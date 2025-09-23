Sorprende el dato cada vez que toca confirmarlo en todas las páginas posibles: Brad Ingelsby, el creador de la serie “Task” de HBO Max, tiene solo 45 años. A esta edad, increíblemente, ya tiene en su haber creaciones como “Mare of Easttown”, “Echo Valley”, “Una noche para sobrevivir”, entre otras. El guionista estadounidense confirma con la serie protagonizada por Mark Ruffalo, Tom Pelphrey y Emilia Jones, que su futuro en la industria es ciertamente inmenso.

Finalizada la introducción con solo elogios para su creador, retomamos la historia entre manos. “Task, unidad especial” estrenó el último domingo su tercer episodio, en el que finalmente el equipo conformado por el agente del FBI Tom Brandis (Mark Ruffalo) y sus tres oficiales a cargo, Anthony Grasso (Anthony Grasso), Aleah Clinton (Thuso Mbedu) y Elizabeth Stover (Alison Oliver) se colocan los chalecos antibalas, empuñan sus armas y se dirigen a la acción. Pero, ¿para qué?

Newsletter Saltar Intro Alfonso Rivadeneyra analiza las series y películas que no puedes perderte, todos los jueves.

Resumiendo muy brevemente la historia, “Task” cuenta cómo un equipo del FBI busca a unos ladrones de casas de drogas que, solo cubiertos por máscaras de Halloween dan certeros y arriesgados ‘golpes’ cada cierto tiempo. El líder de esa pandilla es Robbie (Pelphrey), un recolector de basura insatisfecho con su vida, pero sobre todo frustrado por el cruel asesinato de su hermano Billy a mano de – y eso lo sabremos con mayor detalle en el episodio 3—una banda de motociclistas de la ciudad de Filadelfia que, como manera de subsistencia, trafican drogas en grandes cantidades.

Cliff, Robbie y Ray en una escena del episodio 3 de "Task".

Al inicio de la serie, Robbie robó una casa de drogas junto a su socio y gran amigo Cliff (Raúl Castillo) y a su otro amigo, Peaches (Owen Teague). El problema surgió cuando al realizar el atraco, las víctimas se defendieron con la misma violencia, acabando con Peaches. Al final de la trifulca quedó un deudo que nadie imaginaba: Sam, hijo de los dueños de la casa de drogas. El menor se convierte, pues, en un problema para los recolectores de basura (de día, claro, porque de noche son delincuentes). Ellos lo llevan a su casa con la promesa de que será “por algunos pocos días”.

El lado de los ‘buenos’ tampoco es muy tranquilo de por sí. Desde el agente especial Tom Brandis, quien tiene una familia partida que se debate en medio de un dilema por el crimen de Susan, la esposa del oficial, y la presunta responsabilidad de Ethan, hijo adoptivo de ambos que, al parecer, en un arranque de nervios ante la falta de su medicación en plena pandemia del COVID-19, lanzó a la esposa de Brandis por la escalera y le causó la muerte. Este hecho parte la familia en dos. Porque frente a los hijos adoptivos está Sara (Phoebe Fox), la hija biológica del matrimonio que no perdona el ‘incidente’ y cada vez que puede lo recuerda.

Ethan y su hermana Emily en prisión.

Son estos dos bandos los que se enfrentan con la ciudad de por medio. Y en el episodio tres, el buró FBI pide a sus empleados dar con al menos algunos avances. La ciudad, o mejor dicho, gran parte del Estado, busca responsables de estos violentos ataques de manos de unos enmascarados que parecen no temerle a nada. Así, pues, Tom Brandis y sus tres agentes han dado con una pista, la de Cliff. Pero al ir a buscarlo a su casa se encuentran con dos desconocidos que se les ‘adelantaron’. ¿Quiénes son?

