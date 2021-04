Conforme a los criterios de Saber más

Un niño que se eleva en el aire, cubiertos que desaparecen, tazas que caen desde la azotea y armarios que se cierran solos. ¿Qué pasaría si fuese testigo de esto? ¿Se lo atribuiría a lo paranormal o sospecharía de alguien? Estos hechos se muestran, y cuestionan, en la película “Te veo” que llegó al catálogo de Netflix para posicionarse rápidamente en el Top 10 de las producciones más vistas en América Latina. Consideramos que esta es una de las mejores cintas de suspenso/terror/misterio que hay en la plataforma, por lo que aquí te contamos por qué.

Protagonizada por la ganadora del Oscar Helen Hunt y el actor Jon Tenney, la película fue dirigida por Adam Randall. Sigue la historia de un matrimonio conformado por Jackie y Greg Harper, quienes viven un momento complicado en la relación debido a que ella fue infiel. Mientras, él tendrá que enfrentar la situación y, como policía, investigará la misteriosa desaparición de un niño de la ciudad. Judah Lewis forma parte de esta ecuación interpretando a Connor, hijo de la pareja, quien también lidia con las consecuencias de un matrimonio en peligro.

Los que apelamos al suspenso esperamos que una película nos brinde esa tensión absoluta ante las posibilidades que ofrece cada escena y estamos en constante búsqueda de esa pequeña descarga de adrenalina cuando notamos algo raro o sorpresivo. “Te veo” es capaz de lograr eso. Aunque, claro, los giros argumentales que ofrece esta producción no nos permitirían encasillarla en un solo género.

(Foto: Netflix)

JUEGA CON LA MENTE

Uno de los atractivos principales es la capacidad del guion para retratar la siguiente pregunta: ¿quién está perdiendo la razón aquí? Así, vemos a a Jackie y Greg enfrentarse a sucesos que, en un primer momento, tocan los límites de lo paranormal. Desde objetos comunes que desaparecen en su casa, equipos de música que se prenden solos, y la inexplicable presencia de una supuesta jovencita que le abrió la puerta a un trabajador. Pero estos juegos mentales no solo se aplican a los personajes, sino al espectador. Con ambientes densos, paisajes algo tétricos y elementos sorpresa, logran pintar una historia que, al principio, parece de terror.

El contexto en el que se da la trama parece coquetear con las cintas de misterio. ¿Quién no ha visto una de estas producciones que empieza con la desaparición de alguien? En este caso se trata de un niño de 10 años, conocido en el vecindario como un buen muchacho, que desapareció en las afueras de la zona. Al parecer, este suceso está conectado a una tragedia del pasado, que también cobró de víctimas a niños de la ciudad.

Por eso, Greg y su compañero Spitzky (Gregory Allan Williams), deberán recoger los pasos de este último, quien fue el detective a cargo de la investigación. ¿La clave de este misterio? Parece estar en un tipo de cuchilla verde que fue encontrada junto a cada víctima. Aunque estos crímenes parezcan ser algo complementario, cada pista recogida, hallazgo presentado y conjetura nos acercarán a una perturbadora verdad: el autor está más cerca de lo que se piensa.

(Foto: Netflix)

UN ROMPECABEZAS POR ARMAR

Gracias al guion de Devon Graye y la dirección de Randall, la historia principal es contada, durante la primera parte de la película, desde la perspectiva “tradicional”. Es decir, desde los personajes que protagonizan la cinta. Pero esto cambia y, de un momento a otro, somos testigos de que una historia puede tener más de una versión y que cada quien cuenta los detalles que le favorezcan. Este es uno de esos filmes que hay que ver con cuidado, prestando atención a cada escena para que luego podamos atar los cabos.

(Foto: Netflix)

La trama se complica cuando el ex amante de Jackie aparece en su casa y es golpeado por un objeto que cae desde lo alto de la casa. Ella, desesperada y sin saber qué hacer, decide ocultarlo en el sótano y ayudarlo después de que deje a su hijo en la escuela. Cuando regresa, tarde, lo encuentra tendido en el suelo muerto y todo parece apuntar a que la violencia de Connor tomó un oscuro giro y cobró su primera víctima. Inevitablemente comparte lo ocurrido con su esposo, claro, quién mejor para arreglar la situación que un policía. Juntos deciden enterrar el cuerpo y mantener silencio, todo para salvar al adolescente de un futuro en prisión.

