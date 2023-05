Aunque algunos podrían haber tenido dudas en torno al criterio de lanzar nuevas temporadas del reality “The Kardashians” (en un primer momento se dijo que solo habría dos), todo indica que el clan comandado por Kris Jenner todavía tiene mucho por dar a los amantes del entretenimiento. Y así lo demuestra el capítulo estreno de la tercera temporada, disponible desde ya en Star Plus.

Si algo había caracterizado las dos primeras temporadas de esta propuesta de telerrealidad era que ciertos personajes habían desaparecido casi por completo si tomamos como referencia lo que fue alguna vez Keeping Up With The Kardashians, formato cuyas repeticiones se encuentran hoy repartidas en distintas cadenas de streaming.

Caitlyn Jenner, Rob Kardashian, Kanye West, Scott Disick, entre otros, fueron quedando atrás en esta nueva alternativa televisiva, por lo que los focos estuvieron colocados directamente sobre las hermanas y su madre/agente, Kris Jenner. Aunque no siempre todas tenían participación mayoritaria, especialmente Kylie y en segundo lugar Kendall.

En el primer capítulo de la temporada tres de The Kardashians, el único que regresa –y por todo lo alto—es Scott Disick. Aparentemente desprendido de su imagen de engreído, esta vez el empresario se luce en dos ocasiones dentro del episodio. Siempre con el rol de ‘hermano’ con las chicas del clan. Su cercanía con Khloé es evidente, y lo mismo –aunque tal vez en menor medida—con Kim Kardashian.

Claro que, Scott no es solo una presencia física. Desde sus movimientos, muecas y bromas ágiles, hasta la forma en cómo ‘interroga’ a sus excuñadas es interesante. Con Kim, al verla desganada, le pregunta a bocajarro si afrontaba las consecuencias de un ‘rompimiento’, haciendo clara referencia al final de su vínculo sentimental con Pete Davidson. “No me va bien con los rompimientos”, responde la socialité.

Que esto nos sirva también para hablar de Davidson. El humorista –que sí apareció en algunos momentos de las temporadas previas—finalmente se separó de Kim tras nueve meses de relación. Consultada al respecto, Kardashian dejó a entrever que se siente algo culpable pues, como es público, Kanye West (padre de sus cuatro hijos) agarró de piñata al humorista por esos nueve meses. Difundió Fake News y lo insultó cada vez que pudo.

“Pete sufrió mucho por eso”, revela Kim.

Más adelante, ya en diálogo con la producción, la empresaria reflexionó en torno a si podría darse una oportunidad en el amor más adelante. “No me detengo a pensar en quién estará con alguien que tiene cuatro hijos y es mayor de cuarenta. ¿Quién va querer lidiar con tanto drama? Pero la persona correcta me diría que le llega, y que seremos felices a pesar de todo. Esa persona estoy esperando”, sentencia.

Aunque empieza algo fría su participación en este primer episodio de la tercera temporada, es en la parte final que la socialité demuestra porqué es el puntal más notorio en un programa que –si contamos lo que se vio en E!—ya tiene más de una década al aire: posee todo lo que puede ser interesante para un portal de entretenimiento.

Kim Kardashian confiesa, en un conmovedor diálogo con su madre y agente, que su situación con Kanye es insostenible. Aunque se divorció del rapero y productor musical, este no deja de atormentarla con declaraciones desubicadas y faltas de respeto. Ella, aunque tiene todas las posibilidades de defenderse, ha preferido callar en pro de la estabilidad emocional de sus hijos.

“Con todo lo que dice Kanye de nosotros yo no digo nada. Se ha inventado unas historias absurdas. Ahora doy por sentado de que cualquier cosa que le escriba puede terminar publicado en Internet. No debo decir nada porque sé que llegará el día en que mis hijos lo agradezcan”, señala tras romper en llanto.

Siguiendo en dicha conversación, la empresaria asegura que Kanye fue capaz de inventarle un affaire con Drake ¡estando aún casados! “Él encendió ese rumor de que yo le engañaba con Drake, lo dijo públicamente. La persona que dice protegerme me acusa de algo así”, se queja entre lágrimas.

Contenida por su madre, Kim lamenta estar “atrapada” en esta especie de túnel tóxico con el padre de sus hijos. Ella accede a poner en su automóvil la música de su padre, pero –según confiesa—nada la hace más triste que oír su voz. “¿Cuándo se va a acabar esto?, pregunta en voz alta.

El drama da un paso al costado en este episodio que, además, incluye una serie de revelaciones. No todas positivas, claro está. Kourtney Kardashian no tuvo suerte en sus primeros intentos de fertilización in vitro, por lo que su plan de tener hijos con el baterista de Blink 182, Travis Barker, ha tomado otros rumbos.

“La fecundación in vitro me pasó factura emocionalmente. Mi salud todavía está dolida”, dice primero. Luego cuenta que el congelamiento de óvulos no es la maravilla que muchos creen. “Congelar óvulos no garantiza nada. La gente lo hace pensando que es una red de seguridad y no lo es”. Finalmente, parece dispuesta a entender el destino: “Lo más importante es ser feliz, ser una buena madre. Nos hemos dado cuenta de que lo que tenga que ser, será”.

Nada de esto, sin embargo, quita que la empresaria siga disfrutando su vida sexual junto a Barker. En un momento del episodio precisamente ambos son interrumpidos por la visita de Khloé, quien debe esperar su turno para conversar con su hermana. Fueron 15 minutos mientras los flamantes esposos intentaban ‘encargar a la cigüeña’. Algo, evidentemente, no se logró.

Y desde el lado de Khloé, la madre de familia y empresaria que en la temporada previa se enteró de que Tristan Thompson, basquetbolista con el que tiene una hija y con el que había planeado tener otro vía vientre subrogado, la engañó (otra vez) con otra mujer, enfrenta un nuevo drama. Pero esta vez no tiene que ver con el amor sino con la salud. Le han detectado un melanoma en la mejilla izquierda. La posibilidad de que el resultado sea cáncer la mantiene en alerta y todos en casa comparten la preocupación. A su manera, claro.

Precisamente sobre esto último, en algún momento ronda por la cabeza de las hermanas la siguiente idea: ¿acaso están acostumbradas a ser felices, a tener éxito y a compartir todo lo bueno juntas, pero no están listas para compartir la tristeza y la depresión?

El estado de salud de Khloé se mantendrá como un tema de interés en los próximos episodios, tal vez mayor al que significó el nacimiento de su segundo hijo con el basquetbolista de Los Angeles Lakers. Por lo pronto ahora tenemos dos revelaciones al respecto. La primera: el bebé ha sido llamado Tatum. Y la segunda, Khloé no se siente aún lo suficientemente ‘conectada’ con un bebé que no salió de su vientre (“Fue como una transacción”).

“Es cuestión de tiempo”, dice Scott Disick al escuchar esta revelación.

Finalmente, este primer episodio de la tercera temporada de The Kardashians incluye una clase de manejo gratuita que Kendall le da a su hermana Kylie a bordo de un Porsche del año 1997. Se trata de un momento de diversión entre hermanas, muy parecido al del inicio del capítulo, cuando todas en familia se mostraban felices patinando sobre hielo junto a bailarines profesionales. “Queríamos grabar un videoclip. Y elegimos patinar. ¿Por qué no?”, justificó. Kim Kardashian. Luego de esto, hay básicamente ‘lo de siempre’ en este reality: autos de lujo, reuniones familiares, hermosas mansiones, comida y vida saludable.