Cliff y Robbie siguen una serie de intentos por vender la droga no por los “caminos normales” porque podrían darse con gente ligada a los motociclistas de los Corazones Oscuros. Así llegan, una mañana cualquiera, a casa de Ray y su esposa Shelley. El primero es un oscuro exconvicto que funge de árbitro de fútbol, pero al oír la propuesta de Cliff parece dispuesto a interceder para llevar la droga a buen puerto, esta vez a través de colombianos. ¿De cuánto hablamos? Pregunta con razón. De 12 kilos. Más de un millón de dólares en juego que Cliff y Robbie podrían compartir con el exconvicto quien, sin embargo, en solo la primera noche de enterado decide acudir a casa de Cliff y robarles todo. Por supuesto, no encuentra a nadie, menos la droga. Y sí da con Brandis y sus agentes. El personaje interpretado por Mark Ruffalo se enfrenta con Ray y termina rodando las escaleras.

Los motociclistas de Corazones Oscuros guardan muchos secretos.

No es la primera vez ni será la última que veamos a hombres y mujeres de carne y hueso, subidos de peso, sin estado atlético o con miedos, enfrentar a delincuentes valiéndose de sus limitaciones. Brandis es, claramente, una persona no apta físicamente para su rol. Stover tampoco está lista. Esas falencias humanizan a los agentes del FBI, una institución que debería ser óptima. La serie de HBO Max, un drama criminal, le permite a su creador ahondar en la personalidad de los principales integrantes de su elenco. Y el resultado es notoriamente bueno.

Salli Richardson-Whitfield, directora de este tercer episodio, destaca en las escenas post créditos, el guion y la forma de trabajo de Brad Ingelsby. Para ella, la serie posee un “sentido de urgencia” que facilita escenas rápidas, nudos que no tardan en resolverse, pero sobre todo, la sensación de que ante nosotros habrá cualquier cosa, menos respiro. “Task” pasa, pues, de enfrentamientos, a interrogatorios de Ray y su esposa, una víctima de violencia que encuentra en Clinton una voz empática en la que puede confiar. Así le confiesa la verdad: han intentado robarle la droga a Cliff. A lo lejos, Stover ve cómo su compañera brilla con luz propia contando lo que sufrió, haciéndolo realista, pero sobre todo conmoviendo a Shelley.

Aunque hay dos ramas que no pueden quedar de lado en este vistazo a lo mejor del tercer episodio de “Task, unidad especial”. La primera, la desesperación de Robbie intentando admitir frente a Maeve (Emilia Jones) que se equivocó en su proceder. Aunque intenta justificar que sus acciones son, en gran parte, para vengar la muerte de su hermano Billy, no hay forma de sustentar qué hace un niño como Sam en su casa. El altisonante diálogo que sostienen ambos se grabó durante siete horas, pero el resultado ratifica a Pelphrey como uno de los grandes actores de su generación y a Jones como una artista notable que seguramente irá mejorando aún más con el transcurso de los años y la toma de nuevos proyectos. Atrás quedó el recuerdo de sus viejos proyectos, como la ganadora del Oscar “CODA”.

La detective Stover en una escena del episodio 3 de "Task".

Finalmente, y no menos importante, el lado dramático vinculado a Tom Brandis. Magullado tras la caída a manos de Ray, el agente especial del FBI llega a su casa y se encuentra con Sara, quien luego de verlo servirse un trago XL, aprovecha y decide hacerle la conversación sobre el único tema que centra su conversación hace un buen tiempo: el crimen de Susan a manos de Ethan. Mejor dicho, la posibilidad de que sea condenado como autor de un crimen en tercer grado. En la parte más importante de la charla, muy a lo lejos, llega Emily (Silvia Dionicio), la otra hija adoptiva, hermana de Ethan, y es así como el dicho de ‘las paredes hablan’ se torna palpable:

“No quiero a Ethan aquí. ¿Por qué crees que no he ido a verlo? Estoy demasiado enojado. No puedo perdonarlo por lo que hizo”.

Mientras el agente Brandis recuerda aquella mañana en la que llegaron a su casa sus hijos adoptivos por primera vez, y todo parecía tan feliz junto a Susan, a nosotros nos queda pensar en cómo así un momento de desahogo y confesión para el agente Brandis termina siendo tan liberador para él, pero a su vez tan trágico y funesto para Emily.

Solo en la ficción…