FANTASMAS REALES

La otra historia que nos cuentan en “Te veo” está relacionada al phrogging. Lo más probable es que no sepas qué es o, quizás, hayas visto historias virales de esto en Instagram o Tik Tok. Se trata de una práctica algo perturbadora, que consta de personas que van saltando de casa en casa (como las ranas), viviendo en el sótano o en alguna zona oculta, esperando no ser encontrados por las personas que habitan la vivienda. Y es por la necesidad de mantenerse ocultos es que son prácticamente fantasmas, necesitan el silencio y misterio de estos para vivir a expensas de los dueños del lugar. Suelen aprovecharse de familias o personas que trabajen fuera para aprovechar la casa libre y durante las noches se esconden o, los más temerarios, pueden recorrer la casa y ver a los propietarios en su intimidad.

(Foto: Netflix)

Mindy y Alec, interpretados por Libe Barer y Owen Teague respectivamente, son dos jóvenes que se meten a escondidas en la casa de los Harper para grabar la experiencia y compartir cómo logran “coexistir con los dueños”. Pero la perturbada mente de Alec parece tener ganas de realizar jugarretas a la familia, meta que logra con creces. Así es, la criatura con rostro de rana debajo de la cama de Connor, el armario que supuestamente se cerró y dejó a Greg atrapado y la taza de girasoles de Jackie que desapareció están relacionados con la presencia de este joven.

Dejemos algo en claro: uno de los mensajes principales que podemos obtener es que nada ni nadie es como parece, y esto lo aprenderemos en la parte final de la historia, cuando descubramos qué es lo que conecta a Alec con la familia Harper y a esta con los terribles crímenes contra niños de la zona. El final es frenético, fatal y cargado de esa acción que necesitamos para un buen desenlace de una historia, lo que complementa a la perfección el tiempo lento que se muestra en la mayoría de la película. Y sí, aquí también juegan con el típico recurso de “siento que alguien me mira”, pero no lo sobre explotan y es aprovechado en los momentos justos.

(Foto: Netflix)

ACTUACIONES CONVINCENTES

De Helen Hunt no se puede esperar menos que un personaje bien logrado. La actriz entrega una actuación cruda y que expresa todo el remordimiento, temor y desagrado por la infidelidad de su personaje, complementada por el terror absoluto de perder a su hijo por un crimen que cree que cometió. Así lo vemos en la escena en la que pide perdón a gritos tras cavar el hoyo donde metieron el cuerpo del ex amante. Es imposible no empatizar con la desesperación plasmada en Jackie, quien también debe lidiar con la rabia de su hijo.

Por su parte, Tenney explora los límites de las emociones que un hombre engañado puede llegar a sentir y muestra ese lado vulnerable y lleno de dudas sobre el futuro de su relación. El actor personifica esta dualidad de ser la víctima y el perpetrador a la vez, lo que captura al espectador. Y en trabajo de Lewis complementa el de sus compañeros, porque completa la pintura retratando al adolescente que cubre su dolor y miedo con una ira y violencia que lo pondrán en peligro.

(Foto: Netflix)

“Te veo” es una cinta refrescante, que se vale de algunos clichés y de giros argumentativos realmente interesantes que no te permiten dejar de ver la pantalla. La historia es una prueba de que los humanos y sus acciones pueden ser más terroríficos que cualquier criatura paranormal.

LA FICHA

Disponible aquí

Sinopsis: En el trabajo, debe resolver el misterio de un niño desaparecido. En casa, debe evitar la aniquilación de su familia.

Duración: 1 h 38 m

Géneros: Terror, Thrillers

Elenco: Helen Hunt, Jon Tenney, Judah Lewis, Owen Teague, Libe Barer, Gregory Alan Williams, Erika Alexander y Alison King

Calificación: 16+

Año: 2019

Películas similares: “El juego de Gerald”, “Mandy”, “La invitación”, “Inside”

Calificación del autor: ★★★★

VIDEO RECOMENDADO

MÁS EN SALTAR INTRO: