángel como los dos primeros, y aún con menos suerte. Las máscaras de Halloween se convierten en una herramienta clave para ocultar sus identidades, pero además para transformarlos, porque los ‘malos’ en “Task” lo son solo de noche, pues, durante el día son mansas palomas que se sientan a la mesa intentando comer lo que Maeve les prepara de mala gana.

Tom Pelphrey es Robbie Prendergrast en "Task"

HBO MAX ha optado por liberar solo un episodio estreno de “Task” el domingo 7 de septiembre. Lo que viene a partir de ahora es la misión que el FBI le ha encomendado a Brandis. Sacándolo del ‘descanso’ que significaba ir a captar ‘agentes’ en ferias, el agente especial –de barba descuidada, panza abultada y caminar lento—contará con el apoyo de tres agentes, cada uno más singular que el otro. La pulcra Aleah (Thuso Mbedu), el atento Anthony (Fabiel Frankel) y la descarada Lizzie (Allison Oliver). No fueron necesarios ni siquiera cinco minutos para conocer el perfil de cada uno. Así pues, entre los tres ‘jóvenes’ y el jefe de la unidad especial tendrán la labor de dar con la identidad de esos osados jóvenes que arriesgan su vida noche tras noche para quitarle droga y dinero a narcotraficantes de mediano perfil.

Emilia Mendez es Maeve en "Task".

En paralelo, seremos testigos de cómo las relaciones familiares del líder de los buenos (Tom Brandis) se desmoronan o recuperan. Su hija Emily apenas le habla, aunque no duda en cargarlo desde el primer piso hasta su habitación cuando este se pasa de tragos luego de una ‘charla’ con su amigo sacerdote. En esa melancolía, tristeza o depresión, nuestro protagonista esconde mucho sobre su pasado que, seguramente, iremos conociendo en pequeños aperitivos. Mismo caso para Robbie, el ladrón que acurruca a sus hijos y, con palabras sumamente suaves, les inculca a ‘ser amables’ cuando su prima Maeve cocina algo que no es de su gusto. Entre estos ‘buenos’ y ‘malos’ está la sustancia que esconde “Task”, una miniserie que, al menos en su episodio estreno, dejó un grato sabor, tal como pasó con “Mare of Easttown” algún tiempo atrás.